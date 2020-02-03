在中美的貿易戰中，台灣其實不是不相干的第三者。台灣是一個最關鍵的第三者。

我們在上一個節目中，曾經引用新華社記者所公布的數字申論在中國的台資公司其實是居於主導的地位。在中國的台資公司對美的出口是佔中國對美出口的一半以上。我們認為，在中圍的台資企業的走向是決定中美貿易戰成敗的最重要關鍵之一。

這個 video 中，我們用實際的數字來檢討台灣、美國及中國的三角貿易及經濟關係。我們用市場經濟的三個要素：市場、技術及勞工來檢視到底誰靠誰。

其中最重要的就是市場，因為市場無可替代。技術雖然理論是有可能被替代，但是有許多不可測的因素。而勞工則是最不重要的因素，因為這是最可替代。

在這三個因素中，我們用近3年三方貿易的數字，推論出美國擁有市場和技術，台灣擁有技術，中國擁有勞力。中國雖然也有市場，但是對於美國和台灣來說，都不到美國及台灣產品(最終產品市場的）的10%。

從市場經濟的角度看，是中國依賴美國比較多，美國依賴中國比較小。中國依賴台灣也比較多，台灣依賴中國比較少。台灣賣到中國市場的產品，大多數是中國依賴技術很深的，中國人如果沒有那些產品，他們自己就沒有辦法運作下去的。

分析在中美貿易戰中 中國、美國、台灣 經濟上的三角關係。誰靠誰？ 是台灣靠中國還是中國靠台灣？