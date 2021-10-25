在顏家全面動員下，反罷免以四千多票之差敗陣，國共聯手打擊台派，罷免陳柏惟首戰告捷。圖／擷自陳柏惟臉書2021.10.23

國共聯手反台灣首戰勝利，驗證美國前國務卿萊斯所言：用紅色滲透無煙硝戰爭佔領台灣，還是老共侵台戰略首選，這個模式，也是日本媒體擔心的克里米亞模式。

對台灣來說：中台開放交流是交流，對老共而言：交流就是滲透。

老共干預台灣政治已經公開化，2018年動員紅媒製造老韓神話，甚至台商在中國公開募資，公開拉票，造成九合一選舉國民黨大勝，這次罷免案，一則給藍色新主席助威，二來實踐習近平反獨大業，所以傾巢而出，終於以些微差距拉下陳柏惟。

罷免投票前一天，反罷免舞台吸引六千人入場，超過罷免之夜十倍羣眾，反罷免陣營以為吃了定心丸，沒料到在顏家全面動員下，反罷免還是以四千多票之差敗陣，國共聯手打擊台派，首戰告捷。

一年多前，陳柏惟初生之犢，力戰有三十年從政的派系家族，打敗顏寬恆，被視為台灣派系政治正在轉骨，朝向更正常開放的社會前進，讓沒有背景金錢的年輕人可以出頭，相當可貴，而不是派系家族長期壟斷，而陳柏惟一年多來，在立法院也確實表現不差，兩次會期被評為優秀立委，但是，生命中小瑕疵卻被放大抹黑，成了罷免理由，若要依照這種高道德標準，台灣國會有半數以上委員不適任。

這次罷免被視為國共聯手，加上地方派系，以及韓粉的反獨戰役，中共網軍，國內紅媒強烈動員，在「油管」製造假訊息視頻超過千則，全部與老共有關，假藉台灣大學生的帳號發文，進行攻擊陳柏惟的認知作戰，更是國民黨韓粉的報復行為，台灣基進黨不只是年輕的台灣獨立指標政黨，更是罷免韓國瑜的發動政黨，因此被非理性的韓粉盯上，早就成為罷免目標，國共聯手下個目標是原來時代力量的林昶佐立委，林昶佐在從政前是閃靈樂團主唱，閃靈樂團在美歐國家有高知名度，更是台獨宣揚者，早就被老共視為必需剷除對象，陳柏惟被罷免成功，台灣親共派勢力上漲，林昶佐的處境也更加危險。

利用民主擾亂民主

林昶佐罷免案，已經進入第二階段，以目前低門檻，通過不會有疑慮，很可能和年底四大公投一起投票，四大公投中，反美豬公投與台灣想加入的CPTPP牽連最大，如果反美豬公投通過，台灣勢必被擋在區域經濟整合門口，這也將造成在中國台商，持續因為關稅被綁架，成為中國肉票，這也是老共所希望的結果，根據統計：美中貿易衝突以來加上限電，台商有一半已經離開中國，另一半走不了。

至於藻礁和重啟核四，以及公投綁大選，可以被視為國民黨投票戰略應用，長期以來，國民黨執政就不是重視台灣環境的政黨，但是把環境議題和選舉捆綁，可以製造投票者腦袋混亂。

利用民主政治擾亂台灣民主，國民黨圖的是拿回政權，問題在於國民黨如果不改變中國黨本色，想要贏得大選，只能說比登天還難，在這種情況下，國民黨及台灣親共團體，剛好成為老共手中好用的白痴，而且多數白痴以為自己贏了，其實是幫老共數鈔票。

民進黨想要修法，提高門檻，制止非理性政治罷免案，已經沒有時間，現在只能硬頭皮迎戰，如果，執政黨還是採取觀望，進退兩難，一旦林昶佐又被罷免，統派勢力大振，不但影響明年地方選舉，甚至影響2024大選，到時候，民進黨肯定後悔莫及。



作者指出，反美豬公投與台灣想加入的CPTPP牽連最大，如果反美豬公投通過，台灣勢必被擋在區域經濟整合門口，這也將造成在中國台商，持續因為關稅被綁架，成為中國肉票。示意圖／擷自國民黨臉書