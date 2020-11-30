國民黨假惺惺關注台灣因為沒有參加RCEP而被邊緣化，卻完全沒有指責這完全是中共操弄以排擠台灣的結果。圖為2020.11亞太地區15個國家簽署了區域全面經濟夥伴協議（RCEP）。圖／擷自CCTV

國民黨的政治人物，在立法院議事廳內撒潑豬內臟來表達他們對萊豬的憎恨，其齷齪邋遢場面，讓我想起那幾個小混混用雞屎撒潑保護傘餐廳以表達其幕後老闆對香港反送中運動的憎恨。他們不去使用民主國家的言論自由，非得找家禽畜生的排泄物或內臟器官來洩憤，充分反映了這些人的變態心理。也讓我們思考，他們憤恨的真正目的是什麼？

反送中運動是香港的事情，涉及中港關係。本來與台灣無多大關係，台灣民眾的聲援與收容逃來台灣避免迫害的年輕人，與香港民眾的奮戰，只是九牛一毛。然而它在台灣人心理上的震撼卻是相當強烈，那就是中共對一國兩制的垂範台灣，竟是連偽裝都不做就露出他們的狼性，到了肆無忌憚的地步，這種政黨、國家，還有人的本性嗎？台灣還有多少人會支持其「統一大業」？那是造孽啊。

由香港人經營的保護傘餐廳，名為協助留在台灣香港人的就業問題，誰都看得出，這小小的餐廳，能協助幾個人就業？可是中共在香港的走卒，他們所害怕的就是這些標誌所顯示的精神力量！

反萊豬隱含反美心態

反對萊豬是以關心「民眾健康」的漂亮招牌進行，也的確迷惑一些民眾。然而在國民黨某些政治人物的心理，心照不宣的就是以此反對美國，反對美台關係的升溫，要不然怎麼對得起「中國國民黨」的「中國」兩字？

這不是扣帽子，而是事實。同樣是食品的萊牛，是馬英九擔任總統時進口的，為何國民黨不反對？萊豬是指含有萊克多巴胺的美豬，政府百般解釋其毒性都是在對人體無害的控制範圍內，我不是專家，也無心去記那些繁瑣的數字，我只知道我在美國也吃萊豬，至今好好的；美國許多人因為武漢肺炎而確診而死亡，但是未聞因為吃萊豬而死的。國民黨的江啟臣、蔣萬安也吃過萊豬，除非他們現在的語無倫次是吃萊豬引發的，否則根本看不出他們還有其他生理上不正常的地方。既然如此，他們歇斯底里的反對萊豬，目的又是什麼？

馬英九時代的三聚氰胺大家都記得嗎？涉及面多廣，國民黨也沒有因此如此瘋狂。中國的毒食品全球皆知，中國食品輸入台灣，國民黨有任何的抗議行動嗎？對服貿協議有任何質疑嗎？

國民黨為何就針對萊豬？就是因為美國是中國侵略擴張的大敵，所以他們以此對中共表達忠心。去舔習近平的屁眼也比吃萊豬對他們更加有益有建設性。

未來還有所謂日本的「核食」問題，中國國民黨也一定會瘋狂反對，因為日本是中共煽動民族主義、推行軍國主義的提款機。

中國國民黨假惺惺關注台灣因為沒有參加RCEP而被邊緣化，卻完全沒有指責這完全是中共操弄以排擠台灣的結果。不論萊豬還是所謂「核食」，都是台灣與美國簽訂自由貿易協定與參加日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）必須解決的事情，但是國民黨一面批判民進黨做不到，一方面又阻撓解決。出現這些自打嘴巴的事情，就是因為他們要迎合習近平又要裝出是為了台灣利益而陷於無法解決的自相矛盾境地。

國民黨的這種表現，可以暫時欺騙某些人，但是遲早都會被看穿，那就是國民黨這個偽君子政黨的末日，除非他們最後把習近平的屁眼丟在台灣的大街上。



同樣是食品的萊牛，是馬英九擔任總統時進口的，為何國民黨不反對？國民黨為何就針對萊豬？圖／擷自公視新聞影片