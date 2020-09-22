中共真的窮了，連維穩的公安薪水都必須降20%，共軍到處秀肌肉，把錢花在軍事演習的浪費上，戰機繞台一天要花掉油費200萬，說實在，只是打腫臉裝胖子，從中共發布的民企統戰指揮，要求民間企業接受公民合一制度，就可以知道韭菜已經無處可割。

中國外債爆表，金融風暴即將來臨，最終只好向民間企業動刀，所以，標題這句話的意思，就是請民間企業要有覺悟，當國家需要你的時候，你不可以抵抗，要做一個「明白人」，中共這樣子公開恐嚇中國民間企業主，說實在，用語已經很含蓄了，北京城管大人看到擺地攤攤販，就是直接把自己喜歡的貨品搶走，那怕攤車裡只是西瓜。

要做政治上明白人

簡單說，包裝資本市場主義的中共，本質上就是不尊重私有財產制，骨子裡共產黨家天下，自己有錢的時候，或許還不在乎老百姓多花錢，現在窮了、急了，最後還得露出共產主義的本色。

這個中央公文紅頭文件指示的收割對象，涵蓋中、港、澳民營企業，很快，刀子必然會砍向台商，中共腦子裡很清楚，美中貿易戰爭熱火朝天，現在還賴在中國的台商，必定有無法離開的原因。看看「海峽論壇」大會上的面孔，就知道哪些人回不了台灣，要看中共臉色行事，這些人的身家已被中共控制，換不換身分證已經是其次，所以，滯留中國的台商被當韭菜宰割，留在中國的台籍學生，被當洗腦樣板，是遲早要發生的戲碼。

中共宣稱，這一次「海峽論壇」有兩千名台灣人與會，可以說是歷年來，人數最少的時候，廈門是台灣人最大聚落，與會情況還如此低迷，就可以想像武漢瘟疫真的把中共經濟搞垮了，所以下達對民間企業割韭菜的訊息，特別不把台商列進去，就是擔心公文一曝光，把已經減少的台商嚇跑了。台商冒著生命危險進中國，就是為了賺錢，如果是為了接受共產，恐怕落荒而逃的台商會更多。

中共要把民營企業收歸國有管理，過去只是設立黨支部，管制思想，這樣還不夠，接下來就是明明白白接管財稅，派會計進到公司管錢，把民間企業推到第一線，這已經是挽救中共經濟崩盤的最後一招。

民企被推上火線

外國觀察家分析，這一招還有一個好處，可以混水摸魚，讓遭受美國制裁的國營企業，躲在民營企業背後，其次，有關「一帶一路」的工程，轉包給民間企業，可以補救已經瀕臨破產的國家財政，對中共來說，民營也是國家的，所有經濟活動，說穿了就是政治活動，所有老百姓的財產，最終是屬於共產黨，這是中共本質，國民黨以為中台交流可以改變中共，真的傻到極點，如果中共可以透過交流改變，也就不會有美中脫鉤的政策了，「改變中共」文字的真實意義，就是中共政權完蛋，哪麼中共不想完蛋，只能持續做困獸之鬥了。

共產主義不相信私人財產，所以，民間企業想要發財，只能當政府的白手套，尤其是「一帶一路」工程，中共的鐵道建設或交通建設包下工程，民間企業就跟在這些國營企業旗下進行收賄，行賄，把貪腐輸送到其他國家政府官員手上，緬甸就是典型例子，中共包下緬北的水壩工程，打通公路，民營企業就承包緬北的幾處礦石公司，然後把紅寶石或翡翠，送到中國境內的瑞麗拍賣，每年有30億美金的收益，然後把收益送到緬甸軍政府手上，但是，當地人卻要承受環境遭受破壞的苦頭。

中共對伊朗手法也玩兩手策略，一方面站在西方國家立場，對抵制伊朗經濟制裁投贊成票，把伊朗經濟逼到牆角，然後派出民間企業暗中和伊朗做貿易，把受到制裁的管制貨品，送到伊朗手上，如今伊朗是中共「一帶一路」上重要國家，德黑蘭捷運由中交建設製造，完全拷貝上海捷運系統，中共還連絡北韓，把伊朗所需的核彈技術，導彈原料透過香港貿易商賣到伊朗，現在美國已經知道中共的把戲。

當然，中國的民企也不傻，中共要利用民企割韭菜，民間企業就把辛苦錢放到海外，要不然就是關門不幹，因此，廣東東莞、深圳，商圈越來越蕭條，這種情況恐怕會持續下去。



中共宣稱，這一次「海峽論壇」有兩千名台灣人與會，可以說是歷年來，人數最少的時候。圖／擷自CCTV