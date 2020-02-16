針對「中配子女返台問題」，行政院發言人Kolas Yotaka今（16）日表示，前總統馬英九引用兒童權利公約的情節來類比，是不符比例原則的批評 。圖／民報資料照

針對「中配子女返台問題」，行政院長蘇貞昌籲前總統馬英九「不要說風涼話」，馬英九今（16）日搬出《兒童權利公約施行法》回批蘇貞昌，身為最高行政首長，發言更應謹慎；行政院發言人Kolas Yotaka回應，馬英九的批評言過其實，引用兒童權利公約的情節來類比，是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠。

馬英九日前在臉書發文，希望政府撤回中配子女返台的禁令，呼籲政府不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道；蘇貞昌則強調，政府絕對沒有任何歧視，對同胞是百分百關心，曾是執政者應該更清楚協調有多辛苦，希望政治人物多體諒，「不要講風涼話」。

馬辦今天發佈新聞稿表示，政府以「有沒有身分證」，來作為他們能不能來台與父母團聚的依據，這樣合理嗎？《聯合國兒童權利公約》的重要主張，就是要確保兒童不因國籍、族裔、種族、性別或社會背景的不同，而受歧視待遇。

馬辦嚴肅正告蘇貞昌，兒童權益問題不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。我國已經在2014年把1990年《聯合國兒權利公約》國內法化，制定公布了《兒童權利公約施行法》，這攸關政府是否遵守國際規範與國家法律。蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，必須依法行政，發言更應謹慎。

對此，Kolas回應，馬英九辦公室的批評言過其實，引用兒童權利公約的情節來類比，是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠，因為政府在防疫期間仍積極保障兒童及少年權益，因應防疫需要，只是「暫時」未將中國籍配偶子女列為優先撤僑名單。

Kolas強調，陸委會早有依個案可專案審查的規定，特殊情節仍可專案審查入境，與馬前總統引用兒童權利公約第2、9、10條所批評「使兒童與父母分離」的情節大不相同。

前任總統府發言人陳以信也透過臉書則嗆聲，Kolas「是在說哈囉嗎？」，要行政院千萬不要小看《兒童權利公約施行法》所課以政府的法定義務，適用範圍絕不是只是「中配子女」而已，本國人的「外配子女」，本國小孩的「外籍父母」，都在適用範圍內，最後並喊話，行政院兒福小組召集人林萬億不要躲起來。