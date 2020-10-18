江啟臣需要有魄力，與舊勢力決裂，才能開展新路。目前的前怕龍、後怕虎，迎美軍、反美豬的猶豫不前與自相矛盾，只會毀了自己。圖／擷自江啟臣臉書

中共自導自演的台諜鬧劇，號稱有數百起，結果3日收場，讓想看連續劇的人大失所望，真是「三日京兆」。原因很簡單，自從國民黨「聯共制台」後，國安機構已經被中共滲透，拍多少台諜到中國，中國都瞭如指掌，也沒人願意被派。找不到真台諜，就要編假台諜的劇本。

但是劇本不容易編出來，演員倒是很多，看看在中國的台灣人有多少！這不是因為蔡英文的國慶講話而臨時編出來的，而是早就準備，以此對台施壓。後面還有告台灣情治人員書進行策反。我可以提供必然造成轟動效應的素材，例如把歐陽娜娜指為台諜，她唱《我的祖國》是苦肉計，背後是台灣行政院長蘇貞昌指使的，因為蘇竟然對抗強大民意，丟掉掃把為歐陽娜娜說話，放她一馬，可見背後不尋常的關係。

因為劇本編不出來，苦惱之餘，中共竟然把勉強可以編寫成劇本的藍營統戰對象編成台諜，結果上台演出認罪的，藍營比綠營還多。綠營當成笑話，藍營則人人自危。本來想以此嚇唬台灣人，結果被嚇的是台灣的中國人。這不是笑話，而是中共統戰的悲劇。習近平為了保住自己，煽動反對台獨的民族主義情緒，結果搞砸了整個中共對台統戰大業。那些最具欺騙性的藍營學者、媒體人，誰還敢再去中國「交流」？他們不去了，就只能在藝人中尋找台諜了。藏身中國很久的黃安，也是最佳人選。他每次回台灣幹嘛？沒人檢舉嗎？

國民黨的改革苦於沒有出路，連「去中國化」的改名都想到了，然而如果只改名而不改內涵，每天讓馬英九、吳斯懷之流去舔習近平的屁眼，國民黨還能生存下去嗎？

因此國民黨江啟臣的唯一生路，就是走本土路線。中共炮製台諜與軍事騷擾的步步升級，國民黨內賣國賊不斷拍中共馬屁而詆毀國軍，連國民黨內的深藍也接受不了，因為馬吳之流已經走向「紅藍」。因此江啟臣可以保留「中國國民黨」，繼承其中華民國法統，而逼一小撮舔共人士出黨，他們要參加統促黨或新黨，甚至另組「國民黨革命委員會台灣分部」均聽其尊便。如果留在國民黨內而一直發表舔共言論，就用黨紀懲處，甚至開除出黨。

要逼走他們很簡單，就是不承認「九二共識」，對中共倒行逆施不斷批判，這才是1949年後來台的國民黨的「初衷」，也是蔣經國「崔苔青」的本意。相信江啟臣會得到黨內主流黨意的支持。

江啟臣需要有魄力，與舊勢力決裂，才能開展新路。目前的前怕龍、後怕虎，迎美軍、反美豬的猶豫不前與自相矛盾，只會毀了自己。小江應該大膽往前走，即使摔跤，因為年輕而還有再站起來的機會，因為歷史一定是往前走的。如果習近平在他手裡把國民黨也玩丟了，也是他的統戰政績，讓他在中共黨內更站不住腳。就讓習近平與馬英九老兩口見鬼去吧。

反共必勝，建國必成！