柯文哲棄醫投政以來，就有志角逐總統大位，第一步先籌組民眾黨，收納國民兩黨的出走份子，前年還因為黨員不足，險些開不成黨代表大會，老柯習慣搶網路聲量，語不驚人死不休，沒料到：有什麼黨魁，就有那種發言人。

發言人楊寶楨說：「綠營害怕統一後被老共清算」，此言一出，政壇炸鍋。

談論共產黨的清算鬥爭故事，或許是個好主題，只是故事太多，從三反五反、大躍進、大反右，到文革運動，只要和國民黨或西方資本主義掛上關係，就無法逃避清算，受害死者或下牢近億人，只是發言人問法太歪樓，還給人話中有話的感覺，似乎想要召告天下，加入民眾黨可以有免於被清算鬥爭特權，突然給自己臉上抹上紅色同路人的顏色。

如果你對台灣人作統獨民調，數字或許不真實，但是，如果你問台灣人是否願意接受老共治理，肯定有九成人民拒絕被併吞，這九成人口有一半去過匪區，討厭老共治理方式，應該不是台灣政府的洗腦，年輕時，國民黨政府常常灌輸中共治理下的中國人，窮到吃樹皮，中共也洗腦人民中國最幸福，台灣人吃草，吃香蕉皮，後來，去過中國多次，四處遊走，與中國人談話，才知道同樣洗腦教育，老蔣沒有騙我們，真正大說謊家是毛澤東，但是中國人的認知卻剛好相反。

文革以後，毛澤東死了，中國才逐漸脫離吃草命運，但是同樣時代，台灣就算政治還戒嚴，經濟生活卻比中國人好上百倍。

小蔣死後，扣在台灣人頭上的政治枷鎖，也逐漸解開，有一半原因是台灣人衝撞戒嚴體制，勇敢付出，另一半是威權獨裁在美國壓力下，已經落幕，台灣向民主化道路狂奔，或許台灣人比較幸運，同樣時代，追求政治自由的中國人，在天安門廣場遭遇殘酷鎮壓，一直到現在，中國人持續充當農場的牲畜，嘴巴只能吃飯，不能發言，在「政左經右」政策下，成為啞巴。

一位曾經到過台灣求學的中國學生，回中國後在微博上發言後遭受逮捕，他利用翻牆寫了他的感嘆說：「我痛恨台灣給我自由意識的啟蒙」。

中共視自由思考為犯罪之源

在中共眼中，一切錯誤犯罪皆來自自由思考，台灣人已經有了自由意識，還灌輸給中國年輕人，算起來，我們都是罪人，一旦老共真的佔領台灣，沒有一個人可以免於被鬥爭清算，就算在城門搖晃五星旗的黃安們，同樣命運難逃，台灣人最好有這樣的領悟。

假如老共能在第五縱隊協助下登島，最先被清算肯定是抵抗的軍人，打游擊戰的民衆，接下來就是搞言論自由的媒體人，然後是政客，就像現在正被清算的香港民主派議員，然後還有老師、知識分子、富人，可以被清算的族繁不及備載。

說實在，中國地方夠大，老共真的用武力拿下台灣，他會用更簡單方式清洗，在中國蓋數百座大型方艙集中營，把台灣人全部關押進行，請相信我的話，釋放武漢病毒或關押維吾爾人，追捕香港自由人士，老共都敢在陽光下進行，老共根本不會在乎國際制裁，所以，寄語在台灣的親共同路人，不要以為老共來了，你拿到免死金牌，就可以逃得掉。



作者指出，關押維吾爾人，追捕香港自由人士，中共都敢在陽光下進行，他們根本不會在乎國際制裁。在台灣的親共同路人，不要以為老共來了，你拿到免死金牌，就可以逃得掉。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片，民報合成