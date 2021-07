美國海軍7月12日駁斥中國的指稱,強調中國對這次使命的聲明是「錯誤的」,美國海軍是根據國際法,在帕拉塞爾群島(西沙群島)執行航行自由行動。此前,中國軍方稱,美國軍艦被解放軍跟蹤監視和驅離。

帕拉塞爾群島位於南中國海的西北部。中國、越南、台灣都聲索對帕拉塞爾群島擁有主權。

美軍第七艦隊星期一在其官網上發表聲明說,「中華人民共和國對這次使命的聲明是錯誤的」。

聲明說,美國海軍本福德號導彈驅逐艦根據國際法執行了這次航行自由行動,然後繼續在國際水域執行正常行動,「這次行動反映了我們以維護航行自由及合法使用海洋為原則的承諾。正如本福德號在那裡所做的一樣,美國將繼續在國際法允許的任何地方飛越、航行和行動。中華人民共和國無論說什麼,都不會阻止我們。」

中國國防部網站發布了中國南部戰區新聞發言人田軍里大校的聲明。聲明稱,美軍「本福德」號導彈驅逐艦「未經中國政府批准,擅自闖入中國西沙領海,中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。」

這份聲明還指責美軍「嚴重違反國際法和國際關係準則」,美國是「不折不扣的『南海安全風險製造者』。」

對於中國軍方的聲明,美國海軍第七艦隊說,美國維護航行自由的原則,只要有國家的海上聲索主張違背1982年《海洋法公約》規定的國際法,美國將繼續捍衛這些權利和自由,「國際社會的任何成員都不應被威嚇或脅迫而放棄他們的權利和自由。」

拜登政府已宣布,將延續川普政府在南中國海主權聲索問題上的政策,繼續認定中國對南中國海大部分海域主權聲索完全不合法。

美國國務卿布林肯7月11日發推文說,美國支持盟國和伙伴捍衛他們的海洋權利,捍衛海洋自由。

5年前的7月12日,海牙國際仲裁法庭在中國拒絕出席的情況下裁定,中國對南中國海九段線的海權主張不符合國際法。

不過,中國對於這項裁決表示,「不接受」、 「不承認」、 「不執行」。