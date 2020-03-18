美國總統川普16日首度稱「中國病毒」（Chinese Virus），中國外交部發言人耿爽17日不爽反嗆「這是對中國搞汙名化，我們對此強烈憤慨、堅決反對」。圖／取自中國外交部網站

美中雙方針對武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病毒從何而來爆發外交論戰，美國總統川普之前稱病毒是「外國病毒」（foreign virus），並轉發「中國病毒」的推文，16日更首度在推特上直接稱「中國病毒」（Chinese Virus），對此，中國外交部發言人耿爽又不爽的反嗆「這是對中國搞汙名化，我們對此強烈憤慨、堅決反對」。

「美軍將疫情帶到武漢，美國欠我們一個解釋」，中國外交部發言人趙立堅12日發文，引發美國不滿，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日召見中國駐美大使崔天凱，當面表達強烈抗議。

川普日前說「他們知道病毒是從哪來的，我們都知道病毒是從哪來的」，16日又在推特上發文表示，美國將大力支持受到「中國病毒」影響的航空業等其它行業，「我們將比以往更強大！」，這是川普首度以「中國病毒」稱呼武漢肺炎。

對此，耿爽17日在記者會上回應，「近來，美國一些政客把新冠病毒同中國相聯繫，這是對中國搞汙名化，我們對此強烈憤慨、堅決反對」，世界衛生組織和國際社會明確反對將病毒同特定的國家和地區相聯繫，反對搞汙名化，中方敦促美方立即糾正錯誤，立即停止對中國的無端指責。

耿爽說，當前疫情在全球多點暴發，擴散蔓延，當務之急是國際社會積極開展抗疫合作，美方應當首先做好自己的事，同時為抗疫國際合作、維護全球公共衛生安全發揮建設性作用。