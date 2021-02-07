陳永興醫師確實是個很有文學素養的精神科醫生，這點從他這本《台灣醫界人物百人傳》的書就可看出他閱讀傳記之多，以及給予的溫和評鑑，就可看出他涉獵範圍之廣，是個仁慈又很有文學深度的醫療和教育的工作者。其實，他寫過好多本書，也辦過雜誌、報紙，當過高雄市衛生局長、凱旋醫院院長等行政主管，就可知道他對醫療方面的實務和認知，可說比一般醫療臨床工作者更清楚。而令我感佩的，就是當他接下天主教靈醫會羅東聖母醫院院長職務後，著手將靈醫會在咱台灣這片土地上奉獻一生的這群來自異鄉—義大利—醫療工作者的事蹟，逐一記錄下來，並且出書，這幫助我們更深入認識靈醫會的聖母醫院，也因此，在2020年4月，當義大利受到「武漢肺炎」侵襲的疫情逐漸嚴峻，聖母醫院的呂若瑟神父發出請大家幫忙他故鄉義大利的呼聲時，即刻受到全國人民熱烈的反應，踴躍捐輸的民眾，除了透過銀行轉帳進去的，親自到聖母醫院去捐款的，竟然要大排長龍，這也是我目睹最感人的鏡頭之一。而那次的捐款才短短一個禮拜，就超過一億五千萬元，還得呂若瑟神父出來請求大家不要再捐了，他說「太多了」。從這點就可看出陳永興醫師透過文字出書介紹靈醫會神職人員在咱台灣的奉獻，間接引發的迴響是多麼地大！

陳永興醫師可說是一個「多功能」的醫療工作者，除了積極猜與社會改造運動外，他對文字的用心，是透過辦雜誌、報紙來發聲，希望大家能看見，並清楚知道咱台灣社會的問題所在，而且還投入醫療臨床與行政實務工作，此外，還用時間寫書，這種精神毅力真的很令人敬佩。

現在陳醫師出版這本《台灣醫界人物百人傳》的新書，過去他曾寫過並出版了《台灣醫界人物誌》、《醫界之愛無國界》，這兩本書都有介紹過，但沒有現在這本新書這麼完整；這本新書共計介紹了一○八位醫生們的事蹟，他將這群醫生分類成：1.「醫療傳道與人道醫療」、2.「醫學教育與研究」、3.「醫師從政與社會運動」、4.「醫療行政與公共衛生」、5.基層醫療與社會公益」、6.「醫師與藝文創作」等。在這本書中，陳醫師所介紹的這群醫生都是已經離開世上的旅程回歸天家的，若是還活著的，就沒有蒐集在這本書中，像開拓台東基督教醫院被稱之「譚爸」的譚維義醫師，並沒有列入在這份名單中。當然可以想像得到的是，必定還有許多奉獻一生盡心盡力在偏鄉奉獻生命照顧當弟子民的醫療工作者，在這本書中並沒有介紹出來跟大家認識，這是可以理解的，主要是礙於篇幅關係。因此，這本書應該是陳醫師寫「台灣醫界人物」的續集，會再有續集才對。

再者，當這本書稱之為「醫界」，卻只有介紹醫生，沒有介紹任何護理師、藥師，和檢驗師等這方面的仁者，或許陳醫師會在往後的「台灣醫界人物」續集中，會介紹在這方面有貢獻的人物吧。因為單單有醫生，醫療工作是不會完整的，護理人員有時在偏鄉地區會比醫生在醫療服務的工作上更靈活實用。而若沒有藥師、檢驗師，醫師可能就會發生「給錯藥」、「誤診」的可能。

讓我感到榮幸萬分的，是在這本書中所介紹的人物裡，有不少是我在民視電視台「台灣學堂」之「這些人 這些事」中介紹過的，因此，陳醫師在此書出版之前先讓我有機會閱讀，讀來覺得倍感親切。若是問我，我會建議所有醫學院師生都應該閱讀這本書，也可將此書列入必讀的書籍之一，然後要學生寫讀後報告。我深信若有仔細讀過這本書的醫學生，心靈必定會受到刺激。

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》序文

陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳》新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講

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