湯德章（1907年1月6日〜1947年3月13日），臺灣臺南人。曾任臺南州巡查，表現優異，但因非純日本人而受上級的歧視與壓力，於1939年辭去警官職務後，回到父親的故鄉東京，於東京中央大學深造，通過日本高等文官考試司法科及格，日本親友建議他留在日本取得更好的發展，但他反而決定返回臺灣，為臺灣人服務並照顧母親，並改回母姓湯。湯德章在臺南南門町定居，並於末廣町開業，成為臺南地區知名律師，常酌收廉價的訴訟費用，或義務辯護，幫助法律知識不足的臺灣人伸張正義，抵抗劣質日本人的欺凌，因此受到台南人尊敬與擁戴。

1945年8月，二次大戰結束，日本投降，國民政府接管臺灣。1947年二二八事件發生，此時湯德章正身染瘧疾，臥病在床，仍被推任二二八事件處理委員會臺南市分會治安組組長，維持該市治安。3月11日，國軍整編第21師以平亂名義進入臺南，二、三十名憲警特務闖進住所逮捕湯德章。湯德章以武術抵抗拒捕，爭取時間將名單資料焚毀，挽救了許多臺南社會人士與省立臺南工學院（今國立成功大學）學生倖免於難。3月13日，湯德章被控叛亂罪名，押赴民生綠園公開槍決，死前還高呼「台灣人萬歲」最後被公開槍決，現場圍觀群眾見湯遭此不公平待遇內心悲憤交加，紛紛落淚並當場傳出哭泣聲。

為了彰顯湯德章於二二八事件中維持治安的功績，與紀念他無辜受害的慘況，1998年，臺南市政府特將湯殉難之處「民生綠園」，改名為湯德章紀念公園，簡稱「湯德章公園」，以資紀念。



台南市永福國小張淑賢老師帶領學生閱讀本書並與作者蘇振明（左2）、繪者陳敏捷合影。圖／蘇振明提供

作者簡介

蘇振明 1950年出生於台南善化。臺北市立大學視覺藝術系所專任教授。著有《兒童美術鑑賞教學的理論與實務》、《台灣樸素藝術導論》、《啟發孩子的美術潛能》、《台灣樸素藝術家群像》、《台灣兒童畫導賞》、《台灣俗語鹹酸甜》、《人親土親李梅樹百年紀念特展》、《看！阿婆畫圖》、《阿公的紅磚厝》、《逛奇美博物館》、《滾鐵環．牛犁歌》、《敲！敲！敲！不斷的挑戰》等書。

繪者簡介

陳敏捷 1964年出生於嘉義。筆名左耳，資深插畫家，除了兒童插畫創作外，亦從事美術設計，曾為多家出版社及專業財經雜誌繪製插圖。認為凡事最快樂的，是將筆下的想像世界變成一幅幅圖畫，和每位朋友分享。最喜歡在鄉間光腳丫子走田埂、吹口哨、看鴨子走路……還有塗鴉。作品有《膽小鬼放蜂炮》。

內文試閱



湯德章的父親在噍吧哖事件中殉職。圖／青林出版提供



湯德章擔任巡查期間，屢屢立功，是警界的風雲人物。圖／青林出版提供



1947年3月13日，湯德章被控叛亂罪名，押赴民生綠園公開槍決，湯仍神情自若，死前還高呼「台灣人萬歲」。圖／青林出版提供