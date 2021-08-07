台灣挪威留學生自2018年起為了台灣正名，在挪威打官司。示意圖／擷自在挪台灣人國籍正名運動臉書，民報合成

2018年，由約瑟夫同學帶領的一群台灣挪威留學生，在台灣募集三百萬台幣之後，為了台灣正名，正在挪威打官司，這個事件起因是挪威移民局把台灣學生的國家稱謂，標示為中國，學生抗議無果，只好走進法院，兩次上訴，正名仍然敗訴，這群愛台留學生再告上國際人權法庭，仍然被駁回，如今只能向聯合國投訴，未來恐怕也是石沉大海，畢竟聯合國是中共掌控之地，這條打官司消息卻被奧運會賽事所淹沒，很少人關心。

挪威政府的作法，普遍存在很多西方國家，並非唯一，但是經由法律戰爭，或許能突顯台灣與中國糾結的荒謬，製造國際聲量，至於最終解決之道，還在政治上的突圍，這一切還端看台灣人的集體勇氣。

我對留學生勇氣敬佩，但是對結果很悲觀，因為，舊中國和台灣，是無法併存的兩個概念，更是絕然不同想像，執政黨以為用（中華民國台灣）宣稱為國號，卻不去更改護照，如此自稱方式，或許在台灣島內，可以讓兩個差異認同族群互相安慰，卻依舊走不進國際社會，即便自認屬於舊中國的人口比率，在台灣已經很低，少於5％，但是仍然有20％左右人民，在中國與台灣之間搖擺，雖然超過70％人民認同台灣，可惜左右搖擺者，隨時會看見利益，或被壓迫而轉向，這些人才是台灣追求正名最大障礙。

中華民國易被理解為中國

我對挪威留學生正名官司，並不樂觀，原因很簡單，挪威移民局顯然依照留學生所持護照，填寫國家名稱，這種方式行之有年，移民局官員並不以個人宣稱為主觀認知，留學生的抗辯當然不會受採納，護照上的中華民國，普遍理解上就是中國，挪威語中國是KINA，北歐國家眼中的中國人，是歷史上契丹人，俄羅斯也是如此稱呼中國，挪威人多數並不理解台灣人和中國人差別，挪威官方在中共大外宣下，只知道台灣屬於中國，這種官司台灣學生會失敗是必然結果。

台灣人為了奧運會參賽公投正名運動，在2018年受挫後，正名運動並不積極，無法在社會上形成力量，倒是外國媒體，甚至國會議員主動為台灣抱屈，這也是前所未見，但是歸根究底，真正的問題就在我們的眼皮下，無法突破中華民國這個虛擬國號，台灣問題仍然無解，這也是國民黨恥笑民進黨沒膽量的原因。

正名是否就算法理台獨？是否就踩到中共預設戰爭紅線，這條紅線如何定義？恐怕也不在台灣人手上，事實上，中共所謂紅線經常改變，例如美國軍機已經降落好幾次，中共卻主動從紅線退却，可見紅線並不固定，民進黨雖然主張獨立，仍然不敢背負冒進主義的罪名，更不願直接和在台灣的舊中國支持者宣戰，所以問題就持續僵持著。

法理台獨與國家正常是一體兩面，美國雖然表態：現階段不支持法理台獨，但是並不反對台灣獨立，否則就無需挑戰一中政策，美國深知台灣困境有一半原因來自美國對中政策，日本只是美國政策的幫手，因此種下舊金山合約的模糊政策，如今，日本大力協助美國，加入圍堵中共行列，為自己也為台灣，台灣人更應該有信心：只有解決中共問題，台灣成為正常國家才可能順勢完成，而國際局勢正站在民主自由這一邊。



作者指出，台灣真正的問題就在我們的眼皮下，無法突破中華民國這個虛擬國號。示意圖／總統府