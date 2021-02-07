林耕新醫師是台北醫學院醫科畢業，陳永興醫師曾任教北醫精神科。林醫師說陳醫師的一句話是他走上精神科受影響迄今無法忘記的支持力量，因為陳醫師說：「作精神科就是要作沒有人鼓掌，沒有人要作的事，要照顧沒有人要照顧的病人，即使沒有成就感也要一輩子堅持走下去的一條路！」林醫師北醫畢業前在馬偕醫院實習，當時馬偕婦產科每個月接生九百個嬰兒，是非常熱門的科系。本來畢業後他想選擇婦產科，結果當兵時在澎湖機場，每天看著飛機跑道，吹著海風，終於想到將來台灣可能生育率下降，三十年後婦產科接生率會降低，而台灣社會各種問題會愈來愈多，人們生活壓力愈來愈大，也許精神科會有做不完的事可做，他改變了念頭，退伍後，決定選擇精神科。

在凱旋醫院當精神科醫師的林耕新，又碰到了返鄉擔任凱旋醫院院長的陳永興醫師，陳醫師在社會上參與人權工作、黨外民主運動、社會改革運動、文化工作，林醫師看在眼裡也默默地投入許多另類的社會政治關懷，兩個人還共同在凱旋醫院照顧過政治受難前輩柯旗化老師、葉石濤老師。林耕新醫師後來在陳院長支持下擔任了社區精神科主任，接觸了更多社區需要服務的對象，包括監獄中的受刑人、從事治安工作的警察人員、救火的消防隊員、加工區的勞工、企業界的老闆，許多不願到精神專科求助的病人和家屬，他決定要走入真正的社區，成為開業的醫師，他成立了另類的診所——「耕心療癒診所」。他不只是用藥物治療病人，更希望從心靈園地耕耘病人的心理健康，他找了八位心理師和專業的護理人員加入團隊，成立了「忘憂草協會」、「心理健康促進協會」，也幫助病友成立讀書會，訓練志工加入協助病人成長的行列，他甚至積極的尋找企業家成立員工心理健康團體，促進員工職場的身心健康；這樣的另類開業方式拓展了精神科醫療的領域，雖然他作了很多健保不給付的服務，但他說作精神科就是要作別人不想作但有意義的傻事！



陳永興醫師（左）採訪林耕新醫師（右）。圖／林崑峯

陳永興醫師已從精神科工作退休，但還在辦民報、主持電台節目、擔任門諾基金會董事長負責照顧花東地區的老人，而林耕新醫師正值壯年還在社區從事另類的精神醫療服務，歡迎大家收聽兩位不同世代精神科醫師另類的精彩對談：

相關影音

【聽醫生講看嘜】兩位精神科醫師以「心理學」原理談精神科醫師對現代社會各層面的助益。(上)



【聽醫生講看嘜】兩位精神科醫師以「心理學」原理談精神科醫師對現代社會各層面的助益。(下)

