敬愛的基金會同仁和支持基金會的朋友們：

感謝您們多年來對門諾基金會的付出和支持，讓基金會23年來得以在花東偏鄉地區照顧年老的長輩，我們的默默工作確實讓許多需要協助的長輩，得到了溫暖的服務，這都是大家長期奉獻的成果！

門諾基金會23年前由門諾醫院黃勝雄總執行長從醫院撥款三千萬成立基金會， 並由醫院工作人員和資源協助基金會早期的發展。基金會主要事工是為社區服務關懷長者、推動長照相關業務。七年前黃總執行長退休返回美國之前，拜託我加入基金會的事工，因當時接任醫院總執行長的趙福厚先生主張基金會與醫院是兩個獨立法人基金會，應自行籌募經費維持生存，而我剛在羅東聖母醫院完成募款新建老人醫療大樓的事工，滿65歲想要退休，黃總執行長希望我可以也幫忙門諾基金會募款協助基金會的事工能永續發展。當時每年基金會的業務收入並不足以維持開支，一定要有募款的支持才能維持人事費用和許多活動以及行政費用。 我加入董事會先擔任3年副董事長，再擔任董事長3年，6年多來完全是無給職，義務奉獻時間、精力，也努力協助基金會的募款和拓展服務事工，目前基金會的服務範圍已從花蓮延伸到台東，甚至今年底還要延伸到台南的門諾銀髮悠遊園區即將開幕。我們在花東地區有將近300位工作同仁，服務將近3000位長輩，在我們的各鄉鎮工作據點提供日照、交通、送餐、沐浴、居家照護、輔具、喘息、防止失智、殘障照顧……等各種服務，每年我們支出的費用將近兩億五千萬，而從政府長照2.0的補助經費大概有一億五千萬收入，其他一億經費就得靠支持者捐款。很感恩的是上帝賜福每年我們可募得兩億五千萬左右的捐款，所以我們的財務還很健全都有盈餘，且逐年可以拓展我們的新事工，這是我6年多來在董事會小小的貢獻，當然也是要感謝社會大眾的支持，還有全體同仁的努力，才能維持基金會的穩健發展。

任期即將屆滿 亟盼得卸仔肩

我一直以為擔任了6年的董事，任期已滿，今年7月就該卸任了。所以去年我就向副董事長蔡芳文（他才任董事三年）說，我已任滿，請你準備接任董事長，可是他和基金會工作人員告訴我，基金會的章程是董事可以續任兩次，說我還可以再任3年請我再續任董事長，他再任副董事長，3年之後才接棒；我表示已經做了6年想休息了，請他準備接任。有一天基金會的邱燕銀執行長、金尚德會計主任、蔡昇德人事主任、陳祐禎公關主任到我台北家中拜訪，他們說基金會同仁都希望董事長再續任，希望我不要辭掉，我說已請蔡副董事長接任，他是長照專家應可勝任，我們要尊重他的意願！之後我第二次又向蔡副董事長徵詢接任意願，他說因自己和兒子成立了長照顧問管理公司，手上接了很多案子希望能給他3年時間處理，3年後他就可放心來接任董事長。於是我在董事會中徵詢所有董事意見，我再一次表明希望新的董事長由蔡副董事長接任，他也再次於董事會中希望我能續任，下次再由他接棒。所有董事也都表贊成，我只好尊重大家的意見，但仍表明只要蔡副董事長願任董事長，我就要卸任休息了！



2019年5月24日行動自助餐車啟動儀式。圖／門諾基金會

違背誠信原則 造成分裂危機

沒有想到在基金會第八屆董事任滿，要選新的第九屆董事及董事長之前，門諾醫院的新任總執行長張文信先生表達他有意願來擔任基金會董事，我表示歡迎，接著醫院吳鏘亮院長推薦楊育正先生要當董事我也表示歡迎，後來蔡副董又推薦邱德成先生當董事，我也表歡迎，就這樣一些新任董事和基金會的邱燕銀執行長、金尚德會計主任暗中部署，結合花蓮在地的董事如林國泰律師等人，在第九屆董事會成立改選新任董事長時，以7票投給蔡芳文（總共出席董事12人，委託票1人）當選為新任董事長，開票後，我立即請蔡芳文先生接任董事長並接續主持會議，因我說當初已經3次請蔡副董接任，他都說不行，要我續任，既然他有意願，我就可卸任辭去董事職務，只是我說一個公益性質又是教會團體成立的基金會，大家在董事會一向都以誠信相待，和諧運作，只要蔡副董有意願表明可接任，我們都樂於支持，結果當場也有其他幾位董事表示願隨我辭去董事職務，當場蔡芳文副董事長說他沒有想到是這樣，他不能接任董事長，他隨即提出口頭和書面辭掉董事長職務。因此，當天董事會已無法再順利進行，會議只好休息，協商後再開會，經過在場12位董事共同決議，希望董事會能和諧運作，請董事長陳永興及副董事長蔡芳文再延任半年到2022年2月28日另行改選，當場共識決後，無異議通過。但是會議結論需作成會議紀錄之後，再報給主管單位衛福部核備！



2019年9月門諾基金會拍攝「送愛偏鄉，好好吃飯」公益影片，邀請民眾關心花東地區偏鄉老人的飲食健康。圖／門諾基金會提供

豈料，邱燕銀執行長竟於會後回到基金會逕自宣稱陳永興已不是董事長，並製作不符當天會議結論的公文並說她發現有一張廢票，事實上當天在場監票董事余文儀、唱票董事周朝國以及在場共12位董事都沒有人發現廢票。照理說，邱執行長發現有廢票，應向董事長報告，或將選票密封交由董事會重新驗票認定，她卻自行將選票交由不在場董事林國泰拍照，這種行為違反行政程序之合法性，又造成董事會內部更大的互不信任和爭執，作為董事長我要求她先交出保管的選票，她竟然拒絕，又涉嫌製作錯誤公文未經董事長及董事會同意，擅自發函衛福部遭到退件。我只好調動她的職位，請她擔任花蓮南區和台東區執行長，以免再介入董事會事務造成更多困擾，她還是拒絕交接並動員工會抗爭，這樣不循正常申訴管道經由勞工局調處爭議，而以工會名義召開記者會對董事長人身攻擊，破壞基金會形象的行為令人痛心和百思不解，為什麼她要傷害門諾基金會多年來大家辛苦努力累積的成果？她的行為已嚴重違法並傷害了基金會的名譽！



2019年12月30日艋舺龍山寺捐贈門諾基金會捐贈210萬元，幫門諾基金會更新三台熱循環保溫餐車儀式。圖／門諾基金會提供

六年全心奉獻 竟遭無端攻訐

我很坦蕩的寫這封公開信，擔任董事6年多來完全付出，沒有酬勞擔任董事長3年多來總共花不到十萬公關費用，前兩年是買我寫的書送給主管及董事，並留一些送給來基金會拜訪的貴賓和對基金會有幫助的支持者，共兩次買50本書，每本書300元，因為該書寫到我來花蓮選民服務和到門諾基金會工作的心路歷程，也有寫門諾醫院創辦人薄柔纜和基金會創辦人黃勝雄的貢獻，最後卸任前的中秋節買一次花蓮鄉親飼養的土雞，作為送給主管、董事及多年來協助支持我和贊助基金會的朋友，也算是離開基金會前對大家的感謝，尤其是這位鄉親捐了40棵他種植高達5尺以上的鐵樹，美化了我們門諾的台南銀髮悠活園區，我買的土雞花費不到他所捐贈鐵樹價值的十分之一，我只是藉此表達對他感恩和感謝的心情；此外我從來不曾花錢請客，或送禮去做公關，這樣的支出比我每年主持募款所得兩億五千萬收入簡直不成比例，我可能是全台灣最節儉的董事長吧！至於說刊登募款廣告，門諾基金會每年大約編列300萬至400萬的廣告費用，除了拍攝公益廣告需要成本，在各大媒體露出也需付費，許多媒體都有刊登，工會批評我3年中有兩次在網路媒體民報刊出黃韻玲小姐的公益廣告，其實這支為老人送餐的廣告總共兩年，每年也是有300萬的廣告預算，刊登在許多媒體，民報的20萬廣告是連續兩個月每天24小時露出，而且民報不斷報導各項門諾基金會活動，甚至在支持台灣弦樂團的公益演出，也在節目手冊幫門諾基金會刊登廣告，從民報廣告我們至少獲得好幾位民報支持者聯繫，捐贈給門諾基金會送餐車或交通車，這些內容公關室同仁都很清楚，何況民報是由三百多位支持者成立的媒體，我只是創辦人，並不是我個人的報紙，而目前經營民報的民報文化藝術基金會也是非營利組織的公益團體。我的募款經驗是刊登廣告後可募得的經費是支出的10倍以上，當年我在羅東聖母醫院也是花了300萬經費，刊登吳念真拍的公益廣告，媒體播出當月就募得三千多萬。說明這些事實，我的內心非常難過，工會既然說要捍衛邱執行長的工作權，應先了解事實，循合法管道向勞工局申訴，提出勞資商議。我們門諾基金會的章程是執行長的任免由董事會決定，但沒有說不得調動，何況我沒有免除邱執行長職務，也沒有減少她的薪水，工作範圍還是她原來常去的花蓮南區及台東地區，只是基金會為了加強花蓮南區及台東區業務新的發展，派她去繼續督導熟悉的業務，也減少她在董事會造成的分裂以及過度介入董事會選舉紛爭，有違工作人員行政中立和倫理，我並沒有剝奪她的工作權。3年多來我擔任董事長，只有照顧員工的權益，該加薪就加薪，該發年終獎金就發年終獎金，年終晚會我還自掏腰包分送幾萬元紅包給員工抽獎，我從沒有懲處過任何一個員工，門諾基金會300位員工同仁可以作證，怎麼是工會所說，人權醫師罔顧勞工權益？想起自己三、四十年來在台灣人權奮鬥的歷史，我真的是心如刀割，不願多言！



2020年3月25日於門諾基金會的盛恩堂舉行感恩會捐贈長照巴士的儀式。圖／門諾基金會

自我反省 求主帶領

我自己反省做錯了什麼？大概就是我一直相信人性是善良、光明、誠實的，我不願意去懷疑自己的同事、部屬、朋友，會做互相傷害的行為，這次的董事會改選是上帝給我最大的反省課題，要我學習受到挫折打擊之後，仍要保有原來的信仰，相信神會赦免寬恕。上帝是最後的審判者，上帝是慈悲憐憫的，有一天到上帝面前，我該懺悔我不是完美的人，我祈禱上帝帶領大家和我走過死蔭的幽谷，讓我躺臥安息在青草水邊，並帶領同仁和支持者繼續向著標竿前進，讓門諾基金會經過這一次考驗，再繼續向前行！

我已毫無眷戀，事實上早在7月，我就做好卸任的準備，感謝所有同仁和支持者耐心看完我的告白，我最後仍要感謝上帝，在25年前引領我到花蓮為鄉親做選民服務，在花蓮我做了5年苦工過著沒有收入的日子，擔任立法委員的收入也全部捐出，設立了兩個服務處和電台，也在門諾醫院義務免費看診，65歲退休後，再度回到花蓮，為門諾基金會奉獻了7年，服務花東地區偏鄉的長輩，仍然是沒有收入的服務，經過12年的奉獻，我自己覺得已經問心無愧，還了花蓮人過去支持我的人情債，也可以心安理得的揮揮衣袖不帶走一片雲彩，人生最後的告白如今緣盡，珍惜最後相處的情誼永存心中。但我還是董事長的時間也必須維持董事會正常運作，不容許沒有是非公義的行為，破壞基金會的名譽，如有任何惡意的攻擊，自當採取法律的途徑，維護基金會的良好形象。現在，我們將盡快完成董事會的重新改組以符合法規的要求，讓門諾基金會早日步上和諧正常的運作，也希望全體同仁和支持者了解事實真相後，能繼續為門諾基金會祈禱，願上帝的旨意帶領同仁，為祂作美好的見證！

願上帝賜福每一位同仁以及基金會的支持者，願大家平安喜樂！感恩大家！阿們！

陳永興 敬筆

2021.9.16