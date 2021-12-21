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每日國際焦點
歐盟核准諾瓦瓦克斯疫苗
菲律賓雷伊颱風災情慘重已375死
俄羅斯因德國法院宣判俄國與2019年柏林蒂爾加滕公園暗殺案有關，報復性驅逐2德國外交官
烏克蘭以支持烏東分離主義區域，控告前總統波洛申科叛國罪
日本
大阪燃氣進入印度都市天然氣通路市場
南韓
總統文在寅呼籲醫院挪出更多病床給COVID-19病人使用
中國
「中植系」掌門人解直錕昨日暴斃，享年61歲。中植系曾被指涉入中國恆大收購萬科案，是中國恆大金主圈之一
國藥疫苗對Omicron 特別無效
商湯科技重啟香港上市計畫
印度
為壓抑通膨，暫停主要農產品期貨交易
吊銷2019年亞馬遜入股未來集團交易後，未來集團股價大漲20%
二手車平台CARS24最新一輪募資4億美元使得估值達33億美元
為壓低民生物價，允許精製棕櫚油進口至2022年12月
巴拉特生技申請臨床測試鼻噴式追加疫苗
澳洲
撥款2.764億澳幣資助12個澳洲醫療研究計畫
印尼
開始建設婆羅洲北加里曼丹省工業區，面積3萬公頃，將包括半導體、鋰電池、太陽能、鋁製品廠，投資者包括中國與阿聯
菲律賓
雷伊颱風災情慘重已375死
馬來西亞
雪蘭莪洪災已8死
美國以強迫勞動罪名禁止馬國手套廠Brightway集團產品進口美國，為18個月以來禁止第6家馬國企業進口
新加坡
新加坡電信2001年購併奧普特斯電信公司案遭罰澳幣3.04億案，澳洲法院駁回上訴
越南
行動電子錢包公司MoMo自瑞穗銀行等投資人募資2億美元，使得估值達20億美元
泰國
核准輝瑞疫苗用於5~11歲
歐盟
核准諾瓦瓦克斯疫苗
通過德國H2Global綠能氫補貼計畫，將補助9億歐元於歐盟以外生產綠氫
英國
脫歐後英國金融人才流失到歐洲遠少於預期至2020年12月僅7400人。英國金融業從業人員約110萬人
法國
核准輝瑞疫苗施打5~11歲
2021年香檳銷售額55億歐元，超過疫情前最高紀錄50億歐元
德國
任命新央行總裁Joachim Nagel，原為央行董事會成員
限制私人聚會在10人以下
俄羅斯
因德國法院宣判俄國與2019年柏林蒂爾加滕公園暗殺案有關，報復性驅逐2德國外交官
西班牙
睿爍能源於大加那利島探勘地熱
烏克蘭
以支持烏東分離主義區域，控告前總統波洛申科叛國罪
白俄羅斯
稱流亡組織Nadzeya刺客攻擊倫敦大使館與外交官
波蘭
全國抗爭要求總統否決媒體法
愛爾蘭
跨國公司2021年雇用人數達27.5萬創新高，較疫情前增10%
美國
環保部完成至2026年新汽車排放標準，反轉川普時代放寬空汙排放標準政策，以推動電動車
加拿大
蒙特婁銀行將以163億美元購買法國巴黎銀行旗下美西銀行
墨西哥
墨西哥國際航空債權人反對債務重整計畫
阿根廷
丘布特省否決上周通過的礦業法，泛美銀業丘布特省銀礦陷入不確定性
海地
基督教團體已經為美國被綁架籌得贖金，但被綁傳教士自行脫逃
以色列
於希伯侖大掃蕩，逮捕超過100哈瑪斯成員
沙烏地阿拉伯
第三季失業率維持11.3%
卡達
與土耳其計畫前往喀布爾與塔利班討論營運喀布爾機場
卡達投資局投資8500英鎊取得勞斯萊斯小型模組化核電事業10%股權
葉門
沙烏地阿拉伯聯軍攻擊沙那
土耳其
總統艾爾段宣布一系列措施避免美元化。里拉跌至新低
埃及
德國通過軍售Meko A200EN戰艦與16組防空系統予埃及
伊朗
布什爾核電廠附近舉行防空軍事演習
衣索比亞
提格雷表示已經從鄰近區域撤兵，可能為雙方和談鋪路
中央政府軍重新控制拉利貝拉
蘇丹
反軍政府抗爭1死300傷
南非
國營電力公司Eskom分割輸電部門
福和會官方網頁：www.fratwn.org