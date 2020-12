按韓國2019年Burning Sun事件(勝利夜店事件)到最近「室Number N」事件,in ê共同點就是對女性「性剝削」。這是一種父權主義長期對女性ê迫害。雖罔1979年CEDAW(註3)已經佇聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」,確保男女佇教育、就業、保健、家庭、政治、法律、社會、經濟等各方面愛有平等ê權利。全世界目前有189 ê國家簽署加入。

毋koh按現實面來看,e化世界發達ê網路為男性提供koh較利便ê平台將女性tòng做𨑨迌物仔,chiâⁿ做滿足男性濟濟欲望ê工具。以「室Number N」事件被害少女上小漢才11歲,遮hông騙來ê少女被逼拍性影片。加害人用百百款ê方式凌遲遮ê受害者,佇in ê身khu頂刺字、逼in食屎啉尿,甚至將蟲囥入in ê性器官,有ê連乳頭攏hông鉸--掉。Koh較惡質--ê竟然有會員佇群組招團欲去受害者ê厝共輪姦,這款夭壽代會員人數竟然有26萬,會當講遮ê人攏是共犯。這值得咱思考是啥原因會造成看別人受著性暴力kap凌遲,毋但無舉發,猶閣鬥相報招朋友來看,這款反形ê變態行為,到底是家庭抑是社會造成--ê? Á-sī人性本惡?

論真講,父權體制長期烙佇思維影響咱ê生活。女性主義學者Jessica Ringrose、Rosalind Gill等人2013年發表ê一篇期刊,分析少年查埔囡仔會佇社群網站,包括Facebook、Blackberry、Messenger等互相交換查囡仔光khō-khō 4 ê相片。研究發現,少年查埔囡仔ê「性交」表現出kap年紀、性別相關ê特定矛盾:in要求少年查囡仔做出特殊ê身體展示,表現「性感」。少年查埔囡仔會將tùi查囡仔hia討--來--ê赤體光khō ê相片佇網路ê群組「分享」hō͘其他ê查埔囡仔,來累積家己ê「人氣排名」,這款模式是一種貨幣kap價值ê形式,男性用按ne來建立權力ham各人ê威望。

這種以父權chiâⁿ做中心ê社會價值造成對女性ê損蕩,按無仝ê角度探討壓迫女性這件代誌,「性別」無平等結構所形成ê鎖枷窮實對男女攏造成傷害。若是無理解生存法則根本m̄免建構佇對任和人ê剝削kap傷害,按ne反形ê價值觀kap體制就永遠無改變ê一工。

附註

1.室Number N事件:韓語:n번방 사건,mā叫做「博士房」(韓語:박사방)事件,指2018年下半年到2020年3--月間韓國發生ê用網路通訊軟體Telegram進行ê性剝削案件。[nop]

2.Khiap勢:Khiap-sì。醜陋/歹看。

3.CEDAW:《消除對婦女一切形式歧視公約》 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)。

台灣字(白話字)版

