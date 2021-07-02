為了營造良好國際關係，習近平宣佈外交戰狼要收斂，改為綿羊姿態，但民眾覺得改變太大，無法適應。示意圖／擷自中共新聞網

德國納粹政府發動歐洲戰爭之前，先找到代罪羔羊猶太人，作為團結德國人理由，要鼓動德意志族群仇恨另一個族群，非洗腦不可得，所以宣傳家戈培爾才能躍上歷史，有戈培爾這種煽動家，會編會寫，希特勒如虎添翼，謊言說一百次，就變成真理，這也是為何廣告在媒體上需要重複出現，假訊息同樣因為經常出現，而被認為真的。

英國《金融時報》最近由駐台記者席佳琳揭露：台灣從5月疫情高峰以來，假訊息攻擊次數，來到史上最多，不管是來自境外網軍或境內潛伏媒體紅色縱隊，已經造成台灣政府重大傷害，加速社會分裂，《金融時報》看到了台灣社會基本問題，但是單純享受言論自由的台灣人，不見得有能力分辨真假訊息，或訊息中隱藏惡意，能夠直接拆穿缺乏實證的評論，這種人還是少數，而且寫這種因果倒錯評論的人，文筆功力確實驚人，可以把中共對台惡意寫成善意，甚至把持續隱藏死亡和確診人數的國家，寫成是台灣防疫應該合作的對象，我只能自愧文筆不如。

中共防疫不透明，天下皆知，全球西方國家追隨美國，要求中共應該誠實交代武漢病毒來源，台灣自知力小，並沒有附和，這還不算對中共善意嗎？去年，台灣可以躲過疫災，最重要原因就是不要相信中共，中共對台是友是敵，從老共阻擋台灣購買德國疫苗就很清楚了，不要相信中共，這原則必需持續。

投誠澳洲的中共駐澳外交官陳用林，接受澳媒訪問時說：中共對澳洲紅色滲透非常嚴重，以短期潛伏或常期駐在特務人員來說，台灣潛伏和在地紅色協助者，是澳洲百倍之多，因此在這波疫情之亂，傳媒網路不約而同，四面八方攻擊政府言論，也著力最深。

人腦其實很容易受騙，就算擁有博士學位，也會變成詐欺受害者，因此要成為不受騙，又具理性的閱聽人，不能只看媒體標題，讀完訊息要比對，要過濾，多數人忙於生活，要做到這點，並不容易。

中共慣用洗腦治國

中共長期用洗腦治國，原因來自韓戰的靈感，蘇聯把被俘虜的美軍洗腦成熱愛共產主義，這是很大的反差，證明人類對生活周圍的認知，是可以被改變的，每個人都是潛在的「斯德哥爾摩症候群」患者，對綁匪的恨也可能變成同情理解，因此，恨與愛的情緒也能被轉換。

這種轉換需要時間，而今天中共正面臨轉換困境，為了黨慶維穩，營造良好國際關係，習近平早早宣佈外交戰狼要收斂，改為綿羊姿態，但是，現在不是下面人不聽話，而是民眾覺得改變太大，無法適應。

中共駐巴基斯坦大使張和清，持續比中指，向國際叫囂：「面對敵人，我們就是戰狼」。

中共駐聯合國日內瓦公使蔣端，前日向聯合國提案，要調查美國和加拿大種族滅絕，這就是典型馬克斯的正反辯證論，你罵我什麼，我就原料奉還，比賽潑黑漆，讓天下烏鴉一般黑。

但是，蔣端所提的案例很搞笑，至少懂歷史都知道：歐洲殖民者來到美洲新大陸前，印地安人早先在這塊土地居住，白人與印地安人土地爭奪，是否涉及種族滅絕，恐怕不是聯合國管轄範圍，簡單說，聯合國是否有權力管轄五百年前歷史事件，不是中共說了算，但是，中共被質疑對維吾爾族種族滅絕，卻是現代進行式，兩件事如何類比？質疑加拿大對印地安兒童的同化政策，同樣犯了錯，聯合國是二戰產物，前身是一戰時期成立的國際聯盟，聯合國機構成立至今未達百年，除非把1920年國聯算進去，剛好百年。

如果蔣端戰狼以戰止戰，花招可以成立，中共在建政初期到文革結束，跟著毛澤東屠殺八千萬中國人，算不算種族滅絕呢？還是要用中國內政，國際不能管為理由塘塞？

仇恨西方，敵視美英等民主國家，是中共統治中國手段，這種意識形態被洗腦後，植入內心深處，即便美中建交，中國人對美國敵意還是無法消除，這種情況和台灣屬於中國的議題一樣，本來不存在的事件，經過洗腦後，就還原困難，只有少數有腦的中國人知道：台灣並不屬於中國，而且台獨已經七十幾年，台灣是頂著舊中國帽子而活的國家。

仇恨是兩面刀，中國人被洗腦反美國，反台獨，反日本，反韓國，反西方，當仇恨遭到反撲，仇恨就射中自己，如今，全球反中來到70％，認為中共政權不尊重人權來到90％。

仇恨培養戰狼，帶來全世界反中現況，習近平也知道：洗好的腦袋回不去，即便習近平現在想要和平，但是求戰的戰狼卻一路狂奔，最後結局就是：中共政權政毀人亡。



中共長期用洗腦治國，謊言說一百次，就變成真理，所以廣告在媒體上需要重複出現，假訊息同樣因為經常出現，而被認為真的。示意圖／擷自網路，民報合成