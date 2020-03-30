WHO總幹事譚德塞的助手加拿大籍內科醫生29日接受香港媒體訪問 ，一聽到「台灣」竟裝作沒聽到還斷訊，引發批評。圖／擷自香港電台影片

世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）昨天接受香港媒體訪問 ，但一聽到「台灣」，竟裝作沒聽到還斷訊，引發批評，經外媒報導後，WHO罕見發表聲明正面回應，指台灣參與WHO議題，應由會員國決定，而非WHO工作人員。

加拿大籍的艾沃德 29日本接受香港電台（RTHK）視訊訪問，被問到是否重新考慮讓台灣參與WHO時，他一度裝聾作啞，接著疑似切斷視訊，重新接通後，記者再追問台灣議題，艾沃德仍避開話題，轉而大讚中國防疫成效，引發熱議和批評。

外交部長吳釗燮在推特發文，「哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？」，在對抗全球大流行疫情的時刻，WHO應該把政治放一邊，現在有來自40多國、超過450篇的國際媒體報導高度肯定台灣對抗武漢肺炎的作為，這些報導都沒有將台灣當成中國的一部分，「台灣可以協助」。

艾沃德裝聾作啞一事，經《路透》報導要求WHO回應後，WHO今天發表聲明，且罕見的使用「台灣」而非「中國台北」一詞，指台灣目前的確診數占人口比例低，世衛將密切關注疫情發展，WHO會汲取所有區域的經驗，包括台灣衛生當局（Taiwanese health authorities），並與全球分享最佳做法。

針對台灣參與WHO案，WHO強調，台灣加入WHO的議題，取決於世衛成員國，而非WHO工作人員，並指台灣能依《國際衛生條例》（International Health Regulations）獲得資訊，2月也有2名台灣衛生專家參與WHO主辦的疫情論壇，和和來自全球包括中國的專家討論如何因應疫情。