1995年9月30日陳勝所出版的《瞄準聯合國》第228頁指出，《聯合國憲章》第二條第四項從英文翻譯的內容應為「各會員國在其國際關係上，不得為侵害任何國家領土完整或政治獨立之目的，或以與聯合國宗旨不符之其他方式，實行武力威脅或使用武力。」圖為紐約聯合國總部的各國國旗，擷自維基百科，公有領域

面對中國的軍機不斷地侵撓台灣，危害印太地區的和平、安全與穩定，有必要探索《聯合國憲章》第二條第四項「the threat or use of force」規定的真相及實際上代表意義。武力威脅（the threat of force）、使用武力（the use of force）、侵略與破壞世界和平有關。

查六法全書收載《聯合國憲章》第二條第四項之內容如下，「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」其為《聯合國憲章》中文版簽訂時之誤譯內容。

1995年9月30日出版《瞄準聯合國》第227〜229頁探討有關《聯合國憲章》的中文誤譯，1945年6月26日簽訂的《聯合國憲章》中文本係在倉促中制定，係由英文翻譯而來，1946年間中國外交部發現有誤譯之處，為了怕露出馬腳、面子不好看，而未予修正。

聯合國會員國不得以武力侵害他國

該書第228頁指出，《聯合國憲章》第二條第四項之規定，後來出現了兩種正確的改譯，較佳的改譯內容如下，「各會員國在其國際關係上不得實行武力威脅或使用武力，以侵害任何國家之領土完整或政治獨立，或進行與聯合國宗旨不符之任何行動。」另一改譯內容為「各會員國在其國際關係上，不得為侵害任何國家領土完整或政治獨立之目的，或以與聯合國宗旨不符之其他方式，實行武力威脅或使用武力。」

該書作者陳勝先生，為一位在聯合國度過了一段相當長的國際公務員歲月的人士，在該文也指出要真正了解第二條第四項之內容，必須把重心放在「實行武力威脅或使用武力」上，不論侵害別國的領土完整或政治獨立也好，或者進行任何與聯合國宗旨不符的其他行動也好，都不被容許。

又指出，第二條第四項條文原譯內容中「侵害任何會員國或國家」有誤，正確為「侵害任何國家」，亦即，其中「會員國」為衍文。

依《聯合國憲章》（中文本）第111條規定，本憲章應留存美利堅合眾國政府之檔庫，其中、法、俄、英、及西文各本同一作準。該國政府應將正式副本分送其他簽字國政府。

由於憲章規定的「各本同一作準」原則，在1945年簽訂的《聯合國憲章》第二條第四項，其錯誤內容沿用迄今。其在解釋對「侵害者」一方比較有利。進行軍事擴張的中國，運用國際法來進行法律戰，難道沒有發現此項錯誤內容嗎？

為維繫世界和平，聯合國憲章第二條第四項為重要條文，期盼有志之士深入研究其誤譯的真相，且認清其真正內容，共同為維護世界和平而努力。