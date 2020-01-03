代力量百萬人民挺時代力量全國巡迴，黃國昌正在全國各地爭取支持。陳永興醫師說：幫忙時力因黃國昌其在國會表現是第一名，黃國昌除了揭弊只問是非不問顏色外，尤其不向權貴財團靠攏的勇氣，若其2020未再續任立委將是台灣社會最大損失。他呼籲全力搶救黃國昌，政黨票集中投⑥時代力量。圖／林崑峯合成

原被時代力量提名不分區立委，但卻未前往選委會登記的陳永興醫師說：本來他就沒有想要再重返國會擔任立委的人生規劃，所以再三推辭。但這次他一定要幫忙時力，他肯定黃國昌在國會表現是第一名。黃國昌除了揭弊只問是非不問顏色外，尤其不向權貴財團靠攏的勇氣，若其2020未再續任立委將是台灣社會最大損失。他呼籲全力搶救黃國昌，政黨票集中投⑥時代力量。

20年多年前黃信介與他已相繼在花蓮為民進黨開疆闢土並勝選擔任立委，李總統卸任後，他也幫過台聯也被排第一，本次台聯與其他台派政黨雖都有來找過他。但他無意再任立委。

「當前希望看到台灣咱的國家路繼續向前」！陳永興說，2020的國會心中所盼能更健全，能推動更大的改革，讓很多咱期待的法案，包含通過的反滲透法下一步如何落實與制裁。另如國安、私校改革、健金融與稅制如何更公平，尤其司法改革等眾多人民所期待的政策，若能有時代力量在國會扮演監督制衡的力量，他就要全力支持！

陳永興認為時代力量本屆的表現已證明「2020台灣新國會不能沒有時力」，尤其「不能缺少黃國昌」，若2020國會只有民進黨、國民黨、親民黨與民眾黨，這將讓關心台灣前途的人更不放心。為此，他盼集中全力政黨票唯一挺⑥時代力量衝破10％保住黃國昌，也盼更多「黃國昌們」為人民捍衛公平正義改變台灣。

此外，陳永興在民報之聲也首度披露與談時代力量黃國昌不分區排名原由。

陳永興說，時力本來希望把我排在很前面，因為時力認為我在台派朋友心目中，長期以來我對民主運動與堅持理想無私的奉獻與表現。但他問黃國昌自己要排第幾?黃表示，要排第六。陳永興指這樣可能需要超過15％的政黨票，黃才有可能續任立委。惟黃國昌回說：「沒關係啦！陳醫師。我已經做四年了，讓更多新世代與肯打拼的人進入國會替台灣做代誌，他就算不做立委，也可以重返律師或重返學界做研究工作」。

陳永興則說：「國昌，這樣不行，這樣不僅是你個人的損失，實在講是台灣社會的損失」。因為黃若未留在國會，雖然時力提名的名單都是很優秀，但「新人」需要一段時間方能如黃國昌在國會般表現。所以他建議黃要排在「可能當選的名單」內，甚至要排第一領軍。惟黃回，這樣恐會被外界指其不參選區域，要任不分區穩上的誤解。所以堅要排在不是穩當選的席次。所以陳再向黃建議排第三。黃國昌最後排第四。陳永興肯定時力提名不分區陳椒華、邱顯智與王婉諭過去與當前表現，未來在國會備受期待。

針對黃國昌排第四，政黨票要過10％以上。陳永興說：「國昌說，沒關係，很辛苦，來拚！拚過，才有意義。也證明他在立法院這四年的努力有獲得台灣社會的肯定與價值，若未成長則如其四年表現未受肯定與價值。」

陳永興：「那好，你排第四，我勉強接受，也給予支持。」

陳永興指其再三推辭，所以也沒去登記，但要全力支持！盼時代力量向上成長，一方面表示肯定，一方面也是希望讓更多有理想、肯打拼的年輕人有機會進入國會，這樣台灣民主才有改革與進步的可能。

針對台派眾多朋友，陳永興也以其「艱苦心」說明其心情，台派政黨籌組時期，他也有參與希望能整合成一個台派力量，但咱不得不在理想與現實中取得突破點。考量當前狀況，為此他盼保住時力在國會扮演本土在野力量。

也因此，他呼籲集中支持時力，至於台派，他希望選後能再次整合，咱還有很多教育的工作與年輕世代的結合、啟蒙與更多可能，他相信咱還有很多事要做，關心台灣前途發展與理想的目標，需要大家共同再努力…..

※選戰最後關鍵，時代力量百萬人民挺時代力量全國巡迴，黃國昌正在全國各地爭取支持，1月1日在三貂角迎來2020年的第一道曙光，接著前往基隆慶安宮，展開「百萬人民挺⑥時代力量」全台巡迴活動，從早市走到夜市、街頭走到巷尾。首日前進基隆宜蘭，昨前進花東掃街拜票，晚上原定前往台東觀光夜市。因黑鷹迫降意外，時代力量今晚各地競選活動及全國巡迴台東觀光夜市掃街行程取消。惟值一提的是上午來到台東長濱鄉，普悠瑪列車出軌事故親屬竟號召了7台車，在路邊等時力要陪黃國昌車隊掃街拜票。「無限期關注黃國昌老師粉絲頁」直播黃國昌全國巡迴車隊PO圖文說：感動到不知該說什麼。謝謝您們，我們會加油！

時代力量是過去四年最有力的監督力量，時力官網強調：我們不會被摸頭、不會被收買，希望你能堅定支持：⑥時代力量！一票再拉一票，壯大改革的聲音！歡迎大家一起加入時代力量的掃街隊伍，一起支持 立法委員 黃國昌！

尤值一提的是很多網友與社群如「無限期關注黃國昌老師粉絲頁」等均有直播全國巡迴，請大家分享，加油！

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時代力量百萬人民挺時代力量全國巡迴，今3日(五)預定行程：

黃國昌& 張怡律師屏東車隊繞行活動，原預定在一月三日上午十點從最南端鵝鑾鼻燈塔開始出發，預計11點40到達枋寮市區，11：50水底寮中華路繞行，12：00抵達樂樂養雞場停留30分鐘演講。惟後來也決定因黑鷹事故取消今日行程。原被時代力量提名不分區立委，但卻未前往選委會登記的陳永興醫師說：本來他就沒有想要再重返國會擔任立委的人生規劃，所以再三推辭。但這次他一定要幫忙時力，他肯定黃國昌在國會表現是第一名。黃國昌除了揭弊只問是...