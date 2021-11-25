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每日國際焦點

瑞典新總理Magdalena Andersson就任後因為預算未通過，綠黨退出聯盟，而必須即刻辭職，將組成社會民主黨單獨內閣

歐盟以違反人權，通過延長至裁4中國官員與1新疆生產建設兵團。美國商務部以國安考量、幫助中國發展量子電腦裡由，制裁11家中國企業，以及以幫助巴基斯坦發展核武與彈道飛彈，制裁中國與巴基斯坦16單位與個人

烏茲別克與哈薩克於阿富汗邊界進行軍事演習

摩洛哥與以色列簽下首個國防協議

日本

預計2021財務年度編列額外預算3130億美元

南韓

Enzychem生醫將為印度Cadila醫療代工製造其DNA疫苗8000萬劑

中國

美國聯邦通訊委員會要求聯邦上訴法庭駁回中國電信要求可繼續於美國營運的上訴

美國商務部以國安考量、幫助中國發展量子電腦理由，制裁11家中國企業，以及以幫助巴基斯坦發展核武與彈道飛彈，制裁中國與巴基斯坦16單位與個人

印度

繼中國2017年嚴格限制廢棄物進口，馬來西亞今年也加強管制，使得印度可望成為最大回收處理國

巴拉特生技疫苗僅有50%保護效力

澳洲

真主黨譴責澳洲將其列為恐怖組織

馬來西亞

土耳其航太在馬國開設東南亞首個辦公室

新加坡

第三季經濟成長7.1%高於政府預期

越南

與日本對中國在南海造成威脅表達關切

烏茲別克

與哈薩克於阿富汗邊界進行軍事演習

歐盟

以違反人權，通過延長至裁4中國官員與1新疆生產建設兵團

英國

工廠訂單創下1977年以來最高，製造業價格預期也到44年以來最高

法國

27偷渡客嘗試偷渡英國翻船溺死

德國

新執政聯盟3黨想投資綠能與數位化，但又要自2023年起回到嚴格債務上限限制

新執政聯盟將維持德國在北約核保護傘下

綠黨將有權提名德國輪值歐盟時的歐盟主席

新執政聯盟將簡化取得德國國籍流程

俄羅斯

於黑海進行軍事演習

瑞士

格倫興貝格風力發電場為保護鳥類縮減規模，6架風機減少到4架

西班牙

未施打疫苗老人死亡機率高出25倍

瑞典

新總理Magdalena Andersson就任後因為預算未通過，綠黨退出聯盟，而必須即刻辭職，將組成社會民主黨單獨內閣

愛爾蘭

衣索比亞驅逐6愛爾蘭外交官

美國

加州打砸搶犯罪激增

加拿大

成為首個完全正式核准嬌生疫苗國家

墨西哥

總統任命Victoria Rodríguez Ceja為首個女央行總裁

巴西

12月21日將舉行首次結合實際發電量與可調配發電容量的電力招標，以提升電網穩定，招標未來15年電力供應

巴西國營鹽層下石油公司預測政府至2031年將可收取920億美元權利金，770億美元稅金

阿根廷

豐田汽車阿根廷薩拉特廠將年增產2.7萬輛

以色列

嚴正抗議比利時將標示約旦河西岸生產產品，表示這也會傷害巴勒斯坦人

加速蠶食約旦河西岸，預計在廢棄耶路撒冷機場興建9000戶住宅供正統猶太人入住

沙烏地阿拉伯

沙國與俄國考慮停止增產

阿拉伯聯合大公國

成立100億美元資金投資土耳其

卡達

逮捕2報導世界盃的挪威記者

土耳其

歐盟議會同意1.7億美元援助土國敘利亞難民

埃及

可口可樂希臘製罐公司未來5年將投資10億美元於埃及市場

伊朗

與阿聯同意改善雙邊關係

約旦

沙國試圖阻止阿聯、以色列、約旦能源合約

摩洛哥

與以色列簽下首個國防協議

肯亞

銀行搶案警匪槍戰

喀麥隆

武裝暴徒槍殺3名學校師生

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