近期《立場新聞》和《眾新聞》關門停業後,只剩下少量的獨立媒體,身處海外的香港人感受到越來越難得知香港的真實訊息,有港人團體在英國多地發起示威,支持新聞自由。有學者指媒體被逼關門前會有幾個跡象,認為傳媒人要在海外開創新聞機構。有海外媒體則指,他們的工作是填補香港的資訊空白,但亦面對一些困難。

三間香港支持民主的媒體在半年時間相繼倒下,令在香港和海外關心香港事務的讀者感受到失去最重要的消息來源。有香港人在英國多地發起示威,支持香港記者,鼓勵英國當地人留意香港新聞。有參加者指出,海外傳媒作用在現今時勢更顯重要。

去年,時常批評香港政府施政,擁有龐大影響力的《蘋果日報》、《立場新聞》高層被拘捕,資金被凍結,無法營運之下只有結業。上星期,《眾新聞》亦指因應大環境轉變,無法掌握「紅線」,選擇停止運作。數家小型網媒其後亦宣布不再運作。

這一波對香港媒體的「清算行動」,令移居英國的香港人感到相當震撼,因為他們十分依賴這些網媒,去了解香港所發生的事、維持與香港的聯繫。在《立場新聞》和《眾新聞》倒下後,在英國10個城市居住的一些香港人發起示威,指要支持新聞自由,與記者站在一起。

1月9日星期日在倫敦京士頓(Kingston)的人鏈活動有約1,000人參與,人鏈長達1,200米,是其中最大型的集會。

示威者在京士頓最繁忙的大街上築起長長的人鏈,到後期人數眾多,更填滿兩旁的小街。他們用英語和粵語高叫示威口號,包括「光復香港,時代革命」,“Free Hong Kong”,“Fight for Freedom, Stand with Hong Kong”,“Hong Kong is not China”等等。示威者亦高舉標語,不少有印上《蘋果日報》和《立場新聞》被當局以「香港國安法」或「刑事罪行條例」拘捕及控告的高層人物的頭像。