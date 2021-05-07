懷著悲痛的心，5月6日全世界愛好自由民主的大家庭，在荷蘭海牙送別了台灣最忠誠的朋友荷蘭藉 漢斯·范巴倫。他于4月29日突然以六十歳之壯年不幸去世之後，全球自由主義者同聲哀悼。

自從漢斯·范巴倫踏入政治之途後就是一位堅定的支持台灣的國際具有影響力的政治人物。他不只具有強烈的正義感並且有勇氣向中國說 "No"。

他第一次去訪問中國的時候，在進入海關時，中國方面告訴他不應該再和台灣保持友好的關係，切斷和台灣的關係對他將來是比較好的。他毅然決然地說台灣是我多年的好朋友，你如果再講這種話我就馬上離開，結果他進去中國大陸的一個禮拜，中國官員不敢再講這種話。

他多次訪問台灣，不論路途有多遙遠，他都會應邀來訪。他喜歡這個小島和這邊居住的人。他曾告訴我說他今年15歲的獨生子Robert羅伯特是他和太太Ineke在訪問台灣時懷孕的。

漢斯·范巴倫曾擔任荷蘭國會議員、歐洲議會議員，並曾出任「國際自由聯盟」及「歐洲自由民主聯盟黨」兩大民主政黨聯盟的主席。

1993年至1998年他是荷蘭VVD 政黨的國際事務部主任，我當時任民進黨國際事務部主任，我們同時出席參加「國際自由聯盟」的各項會議，因為理念相同進而成為互相信任欣賞的好朋友。對於該組織及歐洲議會各項友台議案，漢斯·范巴倫都是最堅強的支持者。他不僅支持，還幫忙遊說左派議員支持台灣。

去年10月24日亞太自由婦女協會成立時，漢斯•范巴偷特別錄影祝福，他稱讚台灣是一個偉大的國家。他的驟然去逝，令人扼腕嘆息，亞太自由婦女協會，特別安排鮮花，

並致上悼詞，Hans, you were a true defender of democracy and freedom. You will always have a place of respect and gratitude in the heart of Taiwanese.

“漢斯您是一位民主自由的真正捍衛者。在台灣人的心目中永遠存著對您的尊敬及感恩的心”。