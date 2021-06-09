美國空軍正在推動以火箭運輸貨物 ，用火箭經過太空運送兵器和軍用物品。由地球的這一邊只花一個小時， 就能抵達地球的另一邊。示意圖／擷自SPACEX/FLICKR

許多奇蹟是聰明的人類創造出來的！

以火箭上太空！ 以火箭上月球！以火箭上火星！上個禮拜，美國太空總署宣布又要回到 Venus 金星，繼續探索這個離太陽第二遠的行星。（記得吧？水星離太陽最近，再次則金星，地球跟著在外，之後是火星丶木星，土星在最外圍。）要去這些行星，都是靠火箭去的 。

美國空軍正在推動以火箭運輸貨物，可能嗎？假如軍隊能夠用火箭，經過太空運送兵器和軍用物品。由地球的這一邊只花一個小時，就能抵達地球的另一邊，那麼這種新科技就能夠促成我們一般的民間運輸，不論載人或載物，也都可以實現了。目前美國正在研究，其實己在開發這種稱為「Rocket Cargo 火箭運輸」的計劃。他們使用可再發射的火箭，不像過去傳統的火箭，發射一次便報銷了，非常昂貴！

美國國防部已試圖以商業方面投資千萬億的太空事業，來推動這一類火箭運輸的工作。而且載運量不是幾位太空人，或幾十磅的科學器材，卻是一百噸以上的運送量，能在一小時內抵達所指定的地點。

根據 Pentagon五角大廈（美國國防部）的經費提案，他們並非想要投資民間的火箭發展，反而是要開發新的科學和技術，使民間的太空事業，能夠適用於軍中的需要與任務。

哪一家公司最有機會參與這個火箭運輸的大工程？Elon Musk 慕思克的公司SpaceX，首當其衝，因為他們最近已順利送太空人去國際太空站，也把他們帶回地球。其他為太空總署提供 「再次登陸月球」之服務的公司，亦會有機會。如Amazon的創辦人Jeff Bezos貝佐士的 Blue Origin, Lockheed Martin 洛克馬汀，Master Space System 等均有份。已經有五千萬美元的資金在運作。或許還得加上幾億和幾年就能完成大業。

太空旅遊 夢想成真

更進一步地暸解，此種太空工業之進展乃基於科學幻象小說推動出來的。現在已算是夢想成真的新企業。太空旅遊業即是最佳的例子。Richard Bramson 英國的億萬富豪布蘭遜爵士所創設的 Virgin Galactic 已進入太空旅遊業的商場。

跟 Virgin Galactic 競爭激烈的 Blue Origin, 今天（6月7曰）宣布，它將於7月20曰首次發射「新牧羊人」火箭船，飛向太空。最驚人的信息是：要乘此太空船的旅客竟是董事長貝佐士本尊與他的兄弟。

Virgin Galactic 早先在上月（5月）22號已完成了首次帶人的VSS Unity上太空了，也平安返回地球。作者訂了去太空的公司就是這一家。它和 SpaceX 與 Blue Origin 的發射不一樣。後兩家是由地面直接以火箭發射升空。前者Virgin Galactic乃以噴射機為母機，把上太空的子機安裝在肚子下面，等將近太空時才以火箭式的發射奔向太空，衝力較微弱，因此我們一些退休的「年輕伙子」可以安心地飛翔，不必受長期的訓練，和嚴格的體驗。它的登機地點是新墨西哥州的 Spaceport America 美國太空機場。

這些民間的太空公司，它們的研發、經驗．營業等均會參與、並輔助國防部的太空運送計劃，以火箭經過太空運輸貨櫃 。

順便提一下．臺灣在太空工業之狀況。由於最髙領導者，只許家屬擁有機會發展太空企業，其他更先進的臺籍科學家和事業家，只好到別的國家去發射升空的火箭。惜哉！哀哉！



太空工業之進展乃基於科學幻象小說推動出來的。現在已算是夢想成真的新企業。示意圖／Pixabay