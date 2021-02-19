來自加利福尼亞州的兩位聯邦眾議員—民主黨人布拉德·舍曼（Brad Sherman）與共和黨人金映玉（Young Kim）星期四（2月18日）推出一項得到大批兩黨議員支持的議案，以幫助台灣恢復世界衛生組織觀察員地位。

這項法案將要求國務卿落實一項恢復台灣在世衛組織及其執行機構世界衛生大會的觀察員地位的策略。

金映玉說：「台灣是美國的牢固盟友，並且一直是全球衛生的領軍者，有著幾十年之久的公共衛生危機有效響應和幫助其它國家的記錄……可恥的是，中國禁止台灣與世衛組織的世界夥伴合作。」

她還說：「我將繼續盡我所能來加強我們的美台關係並在台灣期望恢復其觀察員地位之際支持台灣。」

舍曼說：「令人憤慨的是，中國繼續將台灣排斥在世衛組織之外，限制台灣獲取關鍵信息的渠道。新冠病毒大流行病是一個國際衛生突發事件。台灣不僅需要與大流行病有關的毫無延誤的最新信息，也可以與世界分享有關其成功應對病毒的關鍵信息。」

兩位眾議員希望眾議院外交委員會能夠盡快就這項法案採取行動。

聯署這項法案的眾議員包括眾議院外交委員會主席、來自紐約州的民主黨人格雷格里·米克斯（Gregory Meeks）和外委會首席共和黨成員、來自德克薩斯州的邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）、眾議院外委會亞洲小組委員會主席、來自加利福尼亞州的民主黨人阿米·貝拉（Ami Bera）、眾議院外委會亞太小組委員會首席共和黨成員、來自俄亥俄州的史蒂夫·夏伯特（Steve Chabot）和其他30多名來自兩黨的議員。

從2009年起至2015年，在國民黨人馬英九擔任台灣總統時期，台灣每年得以用「中華台北」的名義作為觀察員出席世界衛生大會。2016年，在民進黨人蔡英文當選台灣總統後，北京與台北政治關係惡化，台灣此後未能再以觀察員身份參加世衛大會。



加州聯邦眾議員共和黨人金映玉（Young Kim）（左）與民主黨人布拉德·舍曼（Brad Sherman）（右）星期四（2月18日）聯合推出一項得到大批兩黨議員支持的議案，以幫助台灣恢復世界衛生組織觀察員地位。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成