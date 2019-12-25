2020總統大選第二場總統電視政見會今天下午登場，三方陣營都表示，回歸政見論述，提出國家願景，但不排除議題攻防。今天政見會共三輪政見發表，每人每輪發言10分鐘，依照抽籤順序發言。政見會結束後，也依序接受媒體提問。

蔡英文總統連任競選發言人廖泰翔說，蔡總統會闡述各項政績和政策，把各面向重要施政及願景，向國人報告。今天是韓國瑜就職一周年，希望韓國瑜能展現政治人物負責任的態度與高度，在政見會上不要有不實指控、煽動社會對立，也不要只有選舉口號。

國民黨總統候選人韓國瑜辯論小組成員陳以信表示，在第一場次的政見會之中，由於蔡總統發動不少攻勢，讓韓國瑜節奏受到影響，這一次會回歸政見會應該有的國政願景討論。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，首場政見會韓國瑜主軸是「打貪」，今天的政見會，韓國瑜一定會提到經濟議題。除提出相關經濟政策外，也希望蔡總統正面回應各界對經濟數據的質疑；若不敢回應，則證明數據都是經過美化，禁不起檢驗。

韓陣營幕僚指出，首場政見發表會不同以往各抒己見方式，形成類似辯論的詰問，這種形式更尊重選民，讓民眾了解候選人的優劣，在後續的政見會也會持續採取這樣的做法，在申論時提出疑問，幕僚也分成負責向對手提出質疑的進攻組，以及負責答辯的防守組，各自研擬議題及推演。

親民黨人士則表示，現在「反韓」以及中間選民對藍綠多有不滿，宋楚瑜會持續強打政策論述，展現治理能力和經驗，藉此號召選民。宋楚瑜競選辦公室發言人于美人也表示，總統蔡英文若連任，權力將過大成為「權力怪獸」，因此宋楚瑜在第二場政見會中，將提出節制總統權力的政見。

談及25日的政見會準備，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，他將闡述未來的大方向，包含世界局勢及政府未來挑戰，他將把這些問題內化成3個不同階段，並嚴正表達對反滲透法的看法。宋楚瑜說，要很務實了解世界局勢，不能作井底之蛙。