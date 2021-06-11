美國歷經一年多武漢病毒的肆虐，因為疫苗問世，終於可以緩一口氣，月初，拜登突然對武漢病毒源頭調查，積極起來，要求撤查與究責，觀察家認為：拜登轉變態度，來自美國情報總監所交報告，這份資料幾乎把武漢病毒擴散全球，定性為中共對世界的恐怖攻擊，因為有一半無症狀帶毒者，讓人無法防範，美國已經震怒，證據只差臨門一腳，反過來看，當事者老共，卻表現低調，從6月6日，美國刻意用軍機戴著三位重量級議員來台，就可以明顯感受。

美國選擇二戰反攻歐洲的時間，軍機來台，具有象徵性，諾曼地登陸日，是納粹德國崩潰開始，如此象徵意義，不是簡單的風雨故人來而已，老共當然感受美國敵意，因此收歛戰狼表演，反復嘴著（堅決反對），這一來，反而激怒被洗腦的小粉紅，網路上批判環球紅媒聲音爆炸，小粉紅要圍堵北京，上訪中南海，要求撤除國台辦，網路聲音很大，卻被視為企圖逼迫習近平下台的高級黑。

台灣地位像是圍堵蘇聯共產擴張的西柏林，也是反攻灘頭堡，西方國家維護台海的共識也日漸一致，這種共識使台灣看似兇險，其實也更安全。

中共叛逃者提供病毒情資

使拜登轉彎的報告，來自美國國防部情報局DIA，原來國防部情報局三個月來，手上有一位來自中共的叛逃者，接受三個月的情報核對，最後評價是具有技術性與可信度，可見叛逃者交給美國資料，可信度很高，這些資料中以武漢病毒和生化武器最具體，這是拜登轉向主因，外界猜測這位高級別叛逃者，到底是何方神聖，能夠直接連繫國防部情報局，應該有解放軍背景，甚至階級會比陳薇少將更高，武漢事件爆發，陳薇立刻飛到武漢，封鎖實驗室，可見病毒問題並不單純。

但是使拜登震怒，還不只是武漢病毒源頭調查，而是叛逃者告訴DIA，不要通知中情局或FBI，因為這兩個單位已遭到嚴重紅色滲透。

事實上，去年武漢瘟疫爆發，華府政商界恐慌更勝中共，一堆圈內的「擁抱熊貓派」，紛紛跳出來壓制消息，把武漢實驗室病毒外洩，轉向到自然形成，6月3日，名利場雜誌（浮華世界雜誌）以一萬多字揭露美國政商界掩蓋武漢病毒事件真相，浮華世界創立於1913年，報導影劇人物居多，1935年停刊，1981年又復刊，用了幾個月時間訪查，突然寫了這篇特別報導，動機耐人尋味。

故事要從2012年，貴州一個礦坑開始，有六名礦工入坑後，遭到蝙蝠攻擊，其中三位感染類似SARS疾病，武漢實驗室石正麗接到訊息，介入研究調查，這是罕見動物把病毒直接傳給人類，武漢實驗室也把訊息通知美國，爭取美國政府出資以及技術指導，雙方進行「功能獲得」研究，這個字用白話講，就是如何把病毒用在生化武器開發上面，所以老共解放軍研究這個病毒，老美知情，但是，美國不會永遠守密，因為民主國家預算等等要通過國會，歐巴馬知情後，認為此事兇險，下令砍斷預算援助，但是工作卻轉到民營「生態健康聯盟」手上，主持人彼得德扎克。德扎克是動物學家，他與武漢實驗室持續連絡，並以蝙蝠病毒為題，與石正麗一起發表多篇論文，這些事當然弗契完全知情，這也是弗契的電郵，正接受調查原因。

去年2月，武漢大逃亡之前，武漢實驗室已經告知德扎克事情不妙，德扎克又轉告弗契，終於決定作出掩蓋行動，或者說自保行動，努力把風向帶往病毒是自然，非人為製造，說病毒是人為，不只被臉書封鎖，還扣上陰謀論。

川普已經知道弗契說謊，蓬佩奧也恍然大悟，為何他主張調查來源，卻被下屬呼攏，甚至受到壓力，前CDC主任雷德斯費爾德說：「當時他下令調查，也遭到死亡威脅」。

世衛調查團，去年兩次要進武漢調查，卻拿不到資料，更離譜的是調查團內成員，德扎克就是美國代表，大家配合世衛組織，搞假調查，虛晃一招，欺騙世界。

前天，譚德塞說，世衛組織無權要求中共，交出病毒原始資料，蓬佩奧說：美國可以用公佈中共貪官存款或凍結存款，與習近平談判，川普則要求中共賠償美國十兆美金，眼下，共和黨找到可以施壓拜登的理由，拜登只好硬起來。

更值得一提是，澳洲傳染病研究所說，去年2月，武漢病毒剛爆發，有一位中共解放軍病毒所的校級軍醫周育森，向澳洲聲請武漢肺炎治療疫苗專利權，隔一個月，周育森就突然死亡，推論起來，解放軍傳染病研究單位，至少要更早一年，就認識這個病毒，否則如何可以弄出疫苗專利，今天，中共比世界各國都更早弄出疫苗，這裡面疑雲密布，很難讓人相信病毒屬於自然形成，所以美國懷疑老共發動生化攻擊，當然有所本，調查病毒來源，這個故事只是開始，不是結束。



作者認為，6月6日，美國刻意用軍機戴著三位重量級議員來台，象徵諾曼地登陸日，是納粹德國崩潰開始。圖／擷自總統府flickr