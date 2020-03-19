為了挽救股市跌勢，金管會今天發出禁空令，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。圖/取自顧立雄臉書

全球股市大崩跌，台股直接跌破10年線，金管會今天發出禁空令，宣布當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

金管會表示，近期國際金融情勢受到全球新冠肺炎疫情影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，避免個股價格因放空交易行為加速跌勢，決定有條件禁止放空。

金管會說明，投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市(櫃)股票及臺灣存託憑證，於該有價證券當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施。但證券商及期貨商因辦理業務之避險需求所為之融券及借券賣出，不在此限。

另外，金管會也限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出之交易日，投資人從事有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。另金管會表示，請證券商多提醒投資人注意相關交易風險。

金管會鼓勵上市(櫃)公司可在資金調度有餘裕的情況下，適時實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。經統計截至3月18日止，上市(櫃)公司目前執行中的庫藏股計有62件(上週新增15件、本週新增30件)，預計最大可買回金額共約241.57億元。

由於國內防疫措施得宜，目前已將國境管制再升級，且台商回流及轉單效應應有助台股基本面，金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，倘股市發生非理性下跌情事，金管會將適時進行評估及應變。

金管會上次採行「禁止平盤以下放空」措施，是在2015年8月，當時因全球股災，國內外經濟情勢不佳，金管會採行救市措施。