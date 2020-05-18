從婚攝到製作禮帽，都源自簡建興對美的喜愛，他遠赴國外學習，從設計、帽楦製作與縫製，造就風格多樣的帽款，深獲顧客青睞，作品曾於上海、倫敦展出。他持續鑽研禮帽製作，希望藉由禮帽將女性的美麗與氣質襯托出來。

年輕時期從事婚紗攝影的簡建興，赴西班牙巴塞隆納參加婚紗展時，發覺婚紗在搭配歐式禮帽的襯托下，不僅增添高雅也讓風格更多元，轉而投入手工禮帽製作領域，並結合日式手染花技術作為帽飾，為歐式禮帽增添東方元素，展現新風貌。

精粹旅外經驗 重新詮釋歐式禮帽

憶起當年學習製帽的辛苦，簡建興大多透過自學，為了更上一層樓，他自費先後前往香港、美國拜師學藝，只為掌握更精巧的製帽技法。簡建興認為製作禮帽的本質是種藝術創作，「我覺得要加入自己的東西！」熟稔日式手染花技術的他，將優雅的立體花朵造型融入，讓歐式禮帽也能帶有東方元素色彩。

此外，簡建興發現東西方人的頭型截然不同，東方人的頭頂比較圓，後腦杓比較平；西方人相反，頭頂比較平，後腦杓弧度比較大，所以從國外帶回來的帽楦並不適合東方人。因此他還學習車床技術、進口木材開發模具，自製符合東方人頭型的帽楦，雕刻時被銳利的刀鋒劃傷，是家常便飯。走進他工作室的地下室，架上一字排開滿滿放著各種大小的帽楦，足見他為此下的苦工。



不同的帽楦可製作出適合不同頭型、大小不同的帽子。圖／林冠良

匠人精神管控製程 打造獨一無二

光從帽楦的製作，不難看出他對製帽的講究與執著。禮帽的製作過程繁複，從設計打樣、染布、裁剪、縫製、熨燙、定型，每個工序都相當費時，因為每頂帽子都是獨一無二的創作，他都認真以待。除基本技法之外，簡建興也提到布料的顏色、材質以及亮片、蕾絲、珍珠等裝飾品的選擇，都能讓禮帽的樣式更加多變，具有畫龍點睛的效果。他總是細心確認客人的需求、出席場合、甚至是服裝風格，以製作出最適合的禮帽，成品也絕對不會重複。為了一頂帽子，花費數日甚至幾個星期的時間製作，但看到美麗的成品，他覺得相當值得。

創造美麗事物 展現手作溫度



手工製帽的縫針十分講究，一針一線力求等長平均，所以耗時費工。圖／林冠良

在手工製帽領域已是專業工匠級的簡建興，經常受邀至國內外參展，同時也在大專院校授課。他在自己的工作室也開設製帽課程，培育更多手工製帽的種子人才。他說，「我不會吝於教學，反而希望更多人來接觸手工禮帽這項工藝，讓這項藝術能推廣得更普及。」

從婚紗攝影到禮帽製作，簡建興認為自己都是在創造「美的事物」。他相信純手工裁縫的帽子，比起機器大量生產製作的帽子，蘊含了更多手感溫度，同時讓穿戴者藉由頭頂上與眾不同的帽款，展現整體造型美感，創造出專屬自己的風格。



簡建興的歐式手工淑女帽，從華麗到優雅，每一頂都各具特色。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：59