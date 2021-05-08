COVID-19疫情肆虐全球已經超過一整年，以色列和歐美等先進國家從去年12月底開始施打剛發展出來的疫苗，到今天已經有許多國家有相當比例民眾接受了各種不同品牌的疫苗。台灣自行向原廠購買的11萬7千劑AZ疫苗於3月3日首先抵達台灣，經過食品藥物管理署檢驗安全後，在3月22日首次開始將第ㄧ批疫苗提供給全國各大醫院第一線醫護人員施打。剛開始由各區域醫院透過地方衛生局向疾病管制署爭取，我很高興能在3月25日上午在我工作的醫院獲得施打第一劑疫苗。一般而言醫護人員在醫療照護的最前線，我們因為工作的環境和責任造成獲得病毒暴露感染的機率最高，就像去年年底部立桃園醫院的醫護人員受到COVID-19感染的危險一般，但是我們卻持續耳聞許多醫療人員不願意及早接受疫苗施打，造成原先衛生福利部積極向國外爭取購買疫苗的「雷聲大」，等到疫苗檢驗合格提供給工作中最具危險的醫護人員施打的機會，全國疫苗施打在開始十天後不到兩萬人施打、「雨點小」的奇怪現象。

醫護人員照道理應該是最希望能在最短時間接受疫苗施打的職業族群，什麼原因造成全國20幾萬合格施打的醫護人員猶豫不決？假如疫苗施打率太低，國人將因為極低的感染率（2千3百萬人僅有1千左右陽性個案，並且多數是境外移入），群體抗體免疫陽性的比例太低，將持續成為高風險高感染率的國家。在這種情形之下，其他國家不管原先感染率多少，當他們達到大規模的疫苗接種，民眾多數已經有了抗體，得到大規模新感染和嚴重感染而生病的機率也隨著降低。相對的，台灣將只好繼續採取高度嚴格管制國際旅行的政策，因為怕外來引入的病毒會造成國內快速的社區感染。有些民眾認為等其他國家的疫情已經得到管控，外國的人都已經有抗體或者新的陽性個案變少之後，台灣就可以放心；這是錯誤的假說和僥倖的心態，因為在台灣民眾幾乎沒有抗體的情形之下，如果沒有有效地大眾疫苗落實，只要有任何一位外來的人帶著病毒，就可以在短暫時間造成國內許多新的案例。但是仍然有部分醫護人員採取觀望的態度，保守地希望不必當第一批打疫苗的白老鼠，因為媒體上報導疫苗的不良反應不少，尤其當外國報導北歐和加拿大等國家施打AZ疫苗後出現血栓的情形。幸好歐盟醫藥管理局（EMA）以及多數的國家針對這些少數個案已進行詳細調查，仍然不能確定這與疫苗有直接的關係。對台灣亞洲人而言，原本一般人血栓的機會就極少，和歐美白種人的健康情形很不一樣；台灣施打疫苗，相對將安全許多。

COVID-19是百年來全球最嚴重的新興傳染疾病，造成的死傷也是空前，幸好生物醫學界在超短的時間內研發出幾種疫苗，在目前沒有有效藥物治療、無法減少併發症死亡的情形之下，疫苗應該是對抗這一次全球疫情最有效的方法。當然疫苗有效的持續力、施打疫苗後抗體保護的程度以及效期，都是各個國家高度關切的。台灣過去一直享有卓越的醫療衛生成就，我們的醫療的水準也名列前茅，醫護人員身處最高風險，除了比一般民眾對於可能有效控制疫情的新疫苗應有更多認識，也應該身先士卒，伸出手臂接受疫苗施打，以幫忙早日確定疫苗對國人防疫的效果。醫療人員當然也像一般人一樣會有皮肉之痛，也擔心疫苗施打的併發症，但是我們也很幸運有很好的同僚和醫院可以做我們的後盾，一旦有不適反應，也最容易得到最充足的照顧，比起一般民眾享受更多即時的醫療服務，這也是我們比一般民眾家人可更放心先接受疫苗的原因。因此，我鼓勵大家及早接受疫苗注射，有了抗體就能毫無畏懼地去照顧更多的病患！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台