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每日國際焦點

歐盟核准諾瓦瓦克斯疫苗

菲律賓雷伊颱風災情慘重已375死

俄羅斯因德國法院宣判俄國與2019年柏林蒂爾加滕公園暗殺案有關，報復性驅逐2德國外交官

烏克蘭以支持烏東分離主義區域，控告前總統波洛申科叛國罪

日本

大阪燃氣進入印度都市天然氣通路市場

南韓

總統文在寅呼籲醫院挪出更多病床給COVID-19病人使用

中國

「中植系」掌門人解直錕昨日暴斃，享年61歲。中植系曾被指涉入中國恆大收購萬科案，是中國恆大金主圈之一

國藥疫苗對Omicron 特別無效

商湯科技重啟香港上市計畫

印度

為壓抑通膨，暫停主要農產品期貨交易

吊銷2019年亞馬遜入股未來集團交易後，未來集團股價大漲20%

二手車平台CARS24最新一輪募資4億美元使得估值達33億美元

為壓低民生物價，允許精製棕櫚油進口至2022年12月

巴拉特生技申請臨床測試鼻噴式追加疫苗

澳洲

撥款2.764億澳幣資助12個澳洲醫療研究計畫

印尼

開始建設婆羅洲北加里曼丹省工業區，面積3萬公頃，將包括半導體、鋰電池、太陽能、鋁製品廠，投資者包括中國與阿聯

菲律賓

雷伊颱風災情慘重已375死

馬來西亞

雪蘭莪洪災已8死

美國以強迫勞動罪名禁止馬國手套廠Brightway集團產品進口美國，為18個月以來禁止第6家馬國企業進口

新加坡

新加坡電信2001年購併奧普特斯電信公司案遭罰澳幣3.04億案，澳洲法院駁回上訴

越南

行動電子錢包公司MoMo自瑞穗銀行等投資人募資2億美元，使得估值達20億美元

泰國

核准輝瑞疫苗用於5~11歲

歐盟

核准諾瓦瓦克斯疫苗

通過德國H2Global綠能氫補貼計畫，將補助9億歐元於歐盟以外生產綠氫

英國

脫歐後英國金融人才流失到歐洲遠少於預期至2020年12月僅7400人。英國金融業從業人員約110萬人

法國

核准輝瑞疫苗施打5~11歲

2021年香檳銷售額55億歐元，超過疫情前最高紀錄50億歐元

德國

任命新央行總裁Joachim Nagel，原為央行董事會成員

限制私人聚會在10人以下

俄羅斯

因德國法院宣判俄國與2019年柏林蒂爾加滕公園暗殺案有關，報復性驅逐2德國外交官

西班牙

睿爍能源於大加那利島探勘地熱

烏克蘭

以支持烏東分離主義區域，控告前總統波洛申科叛國罪

白俄羅斯

稱流亡組織Nadzeya刺客攻擊倫敦大使館與外交官

波蘭

全國抗爭要求總統否決媒體法

愛爾蘭

跨國公司2021年雇用人數達27.5萬創新高，較疫情前增10%

美國

環保部完成至2026年新汽車排放標準，反轉川普時代放寬空汙排放標準政策，以推動電動車

加拿大

蒙特婁銀行將以163億美元購買法國巴黎銀行旗下美西銀行

墨西哥

墨西哥國際航空債權人反對債務重整計畫

阿根廷

丘布特省否決上周通過的礦業法，泛美銀業丘布特省銀礦陷入不確定性

海地

基督教團體已經為美國被綁架籌得贖金，但被綁傳教士自行脫逃

以色列

於希伯侖大掃蕩，逮捕超過100哈瑪斯成員

沙烏地阿拉伯

第三季失業率維持11.3%

卡達

與土耳其計畫前往喀布爾與塔利班討論營運喀布爾機場

卡達投資局投資8500英鎊取得勞斯萊斯小型模組化核電事業10%股權

葉門

沙烏地阿拉伯聯軍攻擊沙那

土耳其

總統艾爾段宣布一系列措施避免美元化。里拉跌至新低

埃及

德國通過軍售Meko A200EN戰艦與16組防空系統予埃及

伊朗

布什爾核電廠附近舉行防空軍事演習

衣索比亞

提格雷表示已經從鄰近區域撤兵，可能為雙方和談鋪路

中央政府軍重新控制拉利貝拉

蘇丹

反軍政府抗爭1死300傷

南非

國營電力公司Eskom分割輸電部門

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