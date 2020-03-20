美國正在與武漢肺炎作戰，正逢中國努力洗白武漢肺炎的惡名，責推美軍，引起美國總統川普不滿，直接將層級從「武漢病毒」拉高到「中國病毒」。今天又被眼尖的《華盛頓郵報》攝影記者發現，川普的防疫簡報原文寫著病毒為「冠狀病毒」，川普卻用黑筆直接將「冠狀」一字劃掉，寫上「中國」，推文一出，已經有2.4萬人轉推。

先前中國外交部發言人趙立堅在推特上稱「可能是美軍把病毒帶到武漢」，甩鍋發言一出，引起兩國外交戰，美國國務院星期五(3月13日)召見中國駐美國大使崔天凱表示抗議，抨擊中國公然散佈虛假信息。美國總統川普一開始只說，「他們知道它(病毒)是從哪裡來的，我們都知道它是從哪裡來的。」

隨著美國疫情越來越嚴峻，不只燒到公衛系統，也給美國經濟帶來重大損傷，川普越來越惱火，發言越來越直白，直接正名病毒就是「中國病毒」。

川普還在推特上稱新型冠狀病毒為「中國病毒」（Chinese Virus），強調這是因為中國政府散佈病毒是美軍傳入中國的不實訊息，而他的說法指出病毒來源，「非常準確」。

由於趙立堅的言論激怒了川普，中官媒不希望事態繼續擴大，《環球網》社論寫，「趙立堅只是質疑，要求美方做出解釋，他是在個人推特上發的，並沒有作為中國官方立場在外交場合重申」。話鋒一轉，文中又強調這不能與川普及美國務卿龐皮歐等人在公開場合稱「中國病毒」、「武漢肺炎」相提並論。

這幾天，美國正忙於遏止疫情擴散，川普今天偕同政府官員與各州州長召開視訊會議，討論防疫。卻被眼尖的《華盛頓郵報》攝影記者發現，川普的防疫簡報原文稱呼病毒為「冠狀病毒」，川普卻用黑筆將「冠狀」一字劃掉，寫上「中國」。