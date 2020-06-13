經過「武漢瘟疫」以及黑人種族暴動洗禮，川普的連任之路，增加了坎坷折磨，很多觀察家把川普是否連任，和台灣未來命運連結起來，其實，理解美國政治的人都知道；並非如此，簡單說；美國共和黨和民主黨，幾乎都反共，差別在於反共強度以及反共所採取的策略和應對問題。

川普擅長從落後反撲

根據上周美國大選民調來看，川普在搖擺州明顯落後，但是，這只是大選開跑而已，英國BBC的選戰專家認為：最後的勝利者仍然是川普；長期注意美國大選的旅美學者王丹更是直言：拜登目前領先，但是，川普還是會勝利，理由是拜登太弱。王丹這句話說到重點，也說明美國在這個時代，不會希望一個弱者總統，畢竟美國正處於多事之秋年代，不只是中共崛起的霸權挑釁，危及美國全球利益，加上內部的武漢瘟疫，種族騷動問題，說難聽一點，選錯總統，美國很可能從此失去再度偉大的機會，成為衰敗的國家，所以，川普個人問題很多，但是，還不足於全面否認這個人。

研究2016年川普獲勝的書籍很多，大致上有一個相同的結論——那就是「恐懼」，川普的競選團隊，很巧妙利用了人性中最無法擺脫的恐懼心理，打贏了這場選戰，或許你可以把它歸諸為民粹運動，但是，你必須承認，當下的美國人對外在的世界，充滿危機感和懷疑，卻是不爭的事實，而這一點，正好是美國保守派的想法，認為美國正面臨危機時刻，這種想法會增加保守力量，然後把選票投給共和黨，如果不以為外在危機衝擊美國，這種人會傾向支持民主黨。

2016年大選川普獲勝，因為川普喊出美墨高築圍牆，拒絕伊斯蘭敘利亞難民，這些政見聽起來反自由人權，其實都被保守派接受，反過來看，比較重視人道人權的民主黨，就深深不以為然。

其次，反對中國的貿易侵略，也是川普競選主軸，但是，民主黨一向不認為中國是共產黨，民主黨的自由左派相信；中國是假共產，真資本主義，甚至對中共迫害人權採取比較寬容態度，因此，2016年大選，失去工作的工人，裡面不少本來是民主黨的黑人，反過來支持川普的向中國開戰，這些選票是重要支撐。

中間選民決定勝負

其實，美國選舉和台灣一樣，中間選民才是勝負關鍵，所謂中間選民，就是立場和理念，介於民主黨和共和黨之間，針對議題，有時候激進自由，有時候保守怕事，這種人比較理性。從政黨人口統計上來看，民主黨佔四分之一，共和黨占四分之一，另外二分之一人口就是中間派，所以中間派才是大多數，比較值得注意的是，這些中間派在很多議題上，是偏向保守居多，針對非法移民看法，對伊斯蘭難民收容看法，都偏向共和黨，最主要原因還是在於恐懼，中間選民是中產階級居多，他們習慣美國穩定、舒服、自由的生活，對外部危險的入侵感受也特別深，例如：這幾年中國文化、資本、產品入侵美國商場，他們的感受特別深，有很多本來是中產階級，因為失去工作而落入貧窮，他們也親身體會，因此對川普貿易戰相當支持，這股力量仍然會左右今年的大選，所以，專家相信川普不會輸，其中最大變數在於經濟是否可以反轉復甦，只要美國經濟從谷底翻身，川普的民調就會上升，那麼連任就會成功。

民主黨攻擊川普的防疫不及格，胡亂說話，這是川普的缺點，從以前到現在，川普大嘴巴，幾乎都沒變，但是，這種缺點對選票影響有限，美國人比較相信領導者的人格，川普當選後對自己的諾言，努力實現，這是美國人可以感受到的，例如：拒絕伊斯蘭入境，不惜槓上大法官，搞美墨大圍牆，得罪墨西哥總統，甚至對左派媒體宣戰，凸顯中共的紅色滲透嚴重，川普被視為威權總統，偏偏，很多美國人就喜歡威權總統，尤其是危機降臨時候，威權總統反而會帶來安定力量，所以，種族暴亂兩星期以後，美國人開始發現威權總統比弱勢總統更適合，因此，川普民調又回升了3個百分點。

二戰之前，希特勒利用德國人的恐懼，掠奪政權的歷史，就是一個證明，當時，支持納粹者不只是極右派的納粹黨徒，很多其實都屬於中間選民，因為，第一次世界大戰之後的《凡爾賽條約》，使德國經濟陷入悲慘深淵，馬克不斷貶值，經濟危機摧毀人民生活，國家已經陷入重症病房，這時候，希特勒這種人登高一呼，中間選民只好選擇靠攏，很顯然，德國人很清楚，他們選擇了一位威權的領袖，卻已經無路可退，漢娜鄂蘭稱之為「平凡的罪惡」。

川普當然有威權性格，但是，美國的制度某種程度框限了川普的自由，還不至於讓川普脫序演出，這是美國的憲法和民主制度的自信，所以，只要中共對美國或全世界威脅沒有解除，拜登無法擺脫親共的陰影，我認為川普連任已經是定局。