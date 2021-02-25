韓趙聯盟的東山再起，吹皺了國民黨一池春水，黨內台灣派和中國派，分裂時間已經可以預料，此事暫表不談，日後再聊。

兩位老藍男，起手式並不漂亮，證明搞政治太隨興，幕僚還沒有真正上路，日前，老趙拋棄主席大位，堅定2024年要「酸宗痛」，老韓復出的「公益敲門之旅」，一開始就鬧出關懷莫拉克風災時間搞錯，奧援老馬的官司，也弄錯案件數，一路走來，只喊口號，做事不用心老毛病又患了，眼下位子很多，老韓開始三心兩意，有好事者替老韓出主意，找到選桃園市長大位的頭路，但是，最近出來的民調，老韓在桃園並非排名第一，被高雄市民高票罷免的老韓，是否可以被桃園人接納，恐怕要看是否會再出現2018年韓流盛況。

江啟臣一看後有追兵，率先拋出連任黨主席風聲，而且要當「造王者」，不角逐大位，把丐幫幫主大位視為己任，這個氣魄就值得鼓掌叫好，不要說每月三千萬的開銷壓力山大，有這個借錢本事，才夠資格當主席，恐怕連吳敦義也要叫好。

老韓復出，最高興不是被割韭菜的韓粉，而是圍繞在老韓身邊的「直播主」，俗稱「桌頭」。神明沒有桌頭，肯定神威不在，桌頭通常扮演造神過程最重要的一環，負責說鬼話，以便招攬信徒，在台灣，韓粉想要了解心中大神的動向，或者親一下神明褲腳，唯一的管道就是桌頭，桌頭知天知地，更知道哪一尊神明今天有沒有下凡，玉皇大帝是否請他留在天庭吃飯。

很可惜，韓家軍團桌頭太多，聽到滾落神壇下的神明要爬上來了，竟然高興到內鬥，從護韓四阿哥，到各山頭直播主，為了割韓粉韭菜，竟然傳出內鬥消息，前幾天，「四腳貓」公布挺韓直播主的捐獻斗內金額，造神有功的大桌頭電視台，去年雖然被迫搬家，但是，搬到網路後，威力不減，幾個月來，收到的斗內金額最高，超過兩百萬台幣，第二名是陳品宏，第三名是高鈞鈞，金額也在200萬上下，算起來也很高了，捐款多，證明韓粉韭菜生長能力旺盛，可以一割再割，平常植物需要等一年半載的成長期，死忠韓粉的粉格很顯然不同，你告訴他神明已死，他還是不願意相信，還相信政客有「苦民所苦」這種鳥事。

當神明太好賺了，所以，一位醫生朋友告訴我；很後悔當醫生，其實，在台灣排行第一的工作是蓋廟，幹醫生是第二名，第三名是賣冰。

我曾經調查過台灣造神蓋廟的鄉野傳奇，一開始，就是到山區找一顆有年齡的大樹，在樹上綁上紅帶子，過幾天，插滿香的神案，就出現大樹旁了，接下來，一位自稱被大樹神託夢的赤腳醫生「沒執照」出現了，這位醫生替人看病抓藥，書寫中草藥，而且不收半毛錢，這下子名聲慢慢傳出去了，加上一些報導，上門排隊者越來越多，若你問；你為何會看病開藥，這位老兄就說神明大樹神託夢指示，你看完病要給錢，他說不需要，把名字記在樹上就好。這樣子過了一、兩年，桌頭要出手了，一張寫著要替大樹公蓋廟的訊息貼在大樹上，捐款隨意，那些曾經來求診，被醫好的和沒有被醫死的人都聞訊來了，事實上，這位桌頭所開的藥方，多數吃不死人，偶而會醫好人，並非藥草有效，而是心理康復能力有效，大樹神附身的桌頭玩弄的只是人性心理罷了，造神蓋廟成功者在台灣比比皆是，台灣人多數善良，看到神明腳就跪下去了，不管這是哪來的政治神明，所以捐款來了，很短時間，名為「威靈宮」的大廟，就在山上蓋起來了，開草藥醫不死人的桌頭，轉身變成廟公，每一年有收不完的斗內，還有任何事業比這個好賺嗎？

所以，聽到韓粉直播主為了斗內金額搞內鬥，無需太驚訝，政治也是為了生活，桌頭太多，就是有這種麻煩。

老韓如果決定參選縣市長，多多少少向外募款，桌頭可以跟著發財，萬一，老韓前思後想，要選黨主席，憑這些韓粉助力，三千萬也不會太困難，問題是桌頭就沒有抽頭機會了，還會圍繞著老韓嗎？



韓國瑜近日成立官方頻道自己成為直播主。圖／擷自韓國瑜官方頻道