李總統遺體雖已火化，安葬何處似仍未有定論，但隱隱有以五指山特勳區為長眠吉地風聲。然而台灣既是民主國家，一切應以先生遺願或家屬意見為依歸。圖為2015年9月15日李登輝前總統《新台灣的主張》新書發表會。圖／民報資料照

威權時代雖已逝去，威權統治所造成視不常為正常，或至少也是明知不當也不敢質疑，唯恐多言招禍順民習性，多年來仍在影響國人言行。所不同者，當年視不常為正常是出於恐懼，而今則是習慣成自然，彷彿正常或不正常都關我何事。風尚所及，是諸多不正常、不合理現象繼續存在，卻少有人願去理會。國人此一習性不改，台灣要脫胎換骨成為真正現代民主國家也難。

本文即信手拈來，聊舉三例作為上述國人習性佐證。

依據常理，總統去世，夫人即不具第一夫人身份，應儘速遷出總統官邸。但老蔣總統去世多年，時序已進入李登輝時代，宋美齡仍深居士林官邸未遷，然也無人願意或敢於公開指斥其非。這是例證之一。

例證之二，是學校設置教官監視管理學生，是舉世所無之醜怪現象，赤裸裸軍閥思想。國人縱明知這一制度純屬威權統治遺緒，不是國之光彩，多年來也未見有人挺身而出，堅決要求立即廢除軍人插手治校不正常制度。

例證之三，是略具法律知識的都該知道，所謂偵查不公開，明顯純是針對司法檢調，以免偵查過程種種懷疑臆測如果公開，可能傷害到無辜良民。但多年來檢察官、法官等眾明知此理，依然作威作福，以這一偵查不公開恫嚇人民，受到不公正對待也只能吞忍，確是可惡之極，却也未見有具備專業知識名人，願意起而指斥其曲解法令欺壓人民。而直到2019年9月，才得以澄清偵查不公開之規範對象，僅限於檢察官、法官、警察等執法人員。

威權統治扭曲國民習性

以上三例雖非動搖國本巨案，也顯現出威權統治所造成視不正常為正常國民習性，依然深具其社會影響，真可謂積重難改。

上月底李前總統過世，他的身後事宜，也曝露出若干不是正常民主國家所宜有，國人却彷彿視為正常之不正常現象。看來真似李先生在做「導讀」功夫，引領國人警惕到不正常之不正常不宜繼續存在。我日前在《民報》網站發表，〈 李總統的最後一課 〉一文，即指出這也無異於李先生給國人所上最後一堂公民課。本文即就這一主題再做一補充。

首先要一提的，是正常民主國家和極權國家，對處理逝去領袖遺體作業之不同。

我在上述該文即指出，若在正常民主國家，一應致哀追思禮儀完成，總統遺體即由家屬迎回安葬，政府既無權利也無責任繼續掌控。至於究以何種方式處理遺體或安葬何處，也純依家屬決定不勞政府費神。

但在極權體制下則是不然。若列寧、孫文和毛澤東，死後製成木乃伊供世人瞻仰（或觀賞？），家屬縱不同意，也只能「選擇」順從。領袖死去，遺體也即成為「黨產」，如何處置概依黨意決定。

李總統遺體雖已火化，安葬何處似仍未有定論，但隱隱有以五指山特勳區為長眠吉地風聲。然而台灣既是民主國家一切應以先生遺願或家屬意見為依歸，高層或所謂治喪大員，均應是以免開尊口為宜。

李先生安葬何處，居然也成為公眾討論議題，國人也遂未引以為異，應也是台灣社會仍習於視不正常為正常又一病徵顯現？

就李先生本人而言，他或不很喜歡入住五指山特勳區，和彭孟緝大將軍和常敗將軍湯恩伯等人為鄰，不知各方關心人士有無考慮到這一點？

我在上述〈李總統的最後一課〉一文，也曾提及五指山國軍公墓，有自所謂特勳區至士兵區，十區墓地之分，是舉世軍人公墓所無醜惡可恥奇觀。不知今之三軍統帥能否注意及此，而斷然下一指令廢除這一陋習，讓安葬於斯官兵，生前有階級區分，死後能一律平等，融為親愛精誠大家庭？若能則也不負李先生一番「導讀」作用？

國人是否應深自警惕，勿再習於視不常為正常，而長陷國家於種種不正常？

最後附帶一提的是，我本人也曾有幸，得以有一和李先生近身相遇機會，而成為難忘印象之一。

事緣多年前，當時的《中央日報》有一聚會，我因是該報長期投稿人也受邀參加。節目將近尾聲時忽聞宣佈總統來到。隨即見到李先生滿面笑容昂然出現，大步走向講台，堪稱是龍行虎步。多年之後回憶，仍覺他是歷任總統之中，最有人君之像之一位。

當時報社財務狀況不佳。李先生台上講話，即是安慰同仁，《中央日報》不是以賺錢為目的的營利事業，大家無須為此憂心云云。他致辭時聲音宏亮、笑容燦爛，全無期期艾艾、欲言又止小家子氣。登台和離去時也是步履穩健信心十足，不會予人以重心不牢隨時可能仆倒之感。至今回憶，仍深以能有這一位總統為榮。相信這也是絕大多數國人共有的感念。李總統，謝謝您。



台北賓館李登輝前總統追思會場16日結束開放、兩週期間有逾4萬民眾前往悼念致意。圖／陳惠卿