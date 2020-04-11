川普經過武漢瘟疫的打擊，好像夢中覺醒，赫然發現美國在戰後，為了維持國際新秩序，花大錢所建立的國際組織，正在倒戈，變成中共的鐵桿部隊，替中共紅色擴張鋪路，美國坐實冤大頭的腳色，花大錢，讓中共當老大，還要被人笑傻逼，如果川普眼睛再張大一點，不只是WHO而已，他會發現聯合國旗下重要組織，已經有一半以上被中共所控制，根據2020年統計，中共至少派出16個黨幹部，佔據這些國際組織的要津大位，確保這些組織可以聽中共發話，更重要的是務必阻擋台灣於國際門外，在世貿組織下，美國早已經吃足不公平貿易大虧，還申訴無門，終於搞出這一場沒有完的美中貿易戰爭，現在出大事的WHO ，不只是替中共圓謊，美化中共很偉大，錯誤傳達疫情，害慘全世界，其中戰犯還不只是譚德塞，背後還有指揮老譚的副秘書長任明輝，另外，看看名單上的名字，全部是秘書長，否則就是副總幹事等級以上高官，這些高官都具有組織實權，說白了，老美出錢，中共發話，例如；國際航空組織的柳芳，前國際刑警的孟宏偉，還好，孟宏偉被關押後，目前換新加坡人擔任，國際糧農組織的屈冬玉，世界知識產權組織的王彬穎，世界銀行的楊少林，國際電信聯盟的趙厚麟，工業發展組織的李勇，世貿組織的易小淮，國際貨幣組織的林建海，亞投行的金立群，國際奧會的于再清，世界氣象組織的張文建，徐浩良，聯合國的劉振民，亞洲開發銀行的陳詩新，國際貨幣銀行的張濤，看看這些共產黨黨員掌握全世界國際組織，台灣人努力幾輩子，想要以台灣名稱進入WHO，加入奧運，為什麼無法成功，答案就在這裡，問題不在譚德塞，而在中共國的紅色魔掌。

去年，川普第一次發飆，為了世界銀行，因為老美投資最多，董事人數最多，但是，世界銀行被中共控制，持續借錢給中共，還把中國列入開發中國家優待，搞到川普很不爽，問題是，老美長期不在意，才會搞成今天模樣，紅色擴張越來越厲害，美國情況和台灣一樣，譚德塞罵了台灣，中共最爽，沒想到台灣紅名嘴，紅色政客，兩份紅色媒體也跟著落井下石，罵自己人向紅色主子表忠，如此言論自由，難怪紅色滲透在台灣會沒完沒了。

現在，美國被瘟疫折磨，死亡數字攀升，川普大罵WHO秘書長譚德塞說；一昧靠向中共，卻忘了自己的責任，發出錯誤疫情訊號，誤導世界，把事情搞砸了，美國去年在世衛組織捐了4，5億美金，比中國的4200萬美金足足多了10倍，連日本也捐了1，1億美金，大過中國，所以日本麻生副首相罵世衛組織可以改名為中國衛生組織其來有自，偏偏，譚德塞還大聲對川普回嘴，恐嚇川普，不想看到更多屍袋，就不要政治化，所謂近朱則赤，老譚學中共這一套甩鍋術，不談聲東擊西的功夫，也很到家，一路搞政治化的就是世衛組織，違反了健康無國界宗旨，說真的，WHO大可以挺直腰幹，不甩中共，接納台灣，如此作法也會受到世界尊敬，WHO卻偏偏接受中共綁架，從上上屆的韓國秘書長，到上屆陳馮富珍秘書長，全部一路聽中共使喚，打壓台灣到底，這裡面難道就沒有暗盤交易？陳馮富珍掌權時代，還爆出每年出差費高達一億美金的醜聞，現在，武漢瘟疫肆虐，台灣是最早吹哨子示警，偏偏WHO裝作沒看到，搞到現在世界一團亂，有點骨氣的秘書長，早應該下台謝罪，還厚著臉皮大聲嚷嚷，真的讓人憤怒，眼看非會員的台灣被國際讚美，罷免聲浪四起，老譚老臉掛不住，乾脆轉移話題，罵起台灣了，一下子，台灣在國際間更出名了，但是，也凸顯出美國在聯合國隱忍退讓的後果，所有國際發言權，已被紅色中國篡奪。

中共紅色擴張開枝散葉 民主國家要提防

中共為了奪取國際發言權，籌謀已久，從克林頓幫助中共進入世貿組織就已經展開，美國作家達爾辛尼大衛，在他寫的《一美元的全球經濟之旅》書中說；不要小看美國人在沃爾瑪賣場消費的一塊美金，沃爾瑪賣場的物品，90%來自中國，當你在櫃檯付出一美金，這一塊錢就進入中國人民銀行的外匯存底，然後積少成多，讓中共可以用美金，收買非洲國家，可以打造一帶一路，控制更多盟友，接下來，這些貧窮的小國，就在美金誘惑下，變成中共在國際組織選舉時的選票，很顯然，中國崛起後，靠著到處撒錢，聯合國已經是全面赤化，更妙的是，美國佬出錢最多，也神經大條不以為意，最明顯的就是1971年，聯合國的排我納匪案，本來台灣可以改名，留在聯合國，卻被中共收買的非洲一大堆小國，以及東歐集團國，硬生生擋下來，今天，中國比過去更理解美金好用，這些美金是從美國手上賺到的，最近，中國把美金用完了，所以學習北韓大印美鈔，用美鈔支援親中國家，打算把美國金融搞倒。

世衛組織的醜態，也只是反映出躲在幕後的中共陰險的一面，當然還不只WHO，中共已經趁著全世界忙於防疫，出手干預聯合國人權組織，要把中共對人權的標準，放入聯合國作為世界衡量人權的標準。

四月五日，阿曼王國提案讓中國進入聯合國人權諮詢委員，並擁有遴選國際人權狀態調查員的權利，聯合國觀察NGO組織，首先發出怒吼，認為聯合國此舉，根本就是讓縱火犯擔任消防隊長，美國7位參議員也提案，要求聯合國停止這項決議，問題是，目前中共紅色擴張已經開枝散葉，羽翼豐滿，美國和西方國家想力挽狂瀾，為時已晚，只有自己另起爐灶，集合民主自由國家，尋找生路，否則，繼續和中共玩下去，民主自由國家下場肯定不妙。