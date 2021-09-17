百年政黨選黨主席，黨內互打不要錢，口舌之爭居然打成一片，三人打架，一人壁上觀，這是國民黨主席選舉的簡單述描。

架沒打完，黨機器的考紀會演出抓放張亞中戲碼，為老張增加火力，可以說是荒腔走板，名嘴黃光芹感嘆說：「國民黨沒戲了」，抨擊國民黨很賣力的邱毅說：「內鬥內行」，還有人調侃：「廟小妖風大」，我認為沒戲是一回事，一個窮成丐幫的黨，依然充滿內鬥活力，實在不能太小看。

作家蔡詩萍說：「國民黨選主席是選給老共看的」，這句話就很傷人了，後來聽到江主席說：「我不是台灣國民黨」，又感覺這話也有幾分道理，再仔細分析江主席最近打出「貨進人出發大財」的口號，完全繼承韓國瑜，文字照抄，才知道這麼久的時間，國民黨喊了千百遍改革，但是就是不願意落地生根，接台灣地氣，中國帽子越戴越牢，原因在這裡：原來，這是在台灣的中國人一場選舉，所談所論無關台灣，充滿中國因素負面能量。

說起在台灣的中國人，這是歷史悲劇，悲劇要從內戰說起：根據國民黨歷史，1949年內戰失敗後，拒絕被中共統治的兩百萬難民逃到台灣，也帶來一個舊中國政府，當時台灣住民六百萬，新難民政府以盟軍託管姿態，成為島上新的統治者，強迫發給台灣人中國身份證，在去日本化政策下，臺灣人被洗腦教育成「我是中國人」，蔣政權的獨裁專政，與毛澤東獨裁只是十步笑百步，卻掛上自由中國招牌，宣傳反攻中國戰略，在美國支持下闖蕩國際，直到1971年，紅色中共國終於取代舊中國政權，成為真正的中國代表，本來五十年前，台灣就應該脫離兩個中國的糾纏，以台灣國身份獨立於世界，可惜內外條件完全缺乏，認同自己台灣人身份者，只有個位數，國民黨政府抗拒自己是台灣政權，持續高唱打回中國收復河山，直到蔣經國臨終前說：「我是台灣人」，很多假中國人才如夢初醒，隨著李登輝推動本土化運動，加上內戰後移民來台的軍公教日漸凋零，族群認同也產生驚人變化。

1989年，中國發生天安門事件，為了安撫內部矛盾，中共進行改革開放，中台也開啟長期封鎖的門戶，中台互往即便政治上不平等，但是中台制度上差異，也增加台灣人對民主進化的支持，台灣人族群認同，無形中也在增加，這個改變相當緩慢。

從最新民調中可以發現：認同自己是中國人，也支持台灣應該被中國合併只剩10％左右，70％認同自己是台灣人，但是雙重認同仍然有20％，照道理，認同台灣人，應該支持獨立，可惜在中共壓迫下，勇敢表態獨立停留在30％上下，50％支持維持現狀。

主席選戰淪為統派最後舞台

根據統計，國民黨全盛期，在台中國人眾多，撐起百萬黨員的政黨，如今老黨員凋零，中生代後繼無力，號稱三十萬黨員，會投票只有三分之一，在十萬上下，以軍公教退休者居多，其中4％黨員在四十歲以下，腦袋比較清醒，其他96％是老人，老而退休無事可幹，於是國民黨選舉成了這些老人最後遊戲舞台，這十萬人多數自認自己是中國人，心態最保守，最不理性，最反政府，也最親中國。

2018年，在電視台大力造神下，一碗魯肉飯掀起一股韓流選風，如今電視台被邊緣化，洗腦威力不如從前，三位打成一片的候選人，為了拉攏最反台灣，最愛中國的老人選票，不惜拋棄自己，擁抱韓國瑜，2019年大選，韓郭相爭總統侯選人，郭董說：國民黨將會變成國瑜黨，果然被郭董言中。

如今，張亞中聲勢爆起，除了依靠中國人同溫層按讚，後面是誰撐腰，膝蓋想也知道，現在江主席臨時抱佛腳，棄守台灣，擁抱老韓，恐怕已經太慢，朱立倫想走中道，也不見容黨內這批老人選票，若張亞中當選，施行親中政策，最先被拋棄肯定是中華民國，國民黨的黨國主義走到今天，夫復何言！