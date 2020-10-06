9月29日風傳媒《風評》刊出一篇文章『不要用政治立場和意識型態霸凌演藝人員』，替歐陽娜娜在中國統戰舞台大唱『我愛祖國』辯護。仔細看過這篇文章，發現通篇文章，羅織周致，雄辯滔滔，為這些替中共站台統戰台灣的演藝人員撐腰。卻無一字譴責中共專制獨裁、施行種族滅絕、消滅宗教、活摘器官、製造病毒、泯滅人性、奴役人民的種種罪行。反而利用台灣的自由和民主，以及法律的漏洞來掩護這些演藝人員和中共的統戰陰謀。正好顯現他自己正是用政治立場和意識型態在霸凌台灣。這種文章，文采益彰，居心益險。文人曲筆，莫此為甚。對台灣的危害，遠超過歐陽娜娜，甚至超過陳廷寵。因為一般人容易分辨這些行為的對錯，卻難以辯駁文人似是而非、雄辯滔滔的曲筆。

台灣的民主化，使台灣成為依法而治的法治國家。只要不犯法，甚麼人都拿你沒辦法。中共的統戰就利用台灣民主法治的漏洞，進行對台灣滲透、顛覆的陰謀。中共對台的謀略，一方面用飛彈、飛機、軍艦、匪諜，對台武力威脅；另一方面則假藉各種經濟、文化、民間社會各種交流，麻痺台灣的抵抗意識。多年來，台灣可說是被這種軟硬兼施的策略，軟索牽牛，一直牽往中國而去。既然無法認定中國是敵國，那麼所有賣台的言行，都無法用現行法律從嚴認定。以前的『戒嚴法』，因為用來箝制台灣人的自由，而被台灣人所反對而廢止。在還沒有進入戰爭狀態的情形下，也沒有辦法施行『戰時緊急處分令』，加以處置。民進黨政府是否可以有魄力一點，推出合理可行的法規，或行政命令，來遏止這個中共統戰的陰謀和大漏洞，讓這些鑽法律漏洞，對台施行政治作戰的言行，得以依法懲治。

63%認同自己是台灣人

該文說到祖國認同的問題，是台灣四百年來一直存在的現象。到現在台灣人的祖國認同，也還是搖擺不定的「現在進行式」。所以認同祖國沒有錯，不愛台灣也沒有罪。還警告台灣不能制定限縮祖國認同的法規，犯下和國民黨威權時期同樣的錯誤。這就暴露了他完全站在中國意識型態的政治立場，無視國民黨外來政權，對台灣人實行鋪天蓋地的洗腦教育和白色恐怖統治，是違反民主、自由、人權的錯誤。而今天民主台灣所面對的是，中共專制獨裁、非人道政權的併吞威脅。這是天差地別的情況，根本不可同日而語。如果這主筆是外國人，完全不知道他所說的祖國認同的現象，是台灣人受到洗腦和壓迫的結果，那還情有可原。如果他本來就是中國意識型態和國民黨政治立場的人，那我們也可以一笑置之。台灣民意基金會9月份民調結果，認同自己是台灣人的有63%，認為自己是台灣人也是中國人的有22%，認同自己是中國人的只有6%。不知道和拒答的有9%。這是台灣在經歷中國洗腦和民主化之後，顯示出來的國家認同。我們不知道風評主筆是屬於哪一個？

中國文化的認同，現實上和一般人的祖國認同有關係。但是如果對中國文化和世界進步文化有深入了解的人，就不會因為認同某些傳統的中國文化，而認同現在的中國，甚至也不會無條件地認同中國文化。中共早就拋棄了一些優良的傳統文化。為了統戰才到世界各國設立孔子學院。打倒孔家店的是他，搞孔子學院滲透自由世界的也是他。今天自由世界已經察覺，這些孔子學院形同間諜組織，根本和中國文化無關，所以紛紛加以關閉。台灣人過去七十年受到全世界最大的孔家店的教育。今天還有很多人不能認清中國文化的實質和假相。這也是國民黨洗腦和愚民教育的遺毒所致。能夠擺脫陳腐落後的中國文化，進入進步的歐洲文化的日本，何其有幸！台灣人要如何選擇自己的進步之路，不妨讀一讀福澤諭吉的《勸學》，並學習比中國文化進步不知幾十年，甚至幾百年的西洋文化。

最後，我還不得不對主筆冷嘲熱諷台灣，與其批判藝人到中國獻唱『我的祖國』，不如多用心思讓藝人為雙十國慶獻聲的居心，作一個回應。難道他忘了，張惠妹在雙十國慶唱『中華民國』國歌，受到中國甚麼樣的打壓？不只台灣人，『中華民國』在國際，受到中國（或他們所謂的『祖國』）甚麼樣的打壓？其實，還是有很多台灣的藝人，為了保有作為台灣人的尊嚴，和做為一個自由人的尊嚴，拒絕中國市場的誘惑。我們更該尊敬這些藝人。有些人是用錢買不到的。世界上也有用錢買不到的東西。這些藝人等於是那用手指堵住堤防漏洞，使堤防免於崩潰的真台灣人！既然現在法律拿賣台者沒辦法，我們台灣人不要以為自己人微言輕，大家都該防微杜漸，拒絕中共統戰，同聲譴責賣台藝人和軍頭。對文人的曲筆，更應該深思明辨，不要受到他們妖言的蠱惑。



《風評》刊出一篇文章『不要用政治立場和意識型態霸凌演藝人員』，替歐陽娜娜在中國統戰舞台大唱『我愛祖國』辯護。反觀2000年張惠妹在雙十國慶唱『中華民國』國歌，受到中國甚麼樣的打壓？圖／擷自網路，CCTV，民報合成