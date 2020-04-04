中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，國內新增7例武漢肺炎病例，分別為6例境外移入及1例本土，累計355例確診。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布，國內新增7例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病例，分別為6例境外移入及1例本土，本土個案為40多歲男性(案352)，近期無出國史，感染源待釐清，目前累計355例確診。

指揮中心今天召開記者會說明，新增的本土個案為40多歲男性(案352)，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。

指揮中心指出，案350於3月12日至18日至美國工作，返國時因與案197及案202(赴美國探親之夫妻)搭乘同班機因此列為接觸者，案350居家隔離期間，於3月30日出現輕微腹瀉情形，4月1日出現輕微胸悶症狀，於4月2日居家隔離期結束後，自行前往醫院就醫並採檢通報，於今日確診。

案355於2月20日至3月25日參加南美旅遊團，因與案259及331同團列為接觸者，無疑似症狀，居家隔離期間於4月2日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

其餘4名境外移入病例為獨立個案，出國目的為就學或工作，發現管道為居家檢疫(3人)及機場(1人)。