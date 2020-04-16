約30年前吧，鐘老（肇政）用客家話叫我「阿亮牯」，牛也。這個尊稱，鐘老外，沒人敢用。圖／作者提供

Sorry! 不是「愛」、是「癌」的狂想曲。

2個多月前，因肩膀痛，查到是肺癌。馬上想到剛得癌去世不久的好友，家博和博文夫人，都是非常可愛的朋友。

「我要死了！」馬上想到。

問老婆，「我們有沒有欠人錢？」「有欠，趕快還！」。我們想了半天，很失望，我們已很多年不欠人錢了。

開始吃標靶藥。問我的蒙古醫生，「我能活多久？」他搖搖頭，「不知道！」。我再問，「你能不能醫好我？」他搖搖頭，「不能！」

後來，他得意洋洋，「癌不能根除，但可以控制。你狀況很好，我可以讓你活很久。」我心裡幹，「廢話！」

1個月前，想，要死了，我還有什麼願望沒達到？」想到我常掛在口頭的，「台灣不獨立，死不瞑目！」唉！小英在位，我的台獨夢還是夢，空夢！

夢中死去，也算美！我只能自我安慰。

忽然想起，去美國唸書，開始想買車。很想買的，一是VW的金龜車，二是MINI。那是窮學生都想的「初戀」之車。

1971，拿到博士，來澳洲教書，馬上買了金龜車，一駕17年。賣掉，現在還心痛。

買頂級跑車 一片「讚！」聲

得癌，想愛，Why not？ 1個月前，發瘋，跑去買了MINI John Cooper頂級的跑車。老婆讓我買。女兒、兒子都大笑，「Dad's crazy! But we love it!。」朋友們也一片喊「讚！」

我得意洋洋！

得癌，我沒怕，因為我知道，「我活得很夠久、很夠好了！了無遺憾！」

多年前，一位藍營外交官開始叫我「亮公」，後來很多人叫我「亮公」。老婆恨死了，說，「那是中國封建的腐朽。」

我幽默，自我解嘲，「我已當阿公，孫兒們的公公耶！」

「亮公」英文「lianggong」簡寫「LG」，有意思。可以是韓國電器產品，也可以是英語口頭禪「Life's Good！」

叫我「亮公」 「Life's Good!」

我一生活得很好，「Life's Good!」合我意，我喜歡人叫我「LG」。

病中，老婆終於心軟了，有幽默感，說「LG不是亮公，是亮牯耶！」

約30年前吧，鐘老（肇政）用客家話叫我「阿亮牯」（見圖），牛也。這個尊稱，鐘老外，沒人敢用。

得癌，當然不甘，心想，「Why me?」。又發狂，決定公告天下（其實20多位好友），要大家同情我。「我受罪，大家要受罪！」才公平。

結果，大錯特錯，大失所望，打開的不是「同理」、同情」、「憐憫」的心門，而是「So what!」「Me too!」「大驚小怪！」、「要同情，還輪不到你！」的Pandora box。

我被嚇呆了。我的好朋友裡面，竟有一大堆癌的親密戰友。都是身經百戰的「愛」的前輩。面對她/他們，我自嘆不如，深感慚愧。

與癌打戰、共存 越活越多采

好幾位最敬佩的教授，都得過癌，和癌打過戰，多年，不敗，學問越打越好，文章越寫越棒。

好友姊姊也得肺癌，2年了。最近還跑去歐洲，玩得快快樂樂。一位醫生朋友，我在淡大客座時常請我吃餐廳，16年前得肺癌，那時標靶藥剛出來，很貴，他花大錢買來吃，一活16年，活得多采多姿，去年去世。

好友蘭妹開過多次刀，酸我「與癌共存」大驚小怪，酸得好。我的博士生的爸爸，1989得癌，吃五穀米飯，很健康，幾年前還常鴐休閒車上台灣山脈，趴趴走。

老婆的同學、我的學弟Aki，很多病，曾走過鬼門關，大難不死，活得神奇，文章越寫越好，哲理越修越深，畫越畫越「水」。另一位學弟PS，得肝癌，換肝，13年了，遊山玩水，也活得精彩。

一位牛山小時候青梅竹馬的姊夫、朋友O-san，也是1989得癌，那時沒藥、沒電療，只能開刀。2、30年來，瓊姐陪他全世界玩透透。這幾年回去找他夫妻吃邱家粄條，吃得津津有味。

想到，這幾年的另一個狂想曲，由彭教授領軍，我們要選總統，把不搞台獨的小英換掉。這幾天，我的狂想曲更狂。想再請97歲的彭教授領軍，組「癌」的聯盟，2024，賴神不做「務實的台獨工作」，我們就挑戰他選總統。

親朋好友，聽我的「愛」的狂想曲，大家要有愛心，要同情我得癌, 可憐兮兮。不知美芬、麗貴、涵芬、Chris、Emily、Susan，同意否？「I can't hear you!」我聽到遙遠的空谷迴音。（2020/04/16）