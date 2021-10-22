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每日國際焦點

美國總統拜登承諾，當中國攻擊台灣時，美國將防衛台灣。

海地黑幫領袖威脅要撕票所綁架的美國傳教士。

南韓國產火箭發射後，無法將模擬衛星置放到軌道上，任務失敗，總統文在寅表示將繼續進行太空計畫。

德國預定組成執政聯盟的三黨計畫11月底前完成聯盟談判，於12月選出社會民主黨Olaf Scholz為新任總理。

日本

10月製造業採購經理人指數6個月來首度成長。

南韓

國產火箭發射後，無法將模擬衛星置放到軌道上，任務失敗，總統文在寅表示將繼續進行太空計畫。

北韓

質疑美國提出會談的動機。

中國

政府插手使中國煤期貨價格驟跌，但煤短缺問題仍未解。

印度

季風季晚期大雨造成閃洪，印度北阿坎德邦48死，喀拉拉邦42死，尼泊爾77死。

澳洲

總理莫里森表示下周內可望建立與新加坡之間的旅遊協議。

菲律賓

杜特蒂表示為反毒戰爭負全責。

歐盟

因應全球企業稅協議，美國撤銷對奧、法、義、西及英國數位稅的關稅制裁威脅，5國將可維持數位稅2023年全球企業稅實施。

英國

伊莉莎白女王住院一晚後出院返家。多年來首度住院。女王因健康因素取消訪問北愛。

法國

總理Jean Castex宣布低收入戶將獲得政府100歐元補貼對抗能源價格上漲。

德國

預定組成執政聯盟的三黨計畫11月底前完成聯盟談判，於12月選出社會民主黨Olaf Scholz為新任總理。

俄羅斯

北約各國國防部長通過對抗俄國的總體計畫。

西班牙

拉帕爾瑪島火山再導致7500人撤離。

波蘭

歐盟領袖抨擊波蘭挑戰歐盟法律基礎。

美國

總統拜登承諾，當中國攻擊台灣時，美國將防衛台灣。

加拿大

將結束疫情紓困計畫。

墨西哥

最大電視台Televisa集團第三季獲利大跌77.3%。主要受串流服務如Netflix競爭影響。

委內瑞拉

美國控告馬杜羅親信、執政黨政客等5人洗錢與賄賂。

厄瓜多

總檢察長表示開啟對總統Guillermo Lasso的逃稅調查。Guillermo Lasso列名潘朵拉文件。

海地

黑幫領袖威脅要撕票所綁架的美國傳教士。

尼加拉瓜

警方逮捕最大產業協會私人企業總會的總裁與副總裁。兩人都屬於反對勢力。

巴拿馬

巴拿馬、哥斯大黎加、多明尼加要求美國協助處理偷渡問題。

牙買加

逮捕與刺殺海地總統有關哥倫比亞人。

巴貝多

首度選出總統，取代英國女王，成為新的國家元首。

以色列

輝瑞BNT施打於12~18歲青少年結果顯示對印度變種有效，感染保護力達90%，症狀保護力93%。

埃及

招標興建17座新設海水淡化廠，計畫提供每日280萬立方公尺水產能。

敘利亞

以縱火造成森林大火罪名處死24人。

衣索比亞

連續三天轟炸提格雷。

利比亞

總理與各國均同意於12月24日舉辦大選。

南非

金屬工會決定接受3年調薪，將結束罷工。

民主剛果

伊斯蘭民兵攻擊造成16死。

蘇丹

全國多處示威抗爭反對軍方統治。

史瓦帝尼

因發生反國王抗爭，政府要求電信公司MTN斷絕Facebook網路連線。

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