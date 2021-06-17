前天看了陳文茜開罵政府冷血無情，已經不是她所認識的政府，這位叛離民進黨，擔任過立委，也被老共奉為上賓「郭文貴語」，被稱為台灣才女，不知是否李敖謬讚，所以特別讀了她開罵原因，讀完後，還真的不得不寫幾句批判，算來她是少數值得批判的紅螞蟻，因為台灣媒體界，紅螞蟻多如牛毛，實在罵之不絕，何況我的文章被中字頭媒體控告，搞了兩年還沒完。

台灣多數政客有反智毛病，藍營偏多，看看這段疫情期間的發言，除了口號煽情，完全沒有內容可言，如何說服稍有知識的民眾呢？

政客反智，言之無物，也就算了，但是如果連這種著作數十本等級的才女也反智，我只能說：藍黨完了。

陳才女說：台灣政府故意少訂，或晚訂購外國疫苗，只為了圖利國產疫苗，還禁止刁難企業自購，視人命如草介，真的如此嗎？

先從疫情說起，台灣5月爆炸性疫情，確診衝到一萬以上，死亡四百多人，多數是長者，這種情況和去年美日韓歐洲先進醫療國家疫情雷同，這是老齡化社會必然發生的狀況，老人因瘟疫而死，其實是因為長期慢性疾病而死，尤其是確診人數，一旦大於醫療負擔，老人在醫院中先被拋棄，美國、歐洲、日本，去年這些案例堆積如山，很多名嘴作家把慈悲心掛嘴上，這是對第一線醫療人員最大傷害，醫生都希望在他手上不死人，問題在於死亡與否，權柄來自上帝，我們都很渺小，真正慈悲不是嘴巴慈悲。

疫苗正常到貨數量已足夠

台灣有否故意晚訂疫苗，時間會說話：

川普砸百億美元，培植國家疫苗，因為虧本工作沒人幹，尤其是疫苗研發，失敗比率很高，一直到去年大選，川普期待疫苗問世，可以挽救選情，可惜，疫苗在投票完，12月中，莫德納、輝瑞先後才被FDA緊急授權，全球各各國家才敢啟動搶購，台灣並沒有太慢，如果台灣像美國一樣，看準莫德納和輝瑞會成功，沒成功之前，就給錢訂購疫苗，今天政府已經被罵到死了，萬一這兩家研發失敗，這筆帳誰來負責，目前台灣採購莫德納505萬劑，透過COVAX平台採購476萬劑，採購AZ11000萬劑，BNT500萬劑，高端500萬，聯亞500萬，將近4500萬劑，不含美日支援的疫苗，如果疫苗正常到貨，這個數量足夠台灣全體免疫，因為只要疫苗覆蓋率六成，就可以達成，事實證明：政府並沒有少訂，即便國產疫苗開發失敗，也不影響疫苗注射，外購和自己研發政策，通行其他國家，除非這個國家自認沒有能力，台灣疫苗政策先被藍黨通過，現在又來批判，有這樣的反對黨嗎？

聯合國下屬的COVAX採購平台，由WHO、GAVI、CEPI三方組成，CEPI是挪威流行病預防創新聯盟，GAVI則是全球疫苗預先組織，因為擔心貧窮國家或非聯合國體系國家拿不到疫苗，所以搞了這個平台，但是這個平台的老大，卻是被老共掌控的秘書處，今年2月，台灣接到COVAX通知：有130萬劑疫苗要釋出給非聯合國國家，其中台灣拿分到9.5萬劑，等到5月，台灣又接到被取消通知，所以陳時中說：「COVAX靠不住」，我們當然懷疑被老共掌控的秘書處搞鬼，因為負責社會經濟事務的副秘書長劉振民就是老共爪牙。

台灣購買德國BNT500萬劑也是一樣，3月已經談成，所以台灣把BNT列入施打合約書中，但是為了國家名稱被中止，請問是BNT公司或老共作梗，這兩者中，誰會在乎台灣被視為是國家，用膝蓋想就知道了。

過去我說過，代理權在國際法律上不合法，台灣也是世貿組織成員，無需透過上海復星，本來就有權力可以直接和BNT公司談判，這是依據反壟斷的平行輸入法，尤其是事關人命大事，更合乎全球化所提倡的貿易準則，復星不應該，也無權介入，如果這些老板懂法律的話，因為復星介入就是老共政治介入，可惜BNT膝蓋太軟怕股東，這一次，郭董要花錢和BNT復談，政府也專案協助，發函證明郭董代表台灣，但是復星又無理跳出來嗆聲，陳時中說：「希望復星別阻擋」，話很客氣，若要打國際法庭官司，復星必敗，他自己所標榜的中華區，根本不能包含台灣，也違反國際法。

老共控制復星，復星控制國藥，照理說，復星靠國藥已經賺大錢，目前國藥疫苗在中國以及國際上已經賣出十億劑，為何還要投資BNT呢？到現在，老共不給BNT緊急授權，意思就是復星無法在中國賺錢，賣給香港，施打率也不高，這樣的虧本投資，除了政治考慮，為了卡住台灣以外，實在想不出復星目標是什麼？

陳才女罵台灣容易，她清楚知道：國際大藥廠只能和國家談判，不是政府阻擋企業購買，這種批判已經失去理性，在台灣，要見她批老共很難，陳才女既然認為台灣已經變樣，何不學習歸化台灣受阻的向家影視大亨，回去自認的祖國吧。

不習慣口罩，所以疫情期間，我獨居山上茅屋，今天山屋的老灶，有了材薪可以燒水，免去我上山撿拾枯枝，我把書架上所有才女作品丟入老灶，看着熊熊火光，下筆沉思。



作者指出，中共不給BNT緊急授權，意思就是復星無法在中國賺錢，賣給香港，施打率也不高，這樣的虧本投資，除了政治考慮，為了卡住台灣以外，實在想不出復星目標是什麼？示意圖／擷自網路，民報合成