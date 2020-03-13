前言：

登革熱於2014/2015年在台灣很嚴重，醫界、學術界、公共衛生界有很多討論外，國内的媒體甚至外國媒體如紐約時報都專題報導。訂閲美國的一醫學機構的世界疫情通告，那年報導台灣的登革熱疫情好幾次。爲了瞭解更多登革熱，上網、查雜誌及書籍，勤找登革熱有關的資訊。

以前常探討台灣的熱帶醫學問題，尤其醫學史方面，寄生蟲學及瘧疾是台灣在世界醫學上最有貢獻及成就的領域。以前探討熱帶醫學的拙著《臺灣熱帶醫學人物：推動國際交流的醫界先驅》，很少討論登革熱。其他台灣醫學史的著作及戰後的一般醫學文獻也很少。不管是中文或日文的台灣醫學史，想因爲撰寫時，正值戰後最早期35年登革熱絕跡，那期間的作者自然就對此不注重。

最近不僅台灣，因爲氣候暖化全世界熱帶及亞熱帶都大流行登革熱。探討時發現世界討論登革熱的文獻很多，世界的登革熱歷史很有意義而且非常有趣。更發現台灣對登革熱的貢獻很大，可是很少人知道這些成就與貢獻，戰前台灣不但有很多登革熱的研究文獻，還有登革熱有關但非醫學的文學作品。

登革熱的歷史可能非常悠久，第10世紀前中國的古醫書，就有類似登革熱疫情的記載。以後繼續探討，發現更多有意義及有趣的世界及台灣的登革熱典故，所以想跟大家分享這些有趣，但很少人知道的故事。開始在醫學期刊及一般媒體報導，更要向大家請教，希望有更多的討論。

因拙文寫時並沒有系統性的計劃，尤其要爲了配合醫學期刊的出版，但有些期刊不知何故，像關於台灣百年前登革熱之文，審查通過後，被拖延了一年多才出版，這樣就很難順利系統性地發表，有的只好送到其他刊物，所以這11篇文章在5種報刊雜誌上發表。因爲如此分散，文章不能連續在同一刊物發表，所以常要先解釋一番，不少部分包括一些圖表，常須要重複，要讓人知道討論的背景。

登革熱的歷史故事

最後把這些文章集成4部分。第一章討論登革熱的歷史故事。因爲不能系統性地寫歷史，所以書名稱《登革熱的故事》，雖稱爲故事，但强調是歷史故事，每篇都附上參考資料，故事有所本。從這些故事我們知道，很可能第10世紀前就有登革熱了。沒有現代的診斷技術，很難確定真是登革熱。就是目前的醫學診斷，臨床加上一些實驗室數據，很類似症候的疾病不少，更何況疾病會隨時間演變。

這一章討論歷史故事，就説明疾病會演變的現象。成大的林以行教授，執行編輯由科技部出版的《登革熱的台灣經驗》一書，最後她寫的編後語中，說她最近看到此拙著第一章中第三節的有關台南早期的登革熱文獻，就聯想到百年前病人的案例跟2015年的病人不太一樣，以前大部分因登革熱而死亡的是小孩，2015年的則是老年人居多，病人臨床問題，有些不太一樣。

大家常講我們從歷史可以學到不少，所謂「前事為後事之師」，看來在醫學疾病也一樣。所以曾建議台灣研究登革熱的專家們，不妨也去探討從前的文獻，從登革熱的歷史演變，找出更多可預防或減少登革熱的資料。說到疾病會改變，跟登革熱臨床症狀及經斑蚊傳染的兹卡（Zika）症，最早期發現時，對中樞神經系統造成的病變，不是大問題，以後歷經不同地區傳播後，演變成對胎兒中樞神經系統造成大病變。以後再來多多討論，台灣要小心，因兹卡症流行病學上類似登革熱，但對社會造成的後果嚴重多多。

這章强調用故事來寫登革熱應很有意義，因爲用故事來寫較有趣而且較容易瞭解。第一章第四節，談很多「天狗熱」。因爲在日據時代，這是台灣民間對登革熱的稱法。去查資料時，才知道不少有關天狗熱的故事，用天狗熱的名稱，更能讓一般民衆更瞭解登革熱及其疫情。

蚊媒的故事

説到登革熱的歷史故事，馬上就會想到台灣對傳播登革熱，尤其登革熱靠蚊子來媒介的研究很有貢獻。小泉丹教授來台不久就逢上1915年的登革熱大流行。他的努力研究，是世界上第一位發現白線斑蚊也是登革熱的蚊媒，他還發現家蚊不是蚊媒，雖然那時代，家蚊仍認爲是登革熱的主要蚊媒。小泉的這兩發現，很多年後被證實非常正確，而且是很重要的發現，對登革熱的傳播很有意義。這章探討時還發現其他有趣的故事，更説明醫學研究不能馬馬虎虎要謹慎。

探討如何發現登革熱的蚊媒問題時，注意到最早期發現蚊媒的故事，就是最早如何確定絲蟲症由蚊子媒介。絲蟲症跟登革熱的蚊媒的發現很有關聯，探討兩疾病的蚊媒者，對兩疾病都有不少貢獻，更有意義的是，這些蚊媒的發現跟台灣很有關聯。瞭解最早期蚊媒發現的歷史故事，對登革熱及其他靠蚊媒傳播的疾病都會更容易瞭解。

有關人物的故事

日據時代台灣對登革熱最有貢獻的，我想應該是小泉丹及森下薰兩教授，所以討論登革熱及蚊媒不能不提小泉及森下兩人。小泉教授來台灣不久就逢上登革熱的大流行，他主持的醫學動物研究室，努力研究登革熱，從病原體、免疫學、蚊媒、臨床、病理、流行病學各方面都探討。

小泉教授不但對上述蚊媒的大有貢獻外，也證實病原體是濾過性病毒，在免疫學及流行病學、病理學上各方面都有成果外，他還探討收集了不少台灣登革熱的歷史資料。小泉對台灣醫學及學術界的貢獻被台灣各界忽略。因爲這次的探討登革熱，才發現他的精神感召了不少後輩像下述的森下薰來台，兩人都可説提高台灣生醫界學術水準的重要人物。

以前在拙著《臺灣熱帶醫學人物：開拓國際交流的醫界先驅》中，討論過森下薰教授，他在台灣三十幾年，在寄生蟲學、瘧疾等熱帶醫學貢獻很多，不只在登革熱及瘧疾。其實森下教授對台灣很多方面貢獻良多，他的博學及廣查那時代各種語言的文獻，令人佩服。森下薰擅用説故事的方法為一般民衆解說醫學、科學、歷史的知識。從上述熱帶醫學的拙著及這章更能瞭解森下教授的貢獻。

有關登革熱的天狗熱文學

更有趣的是早期台灣文學，跟登革熱有些關聯。早期台灣文學健將賴逵先生，寫過〈撲滅天狗熱〉的劇本，這劇本很有社會意識及文學上的意義，但是台灣一向不注重這劇本，在醫學或公共衛生學上的意義。台灣1942年開始的登革熱大流行，很少人討論有劇團依據楊逵的劇本，排演後還下鄉巡迴演出，目的在教育民衆。1945年後登革熱絕跡了35年，我常戲稱這〈撲滅天狗熱〉作品及巡迴表演，撲滅天狗熱35年。

一樣有趣的是這〈撲滅天狗熱〉還有後續故事，這後續故事是醫學界人士的施文儀醫師。他專門防疫工作， 退休之際登革熱疫情變厲害，把上述楊逵的〈撲滅天狗熱〉翻譯為台灣語文，寫作又唸讀而錄製成有聲書，送給同仁及朋友幫忙推廣防疫。施醫師的翻譯工作，非常有意義。

2016年3月去參觀「楊逵文學紀念館」，新化區公所的負責紀念館者還特別來相會，影印華文劇本給我。還説紀念館培訓劇團演楊逵的劇本，不過他們從未排演過〈撲滅天狗熱〉。我馬上建議紀念館負責人，登革熱流行危害台灣之際，應優先考慮演出〈撲滅天狗熱〉，告訴她上述施醫師的翻譯，還戲説就像1940年代，說不定演出後，會使登革熱絕跡。

最近上網去查，非常高興看到最少兩報導，由紀念館贊助的劇團排演〈撲滅天狗熱〉並演出。我訪問紀念館後不到六個月後的2016年8月6日，在台南文化中心演出，後來最少一次在台南市的社區，北門區東隆宮前演出。較詳細的報導請看第三章之後的補充，這報導強調透過表演，民眾更能瞭解「天狗熱」（登革熱）的預防。不知以後有沒有到其他地區演出，這些報導沒說用何種語言，或有否用到上述施醫師的翻譯的台灣語文版。

社會經濟因素

最後討論有關登革熱疫情的社會經濟因素，因爲探討台灣登革熱時，約同時新加坡證實本土兹卡病，最先的病人，主要來自東南亞住外勞宿舍的外籍工人開始，接著很快地散播而變嚴重。這情形不但跟小泉丹論文記載登革熱1915年在台灣蔓延的情況類似，跟其他幾次台灣的登革熱疫情蔓延類似。

這些疫情的共同點，疫區多在社會的弱勢及經濟低的社區先發生，所以探討登革熱歷史時應多多注意社會及經濟等因素。多多探討這些資訊，可能對將來對防範登革熱甚至兹卡症有益，尤其對控制疫情方面，所以最後一章强調這題材。

這章目前寫得不多，其實還有更多的社會題材可討論。最近接到2019年12月號的《財富(Fortune)》雜誌。這一期有篇長文Epidemic of Fear（恐懼流行）討論登革熱疫苗Dengvaxia的問題。這類問題的討論會登上這種雜誌上，因爲菲律賓最早大量使用Dengvaxia前，他們的決策過程可能不周詳，以後有些小孩死亡，引起社會、政治及法律等的不少大問題。這文章告訴我們除了醫學外，還有很多社會其他複雜的問題。登革熱疫苗以及登革熱的社會的問題，值得以後繼續來探討，可給台灣更多的參考。

感謝

首先感謝「NATPA 廖述宗教授研究獎金」的贊助這研究計劃，還有國家衛生研究院及國家蚊媒傳染病防治研究中心出版此拙著，更感謝梁賡義院長及廖經倫主任的序文，謝謝他們的美言，還有他們的推薦工作者及民衆多閲讀。很感激蚊媒研究中心的種種協助，尤其陳佳琪女史幫忙出版事宜，使此書能順利出版。

感謝「蚊子博士」連日清教授對拙文稿的審閲及指出些錯誤，另外新進蚊子學者台大蕭信宏，還有成大臨床研究所所長謝奇璋兩教授的經常審閲文稿。還要感謝日本金沢市森下恭子女史、齊藤浩志醫師、大阪大學Molecular Parasitology科的堀井俊宏教授、慶應大學小兒科岩田敏教授、St. Louis University Medical Library 的Dr. Assako Holyoke及慶應大學Kitasato Memorial Medical Library的Ms. Yuri Sato，國家衛生研究院蘇益仁教授、成大歷史系陳文松教授、St. Louis大學小兒科野口明彥教授、施文儀醫師及夫人梁馥如，高雄長庚醫院周佩毅小姐、台大醫學院謝新英小姐、高雄醫大醫療史料館陳怡蓁小姐、台灣文學館陳慕真博士等幫忙找文獻及種種討論及請益。