美國聯邦參議員克魯茲星期三（3月24日）提出簡稱為「ROC法」的關於美台官方接觸的再保證法，要求美國給台灣政府適當對待，禁止拜登政府恢復2015年歐巴馬政府時期各種限制與台灣官員接觸的政策指南。

由共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz, R-TX）領銜提出的關於美台官方接觸的法案正式名稱為《2021年再保證承諾法》（Reassurance On Commitments Act of 2021），得到包括魯比奧、霍利、科頓、斯科特、科寧、薩斯、布萊克本及布勞恩等多位重量級共和黨參議員的聯署。

克魯茲辦公室發布的聲明說，ROC法將禁止拜登政府恢復2015年歐巴馬政府的政策指南，那個指南禁止台灣軍方人員及外交官展示台灣旗幟。「克魯茲參議員去年成功的讓川普政府推翻2015年的指南，包括提出要求作出這個改變的《台灣SOS法》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）。」

克魯茲在聲明中說，「中國共產黨持續使用審查和宣傳來孤立並控制關於台灣的敘事。美國永遠不應該聽命於一個共產黨政權，拜登政府也不應該推翻川普政府在壯大台灣這個盟友的地位上所取得的重要進展。維持這些規範至關重要，尤其是當中國在持續增加對這個國家的敵意時。」

在今年1月20日川普政府卸任前，時任國務卿的蓬佩奧在1月9日宣布廢除國務院內部關於美台官方交往的政策指南，解除美台官方接觸的「自我限制」，這個宣布引發北京當局的強烈反對與抗議，拜登政府上台後，國務卿提名人布林肯在參議院確認聽證會上表示，將依據去年底通過的《台灣保證法》審視相關規範，希望為美台交往創造更多空間。

布林肯的答復，正是回應參議員克魯茲關於是否恢復美台官方接觸限制的提問。

一些觀察人士認為，儘管布林肯並未表明是否延續被蓬佩奧廢除的關於美台官方交往的國務院內規，但拜登政府的傾向可能是「只做不說」，外界至少已經看到台灣駐美代表蕭美琴正式獲邀參加拜登總統的就職儀式並進入國務院與代理亞太助卿金成（Sung Kim）會面，美台在日內瓦、東京等華盛頓以外地點的官方接觸也越來越多。

《2021年再保證承諾法》指出，法案目的在於「給台灣政府代表適當的對待」，除了原有的法律規範外，「2022財年撥給國務院的資金不得用於準備、提議、草擬、審視或發布任何規則、指南，或行政命令，或是其他實施、管理，或執行任何政策，限制中華民國（台灣）軍人或政府代表或台北經濟文化代表處（TECRO），為官方目的展示中華民國主權的象徵，包括中華民國（台灣）的旗幟、相應的徽章或軍事單位的階級佩璋。」

法案稱，所謂的「官方目的」包括穿著正式製服、執行政府主辦的儀式或活動，以及在國務院推動美台交往的社交媒體帳號上的出現。