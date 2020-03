怎樣才算是知識分子?念了大學或擁有博士頭銜就算是了嗎?其實不然!你的學識有多高,與你是否稱得上是知識分子,並無直接關聯。又有哪些人,能夠稱得上是真正的知識分子?

美國著名作家和歷史學家伊布拉姆·肯迪博士Ibram X.Kendi 在佛羅里達大學University of Florida開學典禮15分鐘的演說在網路廣獲迴響;「智慧麵包」在YOUTUBE頻道也截錄製作三分多鐘的中英文翻譯「怎樣才算是知識份子?」伊布拉姆·肯迪博士Ibram X.Kendi說:知識份子為一個抱有極大求知欲的人,必須具備一定包容性去接受不同觀點,自我省視、自我批判,不為個人利益去找出並揭示真相。.....

「在座有多少人有著多大求知欲? 在座有多少人對新想法保持著開放的態度? 在座有多少人一直在尋找挑戰你如何看待這世界的觀點?當某種新的跡象崛起時在座有多少人願意放下陳舊的觀念? 在座有多少人批評自己的想法如同你激烈的批評他人的想法一樣?」伊布拉姆·肯迪博士Ibram X.Kendi指知識份子是遊牧民族,他們不斷挑戰自己的概念和定位,不斷尋找更好的概念空間。知識份子不斷地在鍛鍊。

他對台下與會學生說:「你知道那些鍛鍊身體的勇士,他們舉重來撕裂舊的肌肉組織,以促使新的、更大的、更強壯的肌肉取而代之。沒錯!知識份子就像是鍛鍊大腦的勇士。不時打破舊的想法,來允許新的更偉大的以及更好的想法取而代之。」所以你是知識份子嗎?自我省思自我批判有著多大求知欲?

※伊布拉姆·索拉尼·肯迪(Ibram Xolani Kendi)簡介:(維基百科)

美國作家和歷史學家。肯迪在華盛頓特區美國大學的藝術與科學學院(CAS)和國際服務學院(SIS)教授歷史和國際關係。他是美國大學反種族主義研究與政策中心的創始主任。佛羅里達大學的非裔美國人歷史教授。

他的《從一開始就蓋章:美國種族主義思想的權威史》一書獲得了2016年國家非小說類圖書獎,該書由美國國家圖書基金會出版。

※學歷: 天普大學 (2010 年), Stonewall Jackson High School, 佛羅里達農工大學

※獲獎紀錄: 古根漢獎學金人文類,美國及加拿大, 美國國家圖書獎最佳非小說類獎….

Ibram Xolani Kendi is an American author and historian located at American University. Wikipedia

