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每日國際焦點
美國總統拜登承諾，當中國攻擊台灣時，美國將防衛台灣。
海地黑幫領袖威脅要撕票所綁架的美國傳教士。
南韓國產火箭發射後，無法將模擬衛星置放到軌道上，任務失敗，總統文在寅表示將繼續進行太空計畫。
德國預定組成執政聯盟的三黨計畫11月底前完成聯盟談判，於12月選出社會民主黨Olaf Scholz為新任總理。
日本
10月製造業採購經理人指數6個月來首度成長。
南韓
國產火箭發射後，無法將模擬衛星置放到軌道上，任務失敗，總統文在寅表示將繼續進行太空計畫。
北韓
質疑美國提出會談的動機。
中國
政府插手使中國煤期貨價格驟跌，但煤短缺問題仍未解。
印度
季風季晚期大雨造成閃洪，印度北阿坎德邦48死，喀拉拉邦42死，尼泊爾77死。
澳洲
總理莫里森表示下周內可望建立與新加坡之間的旅遊協議。
菲律賓
杜特蒂表示為反毒戰爭負全責。
歐盟
因應全球企業稅協議，美國撤銷對奧、法、義、西及英國數位稅的關稅制裁威脅，5國將可維持數位稅2023年全球企業稅實施。
英國
伊莉莎白女王住院一晚後出院返家。多年來首度住院。女王因健康因素取消訪問北愛。
法國
總理Jean Castex宣布低收入戶將獲得政府100歐元補貼對抗能源價格上漲。
德國
預定組成執政聯盟的三黨計畫11月底前完成聯盟談判，於12月選出社會民主黨Olaf Scholz為新任總理。
俄羅斯
北約各國國防部長通過對抗俄國的總體計畫。
西班牙
拉帕爾瑪島火山再導致7500人撤離。
波蘭
歐盟領袖抨擊波蘭挑戰歐盟法律基礎。
美國
總統拜登承諾，當中國攻擊台灣時，美國將防衛台灣。
加拿大
將結束疫情紓困計畫。
墨西哥
最大電視台Televisa集團第三季獲利大跌77.3%。主要受串流服務如Netflix競爭影響。
委內瑞拉
美國控告馬杜羅親信、執政黨政客等5人洗錢與賄賂。
厄瓜多
總檢察長表示開啟對總統Guillermo Lasso的逃稅調查。Guillermo Lasso列名潘朵拉文件。
海地
黑幫領袖威脅要撕票所綁架的美國傳教士。
尼加拉瓜
警方逮捕最大產業協會私人企業總會的總裁與副總裁。兩人都屬於反對勢力。
巴拿馬
巴拿馬、哥斯大黎加、多明尼加要求美國協助處理偷渡問題。
牙買加
逮捕與刺殺海地總統有關哥倫比亞人。
巴貝多
首度選出總統，取代英國女王，成為新的國家元首。
以色列
輝瑞BNT施打於12~18歲青少年結果顯示對印度變種有效，感染保護力達90%，症狀保護力93%。
埃及
招標興建17座新設海水淡化廠，計畫提供每日280萬立方公尺水產能。
敘利亞
以縱火造成森林大火罪名處死24人。
衣索比亞
連續三天轟炸提格雷。
利比亞
總理與各國均同意於12月24日舉辦大選。
南非
金屬工會決定接受3年調薪，將結束罷工。
民主剛果
伊斯蘭民兵攻擊造成16死。
蘇丹
全國多處示威抗爭反對軍方統治。
史瓦帝尼
因發生反國王抗爭，政府要求電信公司MTN斷絕Facebook網路連線。
福和會官方網頁：www.fratwn.org