作者指出，藍營的報復性罷免（以及後續可能的補選），除了鬧得人仰馬翻外，實在看不出太大的正面意義。圖為四位遭藍營發動罷免者，左起：王浩宇、黃捷、陳柏惟、林昶佐。擷自網路，民報合成

1月9日的中二選區立委補選與北五選區的立委罷免案，出爐的結果分別是：民進黨林靜儀贏得補選勝利；林昶佐罷免案，同意票雖然比不同意票多，卻未達通過門檻。

一年多來，藍營已發動四場報復性罷免（並因而產生一次補選）。光看結果：是平分秋色的兩個通過（王浩宇、陳柏惟）和兩個不通過（黃捷、林昶佐）。講得失：在社會徒然付出巨大的人力、財力、物力後，王浩宇、陳柏惟兩人暫時失去民代席位，民進黨在立法院則錦上添花又增加一席次，處心積慮搞罷免案的中國國民黨，白忙一場不夠，還賠上跟黑金無法切割的尷尬局面！

中國國民黨對王浩宇、黃捷的罷免，跟當事人的問政成績毫不相關，加上即使通過罷免也不會產生補選的問題，可見整個罷免案的運作，純粹出於看不順眼的報復！

不把罷免案當一回事的王浩宇，既沒要求加入未滿一年的民進黨出面加持，也未呼喚支持者出面投不同意票，落得被罷免的下場，不僅給開報復性罷免第一槍的中國國民黨大增的信心，也讓執政的民進黨嗅到危機感！

在接下來的黃捷、陳柏惟、林昶佐罷免案，雖然當事人屬於小黨或為無黨籍，在反罷免過程中，已多多少少可以看到民進黨的聲援影子，中國國民黨已顯然無法如入無人之境，為所欲為了！在罷免案儼然朝野兩大黨的對決下，黃捷在綠營如日中天的高雄能化險為夷，林昶佐雖輸了同意票、卻贏在同意票未過門檻，陳柏惟之敗給地方勢力，多少可以從地緣關係看到端倪！

中二立委的補選，中國國民黨固然灰頭土臉，顏家則是最大的輸家──顏寬恒不但敗下陣來，顏家竊占國土、處處違建、讓捷運轉彎、縱橫法拍屋等狗皮倒灶醜事，更一一被掀出來！

藍營的報復性罷免（以及後續可能的補選），除了鬧得人仰馬翻外，實在看不出太大的正面意義。真要說有啥功能，那就是讓全國看到顏家的真面目，加速地方惡勢力的走向末日！