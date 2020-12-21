今年5月民主黨支持的「黑命貴運動」（BLM）示威在美國全境蔓延，伴隨而來的破壞、搶劫、縱火，引起很多民眾的不滿，選擇離開民主黨。圖／擷自美國之音網路影片

在四十多天前已經結束投票的美國總統大選，至今仍然有爭執。尤其在搖擺州，地方或聯邦法院都有與選舉有關的案件待審理。這次大選會競爭非常激烈，連多數的媒體都捲進去了。主要原因是，今日的美國正處於「十字路口」上，呈現不同的路線之爭。在不同理念與主張的爭執當中，爆發一場百年未有的劇烈內鬥。而這場政爭醞釀已久，讓我們回顧歷史。

保守vs開放

2015年6月26日，美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）9位大法官以5人贊成、4人反對，做出一項具有歷史性的判決：「美國同性伴侶結婚的權利受到美國憲法的保障」。換言之，美國全國各地，同性伴侶都可以合法結婚，享有婚姻配偶的所有權益。這是近年全球同性平權運動史上最重要的一場進展，影響非常深遠。這項判決得到總統歐巴馬高度讚賞，在他發布的聲明中，稱許這是向人類的平等「邁進一大步」。

當時美國有2/3的州，同性婚姻已經合法化，涵蓋約70%人口。聯邦最高法院判決出爐之後，其他1/3（30%人口）尚未合法化的州，短期內就必須跟進。根據當時《華盛頓郵報》與《ABC》的民調，61%美國民眾支持同性婚姻合法化，離全民共識尚有一段距離。再者，1/3 尚未合法化的州大部分都屬於農業州，社會風氣非常保守，大部分的居民都是基督教徒。因為「同性婚姻」尚未被基督教會接納，這次的判決對基督教帶來相當大的衝擊。而基督教是美國建國的基石，美國人的善良與勤奮，美國社會的和諧與穩定，跟基督教文化有很大的關聯。

當時的基督教會期望下屆總統能改變聯邦最高法院的生態，改變大法官們的比例，從偏「自由派」，改為偏「保守派」。因此，2016年的總統大選，基督教會的支持成為川普最大的助力。很幸運的，如今基督教會的目的已經達成，川普總統任內已經提名3位最高法院的大法官，現在大法官們的比例是6比3偏保守派。

不過，2016年幫助川普越過門檻，而當選總統的另外一股力量，來自於「鐵鏽帶」的藍領階級。鐵鏽帶是指賓州、俄州、密西根州，印第安那州、威斯康辛州等，是美國的重工業區，原來被稱為「鋼鐵帶」。二、三十年前鋼鐵帶經濟繁榮，許多「藍領階級」勞工都能享受相當高程度的生活品質。但是在「全球化」的過程中，却淪爲被犧牲的群體。

反全球化vs全球化

過去二、三十年來，全球化是美國兩黨共同支持的政策。它所依據的理論是：「全球人民分工合作，各地居民生產他們最優勢的產品，然後互相交易產品。如此一來必能提高生產效率，所得利潤全球人民共享」。全球化確實有達到繁榮世界的目標，過去20多年來我們看到全世界各地都蓬勃的發展，呈現一片欣欣向榮的景象。但是繁榮的背後卻產生了難解的問題。

首先，利潤並非全民共享，而是集中在一些跨國大企業，使富者愈富，貧富差距越來越大。對美國而言，最大的受益者是高科技行業與華爾街。再者，全球化並非只有受益者，也有被傷害者。美國的「鋼鐵帶」就是受到嚴重的傷害。在外國廉價的鋼鐵產品源源不斷的湧入美國市場，美國國內與鋼鐵有關的工業（如汽車產業）不是倒閉就是重組。「鋼鐵帶」變成了「鐵鏽帶」。影響所及，失業率快速上升，工資大幅下滑，工人們受到很大的傷害。

傳統上，共和黨是比較照顧資本家，而民主黨比較照顧勞工階級。但是在克林頓與歐巴馬主政期間，在全球化的大環境下，民主黨轉向支持新時代的精英階層：「新科技產業與華爾街」。藍領的工人階級被打成「落伍與低階」，成為被犧牲的群體。

2016總統大選中，「鐵鏽帶」的藍領階級在川普的招呼下，投入共和黨陣營。這是出乎民主黨頭頭們的預料之外，造成希拉蕊意外落選。川普當選後實現了他對鐵鏽帶的承諾，對進口的鋼鐵（大部分來自中國）加上重稅，讓部分工作機會回流。

其實，重工業是軍工產業的根基，失去重工業的支撐，對美國的軍事力量會有很大的影響。再者，這一次的武漢肺炎瘟疫肆虐全球，當醫療用品匱乏時，沒有生產醫療用品的國家就吃了很大的虧。這是全球化的一大缺點。更可怕的是，「中共企圖利用全球化的機會，實現統治全世界的野心」。

共産中國崛起威脅全世界

中共在全球化的過程中佔盡的便宜，中國的經濟快速增長，已經躍升至全球第二大經濟體。但是中共並沒把全球化的紅利分給人民，相反的，中共視貧民為統治世界的工具。巨額的紅利除了被共產黨官員貪走一部分外，其餘用於買通世界及發展軍備。如中共已經買通非洲國家，控制了聯合國以及其他國際組織。軍力已經躍居全球第二，僅次於美國。紅色的共產中國正一步步的邁向統治全世界。

幸運的是，川普總統看破了中共的野心，開始對中國打貿易戰，並從多方面制裁中共。近年來武漢肺炎瘟疫肆虐全球，加上香港事件，終於讓美國人民看清中共的邪惡與野心。如今民調顯示，已有70%以上的美國人對中國沒有好感。



作者指出，近年來武漢肺炎瘟疫肆虐全球，加上香港事件，終於讓美國人民看清中共的邪惡與野心。如今民調顯示，已有70%以上的美國人對中國沒有好感。示意圖／聯合國貿發會網站、Pixabay，民報合成

2020大選：反川普陣營聲勢浩大

但是，川普在以「減少經貿往來」的手段制裁中國時，讓很多「高科技產業」及「華爾街」富豪們蒙受損失巨大的經濟利益，於是他們加入了反川普陣營。

2020年美國總統大選中，反川普陣營組成浩大的聯合陣線。除了傳統上的民主黨陣營，包括自由派與左派勢力外，高科技產業、華爾街，甚至連主流媒體都加入反川普陣營。

媒體有自己的立場，在每次大選時都會表明支持的對象，但是在新聞處理上必須「公平報導」，這是人民對媒體的「瞭解與期待」。但是這次大選的競選過程中，就顯出很特殊的狀況，幾乎全國的大媒體都一面倒的支持拜登，甚至在新聞報導上，根本談不上「公平對待」，偏頗之極令人不齒，這些媒體已經失去媒體人應有的「理性與自尊」。在美國的近代史上，第一次發生這樣的事情。

誰贏得2020年美國大選，民主黨或共和黨？

誰贏得2020年美國大選，民主黨或共和黨？讓我們看親身參與選戰，主流媒體之一的《紐約時報》如何說。以下是紐時報導的內容：

「民主黨人原本期望在這次大選中，在國會和各州的州議會都占領更多席位，為此砸入了數億美元的競選經費，但結果卻是遭受血洗（blood bath）。

國會眾議院：民主黨至少輸掉了13席。

州議會：民主黨沒能在任何一個州從共和黨手中奪得州議會控制權。

州長：民主黨輸掉一席，目前27個州的州長是共和黨人，23個是民主黨。」

為什麼有那麼大的聯合陣線支持下，砸入了數億美元的競選經費，但結果卻是遭受血洗？一個很重要原因是「有更多人離開民主黨陣營」。

今年5月民主黨支持的「黑命貴運動」（BLM）示威在美國全境蔓延，伴隨而來的破壞、搶劫、縱火，引起很多民眾的不滿，選擇離開民主黨。再者，黑命貴運動竟然提出：「美國政府應當為當年的奴隸制賠償黑人族群14兆美元」，平均每個黑人可得35萬美元。這種獅子大開口的訴求，大家都當作笑話看待，沒有想到加州議會竟然通過法案研究如何賠償。

資本主義vs社會主義

8月31日，加州正式通過向美國非裔賠償法案《African American Reparation Bill》，該法案曾於今年6月和8月分別被加州衆議院和參議院以 56比5 和 33比3 的高票通過。由於該法案涉及賠償金額達14萬億美元，引起了民眾高度疑慮：「美國將走入社會主義」。

歷史已經證明，社會主義帶來的是「貧窮」。而極端的社會主義就是共產主義，更帶來了「暴政」。可是美國東西兩岸所謂進步的力量卻一直往左邁進，尤其是加州，左傾的社會主義一直是學術敎育界的最愛。在數十年左派的敎育體系影響之下，加州人一直往左傾斜，一代更甚一代。很多住在加州的台美人，都有相同的感觸：「很難在政治理念上，與兒女溝通」。社會主義化在美國的一些地區是現在進行式。

另一個問題讓大家思考：這次大選民主黨慘敗，為什麼拜登能勝選？

結論

美國正陷入百年未見的內鬥，兩陣營堅持自己的理念與路線，引起劇烈的鬥爭。民主黨陣營代表的是「開放」、「全球化」與「左派的社會主義」：共和黨代表的是「保守」、「有限度的貿易」與「右派的資本主義」。兩黨的劇烈鬥爭將持續一段時間，總統大選只是其中的一次戰役，一直到勝敗分明才有可能停止。鬥爭的結果將影響美國，甚至全人類的前途。