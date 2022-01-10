兩個中國的外交戰爭，從中美洲的尼加拉瓜開打，現在已經打到波海國家立陶宛，這是老共自己挑起的戰爭，也是無法避免的戰爭，老共很清楚；歐盟可以暗地反中，但是，不能明目張膽，如果老共無法把立陶宛壓制下去，一但形成骨牌效應，其他歐洲國家也跟進；不認為台灣是中國一部分，那麼老共在歐洲的外交工作等於歸零，在老共心目中，歐洲國家就是「反動派」，必須努力鬥爭。

歐盟官員說；其實，歐盟各國和美國認知相同，承認一個中國，但是，並不承認台灣屬於中國，在正式公文文件上提到台灣時候，並不稱呼中華民國，而是稱呼台灣，這種習慣沿襲已久，大家心照不宣，老共當然也很清楚，是否在各國辦事處掛牌，只是形式上的問題，立陶宛過去也是稱呼台灣，中共也從來不當一回事，但是，卻因為立陶宛高調掛牌，才引爆這場外交戰。

中共習慣欺負弱小，自以為利用經濟封鎖，就可以痛打擺平立陶宛，沒想到這個200萬人小國，還不怎麼好打，大國打小國，也確實造成立陶宛政壇分裂，親中派的總統感嘆：「不應該由小國出頭挑戰中共」，話中含意還帶點求饒味道，但是，總理及外交部仍然強硬，讓老共始料未及，前天，老共的海關阻擋立陶宛出口中國的兩萬瓶黑色蘭姆酒通關，立陶宛也不甘示弱，立即宣布禁止中資企業在立陶宛投資橋樑建設，一來一往，並不含糊，老共要用經濟逼迫政治，立陶宛卻毫不懼怕，老共以大欺小，作為這場外交戰爭事主的台灣，無法逃避戰場，只能力挺，買下2萬瓶蘭姆酒，加碼投資兩億美金在立陶宛，而立陶宛這個國家，以小抗大的精神，也贏來美國以及其他歐洲國家的尊重，說白了，立陶宛只是這場外交戰的先鋒，幕後是美台聯盟與中國的角力。

老共對立陶宛的懲罰，也真的下了功夫，不只是降級外交機構，驅逐立陶宛外交人員，而且停駛歐中火車運輸停靠立陶宛，這是少見的手段，但是，拒買蘭姆酒，就顯得老共太少讀書，又太沒知識了，如果老共知道歷史的話，甚麼物品都可以禁止入境，只有蘭姆酒不應該禁，如果老共還自認是無產階級的領頭羊，那麼蘭姆酒就是象徵無產階級的酒，老共禁止無產階級的酒，等於打自己嘴巴。

蘭姆酒最早出現在大航海時代，雖然有學者認為，第八世紀中，印度已經發現甘蔗可以製酒，但是，這種酒會搬上歷史舞台，與黑奴被壓迫有關，這種酒背後有個很深沉的悲傷故事，有人稱蘭姆為「海盜酒」，或者稱為「奴隸之酒」。

最早製造這款酒的人，就是被賣到加勒比海的黑奴，好萊塢電影《神鬼奇航》的故事中，海盜在搶劫成功後，在甲板上開酒桶慶祝豐收，所喝的酒就是蘭姆酒，英文rumballion意思就是喧囂，指的就是喝過酒的海盜，會在船上跳舞唱歌叫囂，蘭姆現在被稱為六大基酒，普遍使用在酒店吧台上，與伏特加、龍舌蘭、琴酒、威士忌、白蘭地齊名，但是事實上，在十七世紀大航海時代，這種酒是劣等酒，從蔗糖壓榨後的殘渣用來製酒，就可以知道，當時，這種酒根本無法登上歐洲貴族餐桌上。

製造這種酒的人，是在甘蔗園工作的黑奴，歷史上大航海時代的新大陸大發現，帶來了歐洲殖民帝國的擴張，在這場歐洲列強國家的經濟大競賽中，非洲大陸的黑人，成為最大的受害者，為了在中南美及加勒比海的新領地上，擴張勞動力，以便種植可以製造蔗糖的甘蔗，因為在歐洲市場上蔗糖如同黃金，歐洲各國貿易船沿著非洲海岸，利用獵人頭的方法，把黑奴抓捕後，強制登上貿易船，送到新大陸的甘蔗園，或美國南方的棉花場，其中加勒比海島嶼，就是甘蔗園最多的地方，這群遠離故鄉的奴隸，每天辛苦工作，唯一的娛樂就是甘蔗場的管理員離開後，偷偷的撿拾淘汰的甘蔗殘渣，用這些甘蔗殘渣釀造出帶著焦糖甜味的酒，這就是藍姆酒的起源，黑人利用夜晚在甘蔗場喝著蘭姆酒，唱著哀傷的歌曲，緩緩起舞，就是現在的黑人靈魂歌曲，或稱藍調，帶著鄉愁的味道，從甘蔗園裡傳送出來，那是底層人最卑微的尋歡，如今，加勒比海的古巴，被視為蘭姆酒原鄉，蘭姆也是古巴國酒，古巴的黑人也曾經是被壓迫的一群，最動聽悲傷的黑人爵士樂，也在古巴被保留。

黑人製造的蘭姆酒，最後還是被甘蔗園的白人管理員發現了，並傳播到貿易船上，運送黑奴的貿易船，就用黑奴來換取蘭姆酒，船員發現這種酒可以治療長期在海上航行導致的壞血病，因此，蘭姆酒又稱為「奴隸之酒」。

台灣買下的立陶宛蘭姆酒，稱為黑色蘭姆酒，釀造後必須放在橡木桶置放三年到十年，另外還有兩種蘭姆酒，是香料蘭姆酒和金色蘭姆酒。

我比較好奇的是，立陶宛不種植甘蔗，原料哪裡來？難道是甜菜作為原料？台灣在日據時代，也開發過蘭姆酒，因為日據時代，台灣是蔗糖主要輸出國，目前，台酒公司也在桃園和埔里生產蘭姆酒，所以，台酒公司買下兩萬瓶酒，很快就會被台灣人搶購了，台灣人用喝酒力挺立陶宛，也是支持被壓迫者。



台酒公司買下近兩萬瓶立陶宛蘭姆酒。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成