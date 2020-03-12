中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內第49例武漢肺炎病例，為北部40多歲女性，海外旅遊期間途經英國轉機至愛爾蘭旅遊，再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，又自比利時經土耳其轉機，3月8日返臺 ，總計途經4個國家。3月10日至醫院就醫並採檢通報，今日確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心表示，北部40多歲確診個案於2月21日自灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返臺。個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢。將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時之旅遊行程，並持續追蹤其同住家人、入境同機旅客、機場接送司機及就醫接觸者等健康情形。

指揮中心表示，昨(11)日國內新增445例武漢肺炎)相關通報，截至目前累計15,413例(含14,920例排除)，其中49例確診(今日新增案49)，分別為26例本土病例及23例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，第2批武漢包機返台361人昨日已全數完成採檢，目前均無不適症狀，持續於集中檢疫所密切健康監測。針對曾來台澳洲確診個案，已掌握接觸者共418人(146人需居家隔離)，已採檢48人，皆為陰性。針對案34群聚，掌握接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、397人陰性。

至於今天解隔離的案例，指揮中心表示，有些人不想讓人知道自己解隔離，未來不再說明解隔離的案例。