翁鐘五，1896年生於嘉義縣義竹鄉，他的父親翁開以農維生曾任義竹庄協議會員及地方的保正，翁鐘五自幼聰明好學熟讀四書五經，16歲才入鹽水港公學校，三年就完成六年的課業並以第一名畢業，在學中還曾代表學校參加嘉義廳公學校的演講比賽。1915年他受親友資助到台南就讀長老教會學校（今之長榮中學）次年又北上進入淡水中學，在校中擔任足球隊長兼守門員是風雲人物，1917年他考入台北總督府醫學校，1922年畢業分發至台北病院（今之台大醫院）服務兩年，1924年前往日本進入東京醫專就讀，1925年取得東大醫學士學位後返台，在鹽水開設「鐘五醫院」，他醫術高明，精於白喉治療擅長氣管切開術，求醫患者甚多，對於窮苦病人就免費診治，救人無數，不只耳鼻喉科即使接生急診也都熱心服務，獲得地方民眾的好評。

翁鐘五行醫之餘也關心地方發展，他參與文化協會舉辦的文化演講，又擔任鹽水信用組合理事及鹽水街協議會員，後來與「台灣地方自治聯盟」的同志高天成、楊肇嘉等，曾於鹽水街上演講會時被日警喝令終止演講。二次戰後1946年他當選台南縣參議員並連任三屆，他也擔任過鹽水鎮農會常務監事及鹽水鎮合作社理事主席，可見其熱心地方的公益事務。1950年他獲選第一任台南縣醫師公會理事長，至1958年共連任五屆，對戰後百廢待舉的公共衛生事務、藥品缺乏、密醫橫行、醫療稅制、開立發票……等爭議事項，他都率領醫師公會成員請願陳情，甚至率先參選議員並鼓勵醫界同仁從政爭取權益，在台南縣議會當時曾有高達十位醫師當選議員的記錄，可見其在台南縣醫界發揮的影響力和受到民眾的肯定。

翁鐘五的夫人王鵲是鹽水知名漢醫王清賀之女，他的公學校同學黃朝琴曾是戰後台灣省議會第一任議長，另一同學沈榮是日治時代知名的律師，其兒子沈乃麟是新營地區的名醫，另外台南縣佳里知名醫師吳新榮也是他在醫師公會擔任理事長時的常務理事，這些台南縣地方人士之間都有很好的交情，彼此的兒女又互相通婚傳為地方上的美談。翁鐘五另有一事為地方傳頌，就是日本時代在鹽水建有伏見宮貞愛親王的八角樓建築，後來日本人走後該建築被拆除的建材被翁鐘五買下來，請了知名工匠重建於鹽水武廟旁（今之文武街），佔地約1000坪頗具歷史建築特色，如今成為造訪鹽水的遊客必到的景點，這是翁鐘五留給鹽水鄉親最有意義的紀念。