「六四」，是中國永遠的苦難日、國殤日，是中國人揮之不去的傷痛和夢魘。在面對將臨的「六四」，我們永遠的「勿忘六四」，這是當代中國人民書寫的中國夢、中國魂的起點。中國夢，就是民主夢；中國魂，就是自由魂。

今年香港的維園，還會像往年一樣點亮熒熒燭光，追思「六四」亡靈嗎？也許不能夠了，即便能，也會把一些勇敢的人送進監獄。今年「六四」紀念活動以「點起一根蠟燭」為主題，無論你處在何方，請點亮一根蠟燭，為「六四」亡靈，也為香港失去的自由。讓香港維園的燭光記憶長存，讓它延續和拓展到世界每一個角落，編織成整個世界的燭光海洋，「六四」永遠是中國夢、中國魂的起點！

當周圍是一片昏暗與淒涼時，點燃一根蠟燭，點起心中的信念，無數的蠟燭，溝通了人們的心靈，相信民眾的力量，將征服陰晦與幽暗，憧憬與追求世界的光明！我們來了！歡迎您也加入到今年浩瀚的「六四」紀念活動中來！

一、時間：2021年6月1日（星期二）

全球各地的具體時間是：

紐約：10:00點，

美西：07:00點，

柏林：16:00點，

香港與臺北：22:00點，

日本：23:00點，

澳洲：2日02:00點，

紐西蘭：2日04:00點。

二、會議地址：使用Zoom網絡會場，約舉行2個半小時的紀念大會，會議期間同時安排實況轉播，不發言的與會朋友，屆時可通過會議實況與會。

三、會議主持人：廖天琪、李恒青



「六四」，是中國永遠的苦難日、國殤日，是中國人揮之不去的傷痛和夢魘。圖為1989 年民運期間的北京天安門廣場。擷自六四紀念館網站

四、參加全球紀念大會的有：

王丹（中國憲政協進會主席、六四親歷者）；王軍濤（中國民主黨全國委員會主席、六四親歷者）；魏京生（魏京生基金會主席、中國民主運動海外聯席會議主席）；萬潤南（民主中國陣線前秘書長、主席，上世紀八十年代中國民營企業開創者，六四親歷者）；吾爾開希（臺灣立法院人權促進會執行副秘書長、六四親歷者）；胡平（著名理論家、北京之春雜誌社名譽總編）；謝志偉（臺灣駐德國大使）；Kolas Yotaka（總統府發言人）；王定宇（臺灣立法院人權促進會會長）；王婉諭（臺灣立法院人權促進會副會長）；范雲（立法院人權促進會秘書長，野百合學運領袖）；紀惠容（臺灣人權委員會委員）；林飛帆（民進黨副秘書長、太陽花學運領袖）；牧野聖修（日本政治家、前日本經濟產業副大臣、日本支持西藏聯合總會會長）；劉慧卿（香港前立法會議員，民主黨前主席）；鄭照新（國民黨文傳會副主委）；廖天琪（歐洲之聲理事會主席、國際筆會和平委員會副主席）；林培瑞（Eugene Perry Link, Jr.著名漢學家、加州大學河濱分校校長特聘教授）；黎安友（Andrew James Nathan美國漢學家，哥倫比亞大學政治系教授、東亞研究所主任）；瑪麗- 侯芷明（Marie Holzman 法國著名漢學家）；嚴家祺（中國民主改革著名理論家、民主中國陣線首任主席）；蘇曉康（著名作家、六四親歷者）；席海明（南蒙古大呼拉爾議會主席、內蒙古人民黨主席）；洛桑尼瑪（前西藏行政中央駐歐洲華人聯絡官）；薛偉（中國民主團結聯盟、《北京之春》經理）；羅蘭德·庫訥牧師（Roland Kühne萊茵馬斯職業高校教師）；陳維健（北京之春主編）；黃慈萍（魏京生基金會主席、中國民主運動海外聯席會議主席）；王安娜（光傳媒創辦人、主編）；張伯笠（牧師、六四親歷者）；高健（中國民主運動海外聯席會議澳洲負責人）；张菁（中國婦權創辦人）；趙欣（六四親歷者）；裴毅然（作家、獨立中文筆會會長）；蔡詠梅（前香港《開放》雜誌主編）；張杰（資深媒體人）；高光俊（美國著名華人律師、六四親歷者）；李進進（美國著名華人律師、六四親歷者）；呂京花（北京工自聯負責人、六四親歷者）；錢耀君（前歐華導報主編）；唐元雋（中國民主黨海外聯合總部副主席）；陳立群（中國民主黨全國委員會副主席）；李恒清（六四親歷者）；王國興（民主中國陣線總部召集人）；梁友燦（民主中國陣線總部召集人）；張偉強（澳洲墨爾本民主聯盟秘書長）；王進忠（民主中國陣線總部召集人）；長平（德國之聲專欄記者）；鐘錦江（中國民主團結聯盟主席）；劉偉民（中國民主黨海外黨部副主席）；蔣罔正（澳洲墨爾本民主聯盟副秘書長）；胡中南（自由民主青年）；張高偉（全能神教會代表）；李武（保護人權協會代表）；潘永忠（民主中國陣線總部秘書長、歐洲之聲主編）。

五、活動工作聯絡小組：

廖天琪、陳立群、梁友燦、王進忠、李恒青、王安娜、潘永忠

六、各地的聯絡人：

美加地區：李恒青，E-Mail：li_hengqing@yahoo.com

陳立群，E-Mail：qunli99@gmail.com

歐洲地區：王國興，E-Mail：Fusha8888@gmail.com

亞洲地區：王進忠，E-Mail：wjzjp@sea.plala.or.jp

澳紐地區：梁友燦，E-Mail：johnliang2007@gmail.com

七、媒體報導與宣傳：

光傳媒王安娜、歐洲之聲潘永忠負責配合報導，台灣中央社朱建陵也會參加會議。



2020年6月4日，上萬港人不畏禁聚令，仍自主聚集在香港維園紀念六四。圖／擷自立場新聞